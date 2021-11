POSTA! - CARO DAGO, L'EX SENATORE 5 STELLE NICOLA MORRA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA, SI È PENTITO E HA CHIESTO GLI ARRETRATI DELL'INDENNITÀ DI CARICA - 1300 EURO NETTI AL MESE - A CUI AVEVA RINUNCIATO QUAND'ERA UN GRILLINO INTEGRALISTA. DIO QUANT'È DIFFICILE APRIRE LA SCATOLETTA E NON MANGIARE IL TONNO!

Lettera 1

Mario strikes again: travolgente successo dei Maneskin a Las Vegas!

Grande superMario.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago, agli statali italiani, la categoria di lavoratori più tutelata del mondo, che lavoreranno da casa verranno rimborsate luce gas. Auto di servizio e colf no? E ai disoccupati?

FB

Lettera 3

Caro Dago, Covid, il governatore Fontana: "Lombardia al momento lontana da zona gialla". Basta aspettare l'entrata dell'inverno e con qualche "giro di metrò" ci si arriva subito.

Dario Tigor

Lettera 4

Caro Dago, Covid, gli Usa riaprono i confini ai vaccinati dopo 20 mesi. Vaccinati sì, ma con obbligo di tampone. Perché non sono scemi. A differenza di quel che vogliono far credere da noi, sanno benissimo che anche gli immunizzati si infettano e portano in giro il virus tanto quanto i non vaccinati.

P.T.

Lettera 5

Gentile Dago , appena si paventa e si vocifera di un allargamento della vaccinazione a una fascia di età quella stessa fascia improvvisamente riempie le terapie intensive adesso è la volta dei bambini e dove succede questo al Bambin Gesù dove lavora chi tal Locatelli membro del famigerato Cts totalmente allineato non dicono mai niente di diverso e nel frattempo un povero anziano non può rientrare a casa sua che dovrebbe essere sgomberata dai malfattori entro 10 minuti ma le forze dell'ordine sono tutte a Trieste a bloccare pericolosi sovversivi passati per avvelenatori della salute globale.Ma tutto ciò ha un senso?

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 6

Caro Dago, la Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato nove stranieri che percepivano l'assegno sociale nonostante fossero rientrati da tempo nel loro Paese d'origine. Qualcuno lo dica al pisto-Letta: ai migranti della cittadinanza italiana non frega nulla, vogliono solo succhiarci il welfare!

Licio Ferdi

Lettera 7

Caro Dago, Pregliasco, se saremo rapidi per la terza dose forse ce la caviamo. Non ci sono problemi, mi porto avanti, come faccio la terza mi prenoto per la quarta dose…bobilduro

Lettera 8

Caro Dago, elezioni in Nicaragua, per Russia sono ok ma Biden dice: "Fasulle". Ha ragione Sleepy Joe, il maggior esperto vivente di taroccamento delle elezioni!

Tas

Lettera 9

Caro Dago, Bologna, una donna ha partorito il suo bebé in macchina, grazie all'assistenza in videochiamata di un'infermiera. Nulla di trascendentale. Lo sarà quando alle donne basterà una semplice videochiamata per concepire un bimbo.

Max A.

Lettera 10

Caro Dago, Polonia, centinaia di migranti arrivati al confine dalla Bielorussia. Gli agenti di Varsavia respingono i profughi. Ma Ursula von der Leyen non potrebbe andare a prelevarli con un jet privato?

Leo Eredi

Lettera 11

Caro Dago, Cop26, Obama: "Sul clima siamo lontanissimi da dove dovremmo essere". Ovvio. La maggior parte delle persone non riuscirà a comprarsi entro il 2030 una mega villa con 7 stanze e 8 bagni...

Pikappa

Lettera 12

Caro Dago, terza dose, quarta dose... Ai tempi del fascismo cantavano "Se potessi avere mille al mese". Noi saremo costretti a intonare "Se potessi avere un vaccino al mese"?

Theo

Lettera 13

Caro Dago, manovra, Regioni: «Bilanci a rischio senza fondi aggiuntivi». Ma certo, servono più soldi per mantenere i migranti che tutti i giorni, "generosamente", la ministra Lamorgese fa sbarcare in Italia. Ieri ne sono arrivati 800 in un colpo solo!

Arty

Lettera 14

Caro Dago, Comunali Salento, 90enne va a votare e muore al seggio per un malore. Valeva la pena morire per mandare al potere qualche incapace?

Pino Valle

Lettera 15

Ghali dà in escandescenze.

Troppo junk food.

Giuseppe Tubi

Lettera 16

Caro Dago, non passa giorno che i "truffatori grillini" (De Benedetti dixit) si facciano conoscere. Ora è la volta di tale Morra, che a scoppio ritardato, chiede l'indennità di funzione, la cui rinuncia era una delle tante bandierine grilline poi ammainate per...soldi. Basterà il RDC per "comprare" qualche voto alle prossime elezioni?....

FB

Lettera 17

Dago,

la manifestazione delle proprie scelte sessuali ed amorose dopo interiori vicissitudini sta riempendo i contenitori televisivi in concerto con articoli di rimbalzo sui vari media. La domanda sorge spontanea e in questo caso appropriata: ma sticazzi ?

E' volgare lo capisco, ma almeno uno ci prova a dire che non appassiona tutti la corrente vogue, forse tesa per mantenere un posto importante nella ribalta politica, mediatica e quant' altro. Ciao bel biondo.

- peprig -

Lettera 18

ciao dago,

onore e gloria ai Maneskin e alla loro giovanile, italica baldanza... ma si può dire che Victoria (la Tina Weymouth de noantri, mica niente) sembra affetta da paresi con lo stesso sorriso da tigre in tutte le foto? tutta invidia eh?

Rob

Lettera 19

Caro Dago, sì all'obbligo per i beneficiari del reddito di cittadinanza di accettare rapporti di lavoro della durata inferiore a tre mesi. E quindi anche rapporti orali di pochi minuti?

Bug

Lettera 20

Caro Dago, Germania, il numero di nuovi casi Covid ogni 100mila abitanti ha registrato un nuovo record a quota 201,1, il livello più alto dall'inizio della pandemia. I vaccini funzionano!

Baldassarre Chilmeni

Lettera 21

Caro Dago,

Aznavour, profetico, cantava "Come è triste Venezia".

Mi imporranno il trattamento sanitario obbligatorio se dico che Pallotta non ha tirato il pacco ed il contropacco ai Friedkin e che la Roma è da quarto posto in su?

Giancarlo Lehner

Lettera 22

Caro Dago, il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha donato a Sergio Mattarella un purosangue arabo. Se il Capo dello Stato decidesse di nominarlo Senatore a vita, di sicuro sarebbe migliore di tanti presenti in quell'Aula.

E. Moro

Lettera 23

Caro Dago, l'ex senatore 5 Stelle Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, si è pentito e ha chiesto gli arretrati dell'indennità di carica - 1300 euro netti al mese - a cui aveva rinunciato quand'era un grillino integralista. Dio quant'è difficile aprire la scatoletta e non mangiare il tonno!

Vic Laffer

Lettera 24

Dago mainstream darling, a Milano siamo quasi al gelo di notte (pochi gradi sopra lo zero). Meno male che c'é il surriscaldamento globale, sennò saremmo sotto zero. Non é per caso che invece che il surriscaldamento globale, avremo una ripetizione della miniglaciazione globale di pochi secoli fa? Speriamo comunque nell'estate di San Martino. Ossequi sostenibili Natalie Paav

