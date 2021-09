POSTA! - CARO DAGO, IL GURU LUCA MORISI INDAGATO PER CESSIONE DI STUPEFACENTI. INSOMMA, LA COMUNICAZIONE SOCIAL DI MATTEO SALVINI ERA DROGATA - L’ ISLANDA RICONTA I VOTI, DONNE NON PIÙ MAGGIORANZA IN PARLAMENTO. QUANDO LE DONNE CONTANO, GLI UOMINI RICONTANO - IL NUMERO UNO DEL SUMO GIAPPONESE, HAKUHO, HA DECISO DI RITIRARSI DALL'ATTIVITÀ AGONISTICA. NON REGGEVA PIÙ LA DIETA?

Caro Dago, il guru Luca Morisi indagato per cessione di stupefacenti. Insomma, la comunicazione social di Matteo Salvini era drogata.

Caro Dago, Francia, Macron colpito da un uovo durante una visita a Lione. Sarà stato lanciato da uno chef?

Caro Dago, il leader Spd Olaf Scholz: "Nessuno deve cercare di dominare l'Ue". Ci pensa la Germania?

Caro Dago, la polemica su Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato che ha preso la parola dal palco dei No Green pass a piazza San Giovanni a Roma.

Dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in un post su Facebook la funzionaria ha commentato: "Io non penso di meritare tutte queste attenzioni...". E infatti.

Se fosse stata un magistrato, nessuno avrebbe detto nulla. Com'è successo in passato, quando togati di primo piano partecipavano ad importanti manifestazioni politiche di dissenso nei confronti, soprattutto, dei governi Berlusconi.

Caro Dago, Covid, Pfizer studia un farmaco per prevenire la malattia all'interno di famiglie in cui c'è una persona contagiata dal virus. Benissimo. Se si possono fare lauti guadagni anche su questo, perché no.

Caro Dago, Draghi, incontrando a Palazzo Chigi i campioni d'Europa 2021 della nazionale femminile e maschile di pallavolo: "Vinte sconfitte e paure, lezione per tutti". E chi è debole e non ce la fa deve buttarsi dal balcone?

Caro Dago, al generale Pappalardo, leader dei "gilet arancioni", è stato notificato un provvedimento del ministero della Difesa che lo priva dei gradi per motivi disciplinari. Visto? E senza nemmeno rinunciare ai combustibili fossili!

Caro Dago, omicidio di Chiara Ugolini, Emanuele Impellizzeri, il 38enne che era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la vicina di casa, si è impiccato in carcere a Verona nel giorno in cui avrebbe dovuto essere interrogato. Non sarà bello ed elegante da dire, però così c'è stata giustizia e risparmio per le casse dello Stato (mantenimento in carcere): due piccioni con un laccio.

Caro Dago, aborto, Bergoglio: "C'è l'abitudine all'omicidio, è come affittare un sicario". Irriconoscibile! Ma è lo stesso Papa che diceva "Chi sono io per giudicare un gay"?

Caro Dago, Tridico: "inaccettabile i lavoratori a 6 euro l'ora" denuncia giusta ma non di sua competenza, ci sono i partiti e sindacati. È già in campagna elettorale per i suoi grillini?

Dagosapiens, a Freccero per spiegare i motivi della fuga dalla televisione ci vogliono 1422 parole. Bastavano 10: “Perché è piena di scemenze e di bla-bla-bla". (E chissà qual è l’indice di gradimento quando in uno dei mille talk-shows arriva lui a discettare con la sua prosopopea…).

Caro Dago, aborto, Papa Francesco: "C'è abitudine all'omicidio, come affittare sicari". Parole pesantissime. Cosa dirà la sinistra dopo averlo tanto lodato?

Caro Dago, vaccino anti Covid, chissà se all'Inps pensano che la terza dose sia meglio che 30 anni di pensione...

Caro Dago, il primo ministro australiano Scott Morrison ha lasciato intendere che potrebbe disertare la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, Cop26, in programma a Glasgow il prossimo novembre. "Non ho ancora preso una decisione... Devo occuparmi del post Covid e ho fatto già tante quarantene". Finalmente uno intelligente che si occupa di cose reali. Gli altri sembrano il gregge di pecore del Border Collie Barack Obama.

Trovo davvero carina Virginia Raggi in versione gladiatrice. Se perde le elezioni, la vedrei bene a fare le foto con i turisti al Colosseo!

Mourinho ce l'aveva detto: le squadre si costruiscono sulle sconfitte.

Noi giallorossi, a colpi di 2 reti fatte e 3 subite, avremo finalmente una squadra grande, grandissima, proprio come detta il vangelo: gli ultimi arriveranno primi.

Dagovski, Mourinheide. Doveva cambiare mentalità alla Roma. Finì con il lamentarsi per l’arbitro.

Caro Dago, ma non era Berlusconi quello incapace di lasciare dietro di sé un partito forte e con una guida autorevole? Ora che la Merkel col suo abbandono ha lasciato solo macerie, zero critiche. La colpa, secondo i media mainstream, è di chi le succede. E già, poveretta, perché lei ha avuto soltanto 16 anni di cancellierato per costruire qualcosa di solido. Un'inezia...

Caro Dago, vuoi vedere che l'unico politico con la schiena dritta è Renzi! Le canta alla magistratura politicizzata e devastata dalle correnti, scopre tutti gli altarini dei partiti, strapazzare il Conte2 e il ridicolo tentativo del 3...bravo!

Caro Dago, il numero uno del Sumo giapponese, Hakuho, ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica. Non reggeva più la dieta?

Visti gli ultimi stratosferici aumenti di carburanti, bollette e quant’altro, mi chiedevo: Ma quando Draghi dice che è il momento di dare e non di prendere, non è che vuole emulare Rocco Siffredi?

Stefano55

Caro Dago, Afghanistan, nuova direttiva dei talebani: vietato il taglio delle barbe, i trasgressori saranno puniti. E le donne che usano creme depilatorie?

nunzia schiliro 5

Caro Dago, Islanda riconta voti, donne non più maggioranza in Parlamento. Quando le donne contano, gli uomini ricontano.

Funziona sempre, la strategia del divide et solve, caro Dagos: ora, tocca alla Lega: cui s'attaglia la metafora calcistica per le pedate che gli sferrano da Bruxelles a Lampedusa. Da un lato, l'ala di governativi e governors; dall'altra, la difesa 'rocciosa' dei marcatori d'area Borghi-Bagnai: in mezzo, il Capitano della squadra, che tenta la quadra ma perde ai sondaggi premiliminari della Championship, con la prospettiva di essere vincente e irrilevante o perdente, ma importante.

Questo è lo schema di gioco. Se lo si accetta. Altrimenti, la partita è fra chi contesta che a arbitrare e dettare le regole sia sempre qualcuno per cui il popolo è solo pubblico pagante sulla propria pelle, che si schiera ma non decide e non conta nulla: e chi fa finta che questa passione tutta sportiva per il Bruxelles Consensus sia genuina e non ammuìna.

La Lega torni alle ridotte nordiche, dov'era confinata come forza eversiva dell'ordine costituzionale e dell'unità nazionale: evviva l'Umberto il Bossi, da indipendendista sovversivo a grande vecchio che torna buono a chi vuol male al sovran-populismo.

In questo derby, a Salvini è permesso muoversi solo per fare autorete: tanto è vero che non è più contestato dalle Sardine, quella 'mobilitazione spontanea' rientrata nei ranghi piddini: né dai social, intesi come forum internettiani e centri allocati in immobili occupati abusivamente, le cui manifestazioni goliardiche la polizia non ha mai disturbato, schedando uno per uno - come esige inflessibilmente l'ingualcibile Lamorgese, Ministro degli Interni spalancati all'immigrazione clandestina - quanti protestano contro il green pass senza far danni nemmeno alle aiuole. Grazie e addio, Salvini. Uno il coraggio non te lo può dare. E visti gli amici che ti hanno accerchiato, buona fortuna.

