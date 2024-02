POSTA! CARO DAGO, IL NEO COMPAGNO AMADEUS (COSA SI DEVE FARE PER CAMPARE) HA INVITATO A SANREMO GLI AGRICOLTORI CHE STANNO PROTESTANDO, NEANCHE FOSSE IL PADRONE DELLA RAI O DEL FESTIVAL. PECCATO CHE NON ABBIA INVITATO I DISOCCUPATI DELLA WHIRLPOOL, DELL’ILVA O DELLA PERLA, TANTO PER CITARE ALCUNE DELLE TANTE AZIENDE IN CRISI – CI MANCAVA LA BANALIZZAZIONE DI UNA LEGITTIMA PROTESTA, PERPETRATA DA AMADEUS CON L’INGRESSO DEI TRATTORI A SANSCEMO. NEL 1789 AVREBBE PORTATO I CANTANTI A SFILARE SUL PALCO DELLA GHIGLIOTTINA?

Riceviamo e pubblichiamo:

AMADEUS E MARCO MENGONI LUCCI

Lettera 1

Caro Dago,

ma l’Amadeus che si dichiara antifascista e che canta “Bella ciao” a Sanremo è lo stesso che ha dichiarato di voler tener fuori la politica dal festival?

Pietro Volpi

Lettera 2

Caro Dago, fortuna che c'è Sanremo! Come mai Biden non ha pensato di chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e Medio Oriente indossando una serie di Teddy Bear sulle spalle?

Tom Schusterstich

volodymyr zelensky joe biden - meme by osho

Lettera 3

Caro Dago, il neo compagno Amadeus (cosa si deve fare per campare) ha invitato a Sanremo gli agricoltori che stanno protestando, neanche fosse il padrone della RAI o del festival. Peccato però che non abbia invitato i disoccupati della Whirlpool, della Ilva o della Perla, tanto per citare alcune delle tante aziende in crisi con operai senza lavoro e stipendio. Prima di fare i piacioni ci si dovrebbe documentare...

EDP

Lettera 4

Caro Dago, dopo che il conduttore di Sanremo ha cantato "Bella ciao", il Corriere della Sera scrive: "Amadeus insomma sottolinea ancora una volta il suo impegno a mettere in piedi un Festival libero, privo di etichette politiche, guidato dal buonsenso". Inarrivabile! Definire privo di etichette politiche uno che canta "Bella ciao" è come dire che il Papa è ateo.

Samo Borzek

Lettera 5

marco mengoni amadeus prima serata sanremo 2024

Egregio Dago,

Che pretese hai? Vuoi che la massa di mercenari che compone la squadra della Roma, e non parliamo dei dirigenti e proprietà sappiano chi era Losi e con Lui, Cudicini, Manfredini, Menichelli, e non voglio dilungarmi oltre?... Siamo sul viale del tramonto, altro che A.I. ...

Cordialità

Sanvic

Lettera 6

Caro Dago, la "madre di tutte le riforme" con finalità "antiribaltone"... Oggi scrivi che Maria Fida fu eletta con la DC, poi passò con Rifondazione comunista, poi con AN e quindi con la Lista Dini e un "movimento" da lei fondato.

Lasciamo stare la coerenza e il patto che dovrebbe legare gli eletti agli elettori: basterà la riforma Meloni a fare chiarezza politica fino a che saranno legittime certe "prassi" purtroppo ampiamente in voga anche ai giorni nostri?

Cincinnato 1945

Lettera 7

MATTEO RENZI L'ARIA CHE TIRA

Caro Dago,

non penso che solo Renzie e Salvini vogliano fare i social influencer. A me su LinkedIn arriva DI CONTINUO segnalazioni per followerare Giorgia Meloni. Premetto che non lavoro in nessun ambiente attinente. Aggiungo pure che una sola persona della mia cerchia segue per lavoro politica italiana. Non avrei motivo di ricevere più email al giorno di tal genere.

Mi chiedo cosa costino questi inviti continui. Chi paga questa campagna social? E soprattutto perché Giorgia Meloni vuole essere la reginetta di Linkedin?

Saluti agli influencer su Linkedin,

Lisa

Lettera 8

JOHN ELKANN

Caro Dago, Elkann, erede di un signore che ha nascosto all'estero centinaia di miliardi che la figlia sta cercando di recuperare, dopo aver portato residenza fiscale e sede di quello che restava della Fiat, pretende ancora soldi dallo Stato per produrre qualche migliaio di veicoli in Italia. Del resto ha ragione, quella azienda è abituata a prendere soldi da qualsiasi governo, fascista, democristiano, filocomunista, e ora i soldi li pretende dal governo Meloni.

Ricordo una brillante battuta di un giornalista economico "con i bilanci attivi sono bravi i manager Fiat e gli utili vanno agli azionisti, quando sono in perdita la colpa è del mercato e i soldi li mettono gli italiani". Ecco il nipote si mostra degno del nonno...

FB

Lettera 9

JOHN ELKANN A SAINT MORITZ

Caro Dago, Pentagono: "Stop Putin in Ucraina o rischio conflitto con la Nato". Perché dopo due anni di chiacchiere Biden non lo ha ancora fermato?

Furio Panetta

Lettera 10

Caro Dago, Sanremo, in conferenza stampa Amadeus canta "Bella ciao". Unica certezza: non era un omaggio a Elly Schlein...

Bug

Lettera 11

Caro Dago,

il rainbow washing - fenomeno scoppiato almeno 7 anni fa - é giunto infine a Sanremo. Ieri il pubblico generalista e anziano di RaiUno ha assistito a almeno due spot con protagoniste due coppie lesbiche (formate rigorosamente da ragazze giovanissime e bellissime).

marco mengoni amadeus prima serata sanremo 2024

Ma perché non due ragazzi? Forse per compensare le quote maschili ampiamente coperte dalle presenze sul palco (con personaggi ampiamente "in odore di")? O forse per non traumatizzare troppo il pubblico generalista e anziano di cui sopra?

Il patriarcato passa anche da qui: due donne che si baciano sono piacevoli, due ragazzi che si baciano creano imbarazzo.

Marika

Lettera 12

Caro Dago, un sentito ringraziamento al "compagno" Amadeus che ci ha confermato che in Italia i cosiddetti "artisti" possono lavorare solo se si dichiarano di sinistra e, meglio ancora, antifascisti. Se poi intonano "bella ciao" avranno la conferma di pluriennali contratti milionari pagati dai contribuenti. Bravo Amadeus complimenti e 100 di questi festival...

FB

amadeus marco mengoni prima serata sanremo 2024

Lettera 13

Caro Dago,

Ci mancava la banalizzazione di una legittima protesta, perpetrata da Amadeus con l’ingresso dei trattori a Sanscemo.

Nel 1789 avrebbe portato i cantanti a sfilare sul palco della ghigliottina?

Giovanna Maldasia

Lettera 14

Dagonzo

Se gli houthi vogliono essere spazzati via dalla faccia della terra possono tranquillamente cominciare a tagliare qualche cavo.

Icj

celentano ornella muti

Lettera 15

Dagosapiens, Ornella Muti & figliola andranno a Sanremo “a bordo di un trattore per dare visibilità agli agricoltori”. Ignude, per il massimo della visibilità?

ornella muti ornella muti naike rivelli ornella muti con la figlia naike rivelli al presidio animalista a pavia ornella muti ornella muti ornella muti a mosca russia 1

Vittorio Maladygodivandavacavallo ExInFeltrito