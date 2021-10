I PORTUALI DI TRIESTE SONO GIA’ ALLO SBANDO - STEFANO PUZZER SI È DIMESSO DAL COORDINAMENTO DEI PORTUALI: “È GIUSTO CHE IO MI ASSUMA LE MIE RESPONSABILITÀ. UNA DI QUESTE, È LA DECISIONE DI PROSEGUIRE IL PRESIDIO FINO AL 20 DI OTTOBRE. LA DECISIONE È SOLTANTO MIA, NON È STATA FORZATA DA NESSUNO, ANZI NON VOLEVANO ACCETTARLE MA IO LE HO PRETESE - IO SCIOPERERÒ FINO AL 20 MA TORNERÒ A LAVORARE SOLO QUANDO IL GREEN PASS VERRÀ RITIRATO”

PORTUALI TRIESTE, PUZZER SUL PROFILO FB, MI DIMETTO

(ANSA) - Stefano Puzzer si è dimesso dal Coordinamento dei portuali di Trieste. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook. "In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clpt di Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità - è scritto nel post - Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di Ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io le ho pretese", conclude.

PORTUALI TRIESTE, PUZZER, LASCIO MA LA PROTESTA CONTINUA

(ANSA) - "Mi sono dimesso sia dal ruolo di vicepresidente sia dal Coordinamento lavoratori portuali Trieste in seguito al caos generato dal comunicato e di ieri sera, perché sono errori che ho commesso io. Non voglio che la responsabilità cada su di loro". Lo ha detto Stefano Puzzer, fino a un'ora fa portavoce del Clpt. "Io sciopererò fino al 20 ma tornerò a lavorare solo quando il green pass verrà ritirato. Andrò a portare pizze piuttosto oppure da Samer, dove non serve il green pass".

"Stefano Puzzer non è il dio di nessuno, è uno che parla perché forse sa parlare meglio degli altri, perché è meno timido degli altri, ma questa lotta contro il decreto è di tutti i lavoratori portuali, di tutti i lavoratori italiani", ha detto Puzzer parlando ai manifestanti per spiegare le ragioni delle sue dimissioni. Subito dopo ha invitato a scandire lo slogan di questa protesta: "La gente come noi non molla mai", che è stato accompagnato da uno lungo scroscio di applausi.

