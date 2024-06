POSTA! CARO DAGO, IL PRESIDENTE BIDEN VEDENDO IL PAPA BIANCOVESTITO SI È AVVICINATO E GLI HA ORDINATO UN CONO AL CIOCCOLATO – PRIMA DI PARTIRE PER IL G7, PAPA FRANCESCO HA RICEVUTO IN VATICANO 150 ATTORI COMICI DA TUTTO IL MONDO. NON GLI BASTAVA INCONTRARE ZELENSKY A BORGO EGNAZIA?

Riceviamo e pubblichiamo:

zelensky - papa francesco g7

Lettera 1

Caro Dago, dichiarazione finale dei leader del G7: "La Russia deve porre fine alla sua guerra illegale di aggressione e pagare per i danni che ha causato all'Ucraina. Secondo la Banca Mondiale, questi danni superano ormai i 486 miliardi di dollari". Da che mondo è mondo, "chi" e "cosa" deve essere fatto lo decide chi vince la guerra. E l'Ucraina e i suoi oltre 50 alleati, ahinoi, la stanno perdendo... Idem per il "diritto internazionale": lo scrivono i vincitori, non sono i 10 Comandamenti dettati da Dio.

Ranio

Lettera 2

joe biden spaesato al g7 4

Caro Dago, Biden, durante un incontro alla Casa Bianca, aveva baciato la Meloni sulla testa. Macron, ieri sera, ha fatto il baciamano. Perché i due non hanno lo stesso atteggiamento coi colleghi maschi? Non avevano detto che donne e uomini devono avere gli stessi diritti?

E.S.

Lettera 3

Caro Dago, Stati Uniti, come faranno i Dem a giustificare davanti al mondo occidentale di aver atteso tanto per sostituire "Sleepy Joe" che ormai ha problemi cognitivi insostenibili? D'accordo che non vogliono che Donald Trump si avvantaggi dal sapere con troppo anticipo chi sarà il suo avversario nella corsa alla Casa Bianca, ma con rimbam-Biden presidente c'è il rischio che il mondo salti per aria e non ci sia più bisogno di alcuna elezione!

luca mercalli

Vic Laffer

Lettera 4

Caro Dago, Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana, candidato con la lista la Bella della Val Chisone: «Zero voti presi? Ci rido su. Non ho certo bisogno di essere eletto per avere la notorietà». Ben detto. Anche Cicciolina era conosciutissima già prima di essere eletta!

J.N.

Lettera 5

Caro Dago, Europei di calcio, i nostri arrivano come "Campioni in carica" o come "Nazionale scarica"?

Pop Cop

SPALLETTI SCHERZA CON UN TIFOSO

Lettera 6

Caro Dago, Ilaria Salis è libera, tolto il braccialetto elettronico: può tornare in Italia. Anche se sono riusciti a farla uscire dal carcere, come per tutte le persone violente la pericolosità sociale rimane comunque.

Achille Gambini

Lettera 7

Il presidente Biden vedendo il papa biancovestito si è avvicinato e gli ha ordinato un cono al cioccolato.

Signoramia

Lettera 8

gabriel barbosa

Il Flamengo ha vinto 6 a 1 , e Gabigol ha anche segnato. Quindi ha fatto bene a festeggiare.

:D

Lettera 9

Caro Dago, zuffe e aggressioni al parlamento italiano. Per un attimo ho pensato che fosse già arrivata la Salis, poi ho realizzato che lei è europarlamentare... vuoi mettere?

FB

Lettera 10

papa francesco con pio e amedeo

Caro Dago, Papa Francesco ha incontrato comici da tutto il mondo in Vaticano. Mancava solo Zelensky intento a decidere, assieme al G7, le sorti del mondo: povero Occidente!

Tas

Lettera 11

Caro Dago, prima di partire per il G7, Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano 150 attori comici da tutto il mondo. Non gli bastava incontrare Zelensky a Borgo Egnazia?

L.Abrami

Lettera 12

whoopie goldberg papa francesco

Caro Dago,

oggi Papa Francesco interverrà ai lavori del G7 in Puglia. Ma cosa c’entra il vescovo di Roma nonché il capo della Chiesa Cattolica ed il vicario di Gesù Cristo in terra con i sette grandi del mondo?

Pietro Volpi

Lettera 13

Caro Dago,

il deputato Donno più che regalare un tricolore a Calderoli sembra glielo volesse attorcigliare al collo per poi stringere forte.

Saluti, Usbergo

Lettera 14

RISSA TRA IGOR IEZZI E LEONARDO DONNO

Caro Dago, siamo alle solite, un attacco sguaiato ad un manager del Comune di Roma, per il caos da quarto mondo nello spoglio delle europee. Tale Aielli, peraltro sottopagato con appena 170.000 euro/anno, non si è preoccupato di essere presente in quei giorni (aveva vacanze programmate) ma nemmeno scusarsi o tentare di giustificare il caos. Del resto dal PD Gualtieri cosa ci si può aspettare? Competenza e qualità? Lasciamo perdere dai...

FB

Lettera 15

Caro Dago,

visto l'effetto Vannacci sui risultati della Lega alle europee, Salvini ha gia' individuato il candidato acchiappapreferenze per quelle del 2029 : sara' il Mago Do Nascimento, e quelli che lo voteranno riceveranno la busta coi numeri fortunati per vincere al lotto e una confezione di crema scioglipancia di Wanna Marchi.

D'ACORDOOOOO???

Marco di Gessate

Lettera 16

A Dagospia.

vannacci

L’indesiderabile sta avvenendo. Un Presidente scaduto, quello Ucraino, e un Presidente in scadenza, quello Americano, stanno siglando un contratto che potrebbe significare” fine guerra mai”. Tutto è nato dalla volontà degli Usa di avere l’Ucraina nella NATO. Non può farlo alle condizioni politiche attuali e quindi ora l’accordo dei “10 anni” impegna direttamente gli USA a entrare in guerra contro la Russia in caso di un futuro attacco da parte di quest’ultima all’Ucraina.

In quel momento anche la NATO sarebbe costretta a entrare in guerra con l’Alleato Americano e a quel punto addio all’Europa. Non è pensabile che Putin stia a guardare e quindi, se è coerente con quello che ha fatto finora, egli continuerà la guerra in corso fino a che l’Ucraina attuale non sarà distrutta.

Olho.

vannacci lubamba

Lettera 17

Caro Dago: abolita quota 41, si passerà a quota 40?

Valter Coazze