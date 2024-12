POSTA - CARO DAGO, EVVIVA L'OCCIDENTE! ERDOGAN PUÒ FESTEGGIARE LA CADUTA DEL REGIME SIRIANO SOLO PERCHÉ ASSAD ERA "UN DITTATORE DI CUI NON AVEVAMO BISOGNO" - ENNESIMO SCIOPERO IL VENERDÌ. OVVIO UN PONTE LUNGO SERVE SEMPRE. MA PER EVITARE I DISAGI AI CITTADINI CHE VIAGGIANO BASTEREBBE UN BEL DECRETO LEGGE CHE PROIBISCE GLI SCIOPERI IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ....E TU VEDI COME SMETTONO…

ERDOGAN ASSAD

Caro DAGO. Ennesimo sciopero il venerdì. Ovvio un ponte lungo serve sempre. Ma per evitare i disagi ai cittadini che viaggiano basterebbe un BEL DECRETO Legge che proibisce gli scioperi il lunedì e il venerdì....e tu vedi come... smettono.. Ciao. Ale

Caro Dago

e così Giuseppe Conte, dei 5 stelle, si è pappato il tonno e tutta la scatoletta.

Saluti, Usbergo

Caro Dago,

Ma secondo te l’Italia darà la cittadinanza al nuovo Robin Hood dei social, Luigi Mangione? Abbiamo tirato fuori Chicco Forti, che ammetto non ho mai capito se era naturalizzato statunitense, ora il ragazzo eroe degli ultimi…

ERDOGAN ASSAD

Mi pare una storia molto social e poco chiara per svolgimento dei fatti. Nel frattempo leggo i meme su di lui e le fan entusiaste del bel criminale come ai tempi di Vallanzasca.

Saluti a Luigi,

Lisa

PS tu stai a Roma. Cosa veramente si dice della Melona che gigioneggia con Musk? Abile mossa politica? Vero fascino del tycoon? O…? Internet crede che i due siano amanti. La mamma di lui smentisce (embeh!).

precettazione sciopero - rebus per matteo salvini – meme

Caro Dago, il bacio appassionato tra Giorgia Meloni e Elon Musk... E allora? Bisogna utilizzare l'intelligenza artificiale solo per "certificare" i cambiamenti climatici?

Neal Caffrey

Caro Dago, evviva l'Occidente! Erdogan può festeggiare la caduta del regime siriano solo perché Assad era "un dittatore di cui non avevamo bisogno"...

John Reese

Caro Dago, forse mi sono perso qualcosa ma questo anno a Bruno Barbieri, il cuoco senza cucine, non hanno ancora affidato un'auto per correre in Formula uno, poi a parte questo farà di tutto e di più. Ma è credibile un personaggio così? Anche no...

FB

PRECETTO LA QUALUNQUE - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Luigi Mangione, il 26enne sospetto killer del Ceo di United Healthcare Brian Thompson, adesso potrà verificare di persona se almeno il sistema giudiziario, a differenza di quello sanitario, funziona per bene!

Giacò

Caro Dago, l'Italia e mezza Europa fermano l'asilo ai siriani. Ma non ci avevano raccontato che per il "diritto internazionale" concedere l'asilo a chi fugge "da guerre, fame, povertà e persecuzioni" è obbligatorio? La Siria è diventata improvvisamente un "Paese sicuro" grazie a un ex(?) terrorista? L' impressione è che si divertano a prenderci per il culo!

Peppo Aleppo

Caro Dagos,

IL VIDEO DEL BACIO TRA ELON MUSK E GIORGIA MELONI REALIZZATO CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2

l'attrazione fatale fra Giorgia Meloni e Elon Musk buca monitor e display. Con il bacio tenerissimo e sensuale fra i due, una volta tanto, l'I.A. mostra un volto umanoide credibile e insieme, quello di un potere, insieme, onnipresente, ma troppo distante dai sentimenti dell'immensa platea degli appassionati di soap opera e commedie brillanti, interpretando, se non i desideri della coppia di protagonisti (ma certo che sì!), quelli del pubblico a livello globale e il sogno di sceneggiatori e registi alla ricerca di nuove idee per copioni e film di successo. Successo: non succede e visto che non succede, ne traggano spunto per un nuovo, bellissimo classico del cinema rosa..

Raider

Caro Dago, Mattarella: "In alcuni Paesi l'esercizio del voto è vanificato". Sta parlando dell'Italia con gli elettori che hanni perso talmente fiducia da non recarsi più alle urne?

Edy Pucci

luigi mangione il killer di brian thompson 3

Caro Dago, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede: "La Siria preoccupa, regime spazzato via in poco tempo". Preferiva un'altra guerra bella lunga come in Ucraina?

U.Delmal

Caro Dago: il ministero della difesa Uk vuole andare in guerra con i tank elettrici nel nome di un esercito più green. Quella di Carlo III sembra l'ipocrisia del Re umanitario di Trilussa, quello che aveva fatto disinfettare le munizioni in modo che le schioppettate potessero curare le ferite che producono.

