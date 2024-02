POSTA! CARO DAGO, DOPO IL CASO DELLA GAG CON JOHN TRAVOLTA A SANREMO, PER RUSSEL CROWE SARÀ ORGANIZZATA UNA GARA DI RUTTI E SCOREGGE? – BIDEN STA RISOLVENDO I MAGGIORI DOSSIER MONDIALI CON MITTERRAND E KOHL. SI ASPETTA L'ARRIVO RISOLUTORE DI PRODI CON TAVOLINO DELLE SEDUTE SPIRITICHE. NETANYAHU HA QUALCHE DUBBIO. RUSSIA E CINA SONO ASSAI FIDUCIOSE!

Riceviamo e pubblichiamo:

riscaldamento globale

Lettera 1

Caro Dago, clima, la Terra supera per la prima volta 1,5 gradi di riscaldamento per 12 mesi consecutivi. E non è successo praticamente nulla. Altro che le catastrofi previste!

Ice Nine

Lettera 2

Caro Dago, ha combinato un disastro ritirandosi dall'Afghanistan lasciando il Paese in mano ai talebani, sta combinando un disastro in Ucraina contro i russi e nonostante ciò Biden pretende che Netanyahu gli dia retta su come combattere Hamas a Gaza?

U.Delmal

AMADEUS TERESA MANNINO

Lettera 3

Caro Dago,

Alla faccia del Festival antifascista! Una che pagata dai contribuenti RAI valuta lo sbarco americano per liberare l’Italia nazi fascista una invasione per la quale lei dopo 70 anni si sente in dovere di tacere…!

Certo. Italia solo partigiana. Mai nemmeno un soldato estero morto sul nostro suolo per combattere i nazisti.

Saluti all’Italia che canta Bella ciao, ma dimentica gli oltre 90 mila ragazzoni morti per la libertà di un paese che era oltre l’oceano

Lisa

Lettera 4

teresa mannino giorgia lorella cuccarini fiorello

Caro Dago, il Festival di Sanremo? Anche senza l'arrivo dei trattori è già a livello "trattoria"...

Soset

Lettera 5

Direttore

quando la Mannino dice "Travolta viene con quelle scarpe e noi dobbiamo stare zitti perché siamo una colonia americana" non si rende evidentemente conto che in Italia si puo' criticare John Travolta e le sue scarpe, come sta facendo lei stessa, proprio in quanto, "colonia americana".

Chissà la Mannino forse preferirebbe che l'Italia fosse una colonia russa?

In effetti me la immagino criticare le scarpe di Putin in diretta televisiva.

Paolo Ferraresi

Lettera 6

Caro Dago, dopo le prime due serate, la cosa più artisticamente interessante vista finora a Sanremo è stato Amadeus che canta "Bella ciao"...

J.R.

francesco lollobrigida e i trattori – vignetta by riccardo mannelli

Lettera 7

Caro Dago, anche Fiorello è caduto nella trappola del ridicolo come i Pooh che da anni annunciano il "ritiro definitivo" dalle scene e sono ovunque! Lui annuncia ripetutamente che non andrà a Sanremo ed è sempre lì... Bella cosa la coerenza, peccato che è rara.

FB

Lettera 8

Caro Dago, non è che l'ex ministro Vincenzo Visco nell'educare il figlio Gabriele, arrestato per corruzione e traffico di influenze, ha perso un po' di vista la "questione morale" tanto cara alla sinistra?

B.Ton

Lettera 9

Caro Dago, commando di 5 banditi coperti con passamontagna e armati di kalashnikov rapina una gioielleria di un centro commerciale nel veneziano senza sparare un colpo! Quindi assai meno pericolosi degli studenti a scuola...

Bobby Canz

JOHN TRAVOLTA AMADEUS FIORELLO

Lettera 10

Caro Dago, Sanremo e il caso della gag con John Travolta. Per Russel Crowe sarà organizzata una gara di rutti e scoregge? Non è che siccome Fiorello è bravo e creativo, debba avere Carta bianca ed essere libero di fare qualunque cazzata. Allora è mille volte meglio la censura!

Sandro Celi

Lettera 11

Caro Dago,

Biden sta risolvendo i maggiori dossiers mondiali con Mitterand e Kohl. Si aspetta l'arrivo risolutore di Prodi con tavolino.

Netanyahu ha qualche dubbio. Russia e Cina sono assai fiduciose!!!

Paolo Montagnese

ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU

Lettera 12

Caro Dago, il riscaldamento globale ha superato per la prima volta il limite di 1,5 gradi centigradi (1,48 rispetto al livello preindustriale 1850-1900) nel corso di un intero anno: lo afferma Copernicus. E quindi, senza dover attendere il 2050, smascherate da subito le bufale sul tema. Dove sono le città "sommerse dall'innalzamento degli oceani"?

F.G.

Lettera 13

Caro Dago, Blinken a Netanyahu: "Non alimentare tensioni". Senti chi parla. Dopo che da anni l'attività principale di Biden è inviare armi in Ucraina!

Elia Fumolo

dargen damico seconda serata sanremo 2024

Lettera 14

Caro Dago, Sanremo, Dargen D’Amico torna su Gaza: «Non volevo essere politico». Voleva essere stupido?

Lucio Breve

Lettera 15

Caro Dago, Approvo la protesta degli agricoltori Italiani: perché mai i produttori esteri possono avvelenarci con pesticidi e loro no?

Valter Coazze

Lettera 16

Caro Dago, Ue: "Non abbiamo illusioni sull'esito delle elezioni russe". Perfetto. Perché ne avevano sull'esito delle "sanzioni" e si è com'è andata a finire...

Mario Canale

Lettera 17

JOHN TRAVOLTA AMADEUS

Dago senza Sponsor,

e così un appesantito Travolta avrebbe indossato scarpette da scavalco dopo lauta sponsorizzazione, non dalla RAI che gli ha dato un cachet per la trista comparsata,.dai 200 ai 400 mila euro. Ci mancava una partita di terziglio con i due falegnami attori nello spot del noto marchio che produce divani e poltrone. Tutto ormai è in funzione dell'immagine abbinata alla pubblicità più o meno occulta. "Italia e italiani in vendita" come Sanremo festival con la vecchia procedura che dura da oltre mezzo secolo: gestione politica RAI con spazi e finanziamenti dal canone, utili per i soliti amichetti e amici degli stessi. Ieri protestavano in viale Mazzini proprio per non spartire nulla con i nuovi, temono che durino qualche anno. Finita la pacchia

- peprig –

Lettera 18

Caro Dago,

Essendoci più democristi e comunisti a Sanremo che nel Pd,

l'opposizione non si fa più in parlamento.

Che tempi.

Signoramia

giorgia john travolta seconda serata sanremo 2024 amadeus john travolta seconda serata sanremo 2024 MEME SU JOHN TRAVOLTA A SANREMO