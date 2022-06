3 giu 2022 11:16

PORTARSI AVANTI CON IL LAVORO: UNA SPARATORIA AL CIMITERO! - NEGLI STATI UNITI I GRILLETTI FISCHIANO ANCHE AI FUNERALI: SPARATORIA CON MORTI E FERITI IN WISCONSIN, DURANTE L'ULTIMO SALUTO AL 37ENNE DÀSHONTAY LUCAS KING JR., UN AFROAMERICANO UCCISO DA UN POLIZIOTTO (UN NUOVO CASO GEORGE FLOYD?) – IL NUMERO DELLE VITTIME È ANCORA INCERTO. LA POLIZIA CHIEDE AIUTO ALLA POPOLAZIONE PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI – L'ENNESIMA STRAGE ARRIVA 24 ORE DOPO IL MASSACRO IN OSPEDALE A TULSA, IN OKLAHOMA – VIDEO