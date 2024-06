POSTA! CARO DAGO, CONTE: “PRONTO A FARMI DA PARTE SE SONO UN OSTACOLO”. ORMAI È UTILE QUANTO UN BANCO A ROTELLE – IL MITICO BONELLI HA DICHIARATO CHE I BUSTI DEL DUCE SONO PERICOLOSI. FORSE PENSAVA ALLA SUA CARA SALIS CHE LI POTREBBE USARE PER ROMPERE LA TESTA A QUALCUNO...

ZEROCALCARE

Lettera 1

Dagonzo

Più che zero calcare mi sembra zero fosforo.

Icj

Lettera 2

Caro Dago, "Non penso alle dimissioni". Macron furbacchion: i francesi gli hanno votato contro e lui ha fatto "dimettere" il Parlamento.

Leo Eredi

Lettera 3

Dago colendissimo,

mettili all’opera e anche quelli in apparenza sobri diventano fenomeni. Il sor Crosetto, riferendosi al caso Signorelli ci informa che “Nessuno di noi dovrebbe conoscere le conversazioni private degli altri". Tutto vero. In politica però subentra l’obbligo di conoscere i collaboratori.

francesco lollobrigida paolo signorelli

Ora, l’addetto alla comunicazione di un ministro dell’attuale governo della sora Giorgia manteneva continuativi rapporti di amicizia con un gangster, noto alle forze dell’ordine per traffico di droga, violenze ultrà, business con la criminalità organizzata, etc.

Se lo si sapeva, e lo si imbarcato nella istituzione, allora è connivenza. Se non lo si sapeva, allora sarebbe opportuno che l’attuale ministro dell’agricoltura lasci l’incarico e provveda a iniziare una nuova carriera. In agricoltura. Ci faccia vedere cosa sa fare con la zappa.

Saluti da Stregatto

GIORGIA MELONI - EMMANUEL MACRON - MEME BY OSHO

Lettera 4

Caro Dago, Tajani dopo le Europee: "Le Pen? Ha posizioni lontane dal Ppe". Eh certo, non è vicina come chi è per l'utero in affitto e l'identità gender...

Ezra Martin

Lettera 5

Caro Dago, gli Usa forniranno all'Ucraina un altro sistema missilistico Patriot. Così come i doppioni di compleanno potranno rivenderlo a qualcuno?

Ulisse Greco

Lettera 6

Caro Dago, atletica, Tamberi oltre la leggenda conquista il quarto oro europeo con un fantastico 2,37 nell'alto. Alle Europee non avrebbe raggiunto nemmeno la soglia di sbarramento.

Gripp

tamberi

Lettera 7

Caro Dago, Usa: "Elezioni Ue? Non siamo minimamente preoccupati dei risultati". Ovvio, hanno già enormi problemi con rimbam-Biden e il suo figliolo...

Ice Nine

Lettera 8

Caro Dago, Conte: "Pronto a farmi da parte se sono un ostacolo". Ormai è utile quanto un banco a rotelle...

Rob Perini

Lettera 9

Esimio Dago,

ilaria salis

Roberto Salis: "Ilaria è già al lavoro". Sta spolverando il manganello?

Bobo

Lettera 10

Caro Dago, è vero che nel governo Meloni ci sono tanti ministri che appena aprono bocca fanno danni. Ma anche l'UE non se la passa bene, prendiamo quella "genia" della Lagarde che ogni volta che parla fa bruciare milioni alle borse e impennare lo spread. Levargli il fiasco proprio no?

FB

murales di evyrein su papa francesco e la frociaggine

Lettera 11

Caro Dago, sono dazi amari, la commissione europea aumenterà del 25% il prezzo delle macchine elettriche cinesi che arriveranno in Europa. Benissimo avanti con l’inflazione di tutti i beni che arrivano dalla Cina verso l’Europa, la Cina non starà a guardare, altra stangata che pagheremo tutti...

Bobilduro

Lettera 12

Gran Dago,

rivedo la tua foto in via della Conciliazione, di notte avanti la maestosità di San Pietro, nel trailer del film Roma Santa e Dannata. A causa della reiterata "....gine " che prospera nei Seminari e in Vaticano, a detta del Grande Capo Francesco, si pone un quesito sui due effigiati: concordano, dissentono, con chi stanno? Ciao cari!

- peprig -

Lettera 13

meme su papa francesco e la frociaggine

Dago,

Gloria a Tamberi che si conferma nel gotha mondiale dell'atletica. Come atleta un vincente, ma come show man non fa ridere.

MP

Lettera 14

Caro Dago,

Un tipo, volendo fortemente l'affido dei figli, uccide la moglie, carica il corpo nel bagagliaio della macchina e va a scaricarlo ai carabinieri. Forse spera che i carabinieri vadano a testimoniare in suo favore in merito all'affido dei figli dopo questo atto di estrema correttezza?

Giovanna Maldasia

GIMBO TAMBERI SERGIO MATTARELLA

Lettera 15

Gentile Roberto,

numeri alla mano, Vannacci ha preso preferenze per il 2,3% dei votanti. Considerato che una metà o più saranno elettori che avrebbero comunque votato Lega, il Generale vale massimo l'1%. A me pare un flop clamoroso, ma Salvini gongola.

Cari saluti, Lello Mascetti

Lettera 16

Caro Dago, il mitico Bonelli ha dichiarato che i busti del Duce sono pericolosi, forse pensava alla sua cara Salis che sicuramente li userebbe per aggredire qualcuno e rompergli la testa...

FB

GIMBO TAMBERI SERGIO MATTARELLA

Lettera 17

Caro Dago, Gaza, Hamas vuole garanzie Usa su cessate fuoco permanente. E allora Biden prometta anche 100 moschee nuove di zecca come regalo dello Zio Sam alla "Striscia": tanto le probabilità che a gennaio sia ancora alla Casa Bianca sono assai esigue...

Soset

Lettera 18

Caro Dago, la Commissione europea ha deciso che dal mese prossimo ci sarà un aumento dei dazi sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina che potrebbe arrivare fino al 25%. Quindi a Bruxelles non frega un beato cacchio di diminuire l'inquinamento e fermare i cosiddetti "cambiamenti climatici" a prezzi modici per tutti. A lor signori interessa solo favorire gli affari degli amici: le multinazionali green.

Claudio Coretti

Lettera 19

IL DISCORSO ALLA NAZIONE DI EMMANUEL MACRON DOPO LE EUROPEE

Caro Dago, Fascicolo sanitario, entro dicembre 2024 la possibilità di pagare i ticket sanitari, la prenotazione di visite ed esami, la scelta o revoca del medico e la consultazione dei referti, cioè esami e diagnostica per immagini. Ma non era già stato fatto dal Pd durante il decennio di governo?

Cocit

Lettera 20

Caro Dago, gravissimo errore quello di Macron che ha sciolto il Parlamento dopo la batosta alle Europee. Il nostro Massimo Giannini avrebbe potuto spiegargli, come ha fatto con Salvini ospite della Gruber, che "Chi vince non ha sempre ragione"...

VOLODYMYR ZELENSKY EMMANUEL MACRON emmanuel macron joe biden 80 anni sbarco in normandia

John Reese