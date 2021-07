PORNO SENZA RITORNO – MISTERO SULLA MORTE DELLA PORNOSTAR RUSSA KRISTINA LISINA, PRECIPITATA DAL 22ESIMO PIANO DI UN PALAZZO A SAN PIETROBURGO: QUANDO È STATA RITROVATA, LA 29ENNE STRINGEVA TRA LE MANI UNA... – L’ATTRICE, NOTA COME “KRIS THE FOXX”, AVEVA ABBANDONATO LA CARRIERA IN BANCA PER DEDICARSI AL PORNO: AVEVA DA POCO COMPRATO UN APPARTAMENTO, MA SECONDO I SUOI CARI RECENTEMENTE AVEVA SOFFERTO DI SOLITUDINE...

La pornostar russa Kristina Lisina è morta in circostanze misteriose precipitando dal 22esimo piano di un palazzo a San Pietroburgo. Pare che quando è stata rinvenuta, stringesse una moneta con uno "strano messaggio" nella mano. 29 anni, nota con il nickname ‘Kris the foxx' su PornHub e OnlyFans, ha iniziato a girare film per adulti dopo aver rifiutato una carriera nel settore bancario, ma gli amici hanno detto che desiderava "essere amata e creare una famiglia".

Pare che recentemente avesse sofferto di "solitudine", hanno aggiunto i suoi cari, come riporta il Sun. Lisina aveva da poco comprato un appartamento a San Pietroburgo.

Il comitato investigativo russo e la polizia stanno indagando sulla sua morte, secondo il quotidiano Moskovsky Komsomolets. Non hanno rilasciato commenti sull'inchiesta. Il corpo della donna è stato trovato vicino a un blocco residenziale nel distretto di Nevsky e nella sua mano stringeva una moneta con le parole: "Sei sempre nel mio cuore". Nelle ultime immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza si vede la 29enne che entra nel blocco residenziale mangiando un sacchetto di patatine.

Il suo fidanzato Rustam M ha confermato la sua morte: "La mia ragazza Kristina Lisina, conosciuta anche come Kris the foxx è morta", ha scritto. La 29enne, originaria della Siberia, aveva detto in un'intervista di aver tentato la carriera nell'industria del porno dopo non essere "riuscita a trovare la sua strada" lavorando in banca. "Mi sono trasferita a San Pietroburgo da Krasnoyarsk, ho lavorato in banca per esattamente cinque giorni e mi sono resa conto che non ero interessata", ha detto. “Non capivo di cosa parlare con quelle persone…"

