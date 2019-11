LA PORTI UN COLTELLO A FIRENZE – UN UOMO E UNA DONNA SONO STATI ACCOLTELLATI MENTRE STAVANO PASSEGGIANDO CON IL LORO CANE - ALLA BASE DEL GESTO CI SAREBBE UNA DISCUSSIONE TRA LA COPPIA E UN SENZA TETTO, INIZIATA IN UN BAR – LA DONNA È STATA FERITA AD UN FIANCO E TRASPORTATA IN OSPEDALE IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Andrea Bulleri per www.repubblica.it

Paura a Firenze, nella zona di Porta Romana dove questa mattina un uomo e una donna sono stati accoltellati intorno alle 7.30 a Firenze vicino a viale Petrarca, tra via Aleardi e via Pulci. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, stavano passeggiando in strada col loro cane quando, dopo una discussione con un uomo che sarebbe avvenuta in un bar, questo li ha aggrediti colpendoli con un coltello per poi darsi alla fuga.

La donna, 39 anni, italiana, colpita al fianco sinistro, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre le condizioni dell'altro ferito non destano preoccupazione. L'aggressore che è stato fermato dai carabinieri in piazza Tasso, sarebbe un senza fissa dimora italiano di 54 anni. Nell'aggressione è rimasto gravemente ferito anche il cane della coppia, raggiunto da una coltellata. Non sono ancora chiari i motivi del gesto.

