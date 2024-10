PORTOFINO “REGALA” UNA VIA A BERLUSCONI – NEL BORGO LIGURE STA PER ESSERE INAUGURATA LA “PASSEGGIATA SILVIO BERLUSCONI”: “È LA STRADA CHE GLI PIACEVA SEMPRE FARE QUANDO ARRIVAVA” – IL SINDACO, MATTEO VIACAVA (VICINO A GIOVANNI TOTI): “L’ITER È PARTITO DAGLI ABITANTI, LA POLITICA NON C’ENTRA. SILVIO BERLUSCONI PRIMA E ORA LA SUA FAMIGLIA (PIER SILVIO VIVE LÌ), SONO COMPAESANI…”

Estratto dell’articolo di Giampiero Timossi per www.lastampa.it

silvio e marina berlusconi a portofino

Se non scenderà dal cielo, allora lo faranno sbarcare dal mare. Silvio Berlusconi avrà la sua targa, una passeggiata a Portofino, «quella che gli piaceva sempre fare quando arrivava ed era subito uno di noi».

Il Cavaliere sarà ricordato con una via, e non una qualunque: partirà da molo Umberto I, «in fondo, dalla piazzetta, dove quando io ero ragazzino lui si fermava a palleggiare con noi», racconta Matteo Viacava, 51 anni, sindaco del borgo […].

silvio berlusconi a portofino

A Portofino hanno già deciso e il sindaco non cambia idea, anzi accelera[…]. Amministratore eletto con una lista civica di centrodestra, vicino «sempre» all’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Viacava non polemizza con il collega alla guida di Milano, ma ovviamente distingue: «Sala fa ricorso al TAR per non intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi,[…] ma non entro assolutamente nella polemica, perché comunque la nostra è una storia completamente diversa».

silvio berlusconi a portofino con veronica lario

E perché mai? «Intanto l’iter, a Malpensa la proposta è arrivata dalla Regione, qui non solo dall’amministrazione, ma dagli abitanti […]. Il Comune ha poi chiesto la deroga alla Prefettura, è indispensabile quando vuoi intitolare una via a una persona scomparsa meno di 10 anni prima. La deroga è arrivata. Passeggiata Silvio Berlusconi è già sulla toponomastica, entro fine anno credo saranno conclusi gli interventi e con la nuova stagione sarà inaugurata». […] Viacava ci tiene a fare un altro distinguo: «Qui la politica non c’entra, Silvio Berlusconi prima e ora la sua famiglia per noi sono compaesani […]». […]

