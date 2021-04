POSTA! - CARO DAGO, L’ALGORITMO DI FACEBOOK CHE SCOVA I RAZZISTI È FANTASTICO: HO SCRITTO AD UNO CHE NON SI PUÒ USARE LA PAROLA “NEGRO” E FACEBOOK MI HA BLOCCATO L’ACCOUNT PER 24 ORE PERCHÉ … HO SCRITTO LA PAROLA “NEGRO”! CHE SPETTACOLO! – GERMANIA: "NUMERI TROPPO ALTI, SERVONO NUOVE RESTRIZIONI". SE HANNO BISOGNO DI AIUTO POSSIAMO MANDARGLI SPERANZA...

Riceviamo e pubblichiamo:

Informativa di Luigi Di Maio sulla morte di Attanasio e Iacovacci

Lettera 1

Caro Dago, il titolare degli Esteri, Luigi Di Maio, ha definito il ritiro delle truppe dall'Afghanistan "epocale". Il ministro saprebbe argomentare una simile definizione o è una cosa tipo la "millenaria democrazia francese"?

Oreste Grante

Lettera 2

Caro Dago, siamo alla metà di aprile e qui a Milano fa un freddo della madonna. L'unica cosa positiva che ci lascia in eredità il covid è che almeno non ci tocca sentire Greta pigolare sul surriscaldamento globale

beppe sala

Paul

Lettera 3

Caro Dago, Biden annuncerà una serie di sanzioni contro individui ed entità russi in risposta alle interferenze nelle elezioni e al cyberattacco SolarWinds. E per la U.S. Postal Service, invece?

Ice Nine 1999

Lettera 4

roberto benigni

Caro Dago, vaccini, il ministro Speranza: "Finalmente condizioni per primi concreti risultati". I 116 mila morti?

Bug

Lettera 5

Caro Dago, Roberto Benigni Leone d'Oro alla carriera della 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. "Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine" ha commentato l'attore già premio Oscar per "La vita è bella". Beh, a occhio e croce anche il portafoglio non dovrebbe essere proprio vuoto...

F.G.

Lettera 6

Caro Dago, concessi i domiciliari a Fabrizio Corona. È la teoria del vetro rotto. Se rompi il vetro di un'ambulanza e finisci in psichiatria, prima o poi ti fanno scontare la pena a casa.

Theo

Lettera 7

IL POST DI FABRIZIO CORONA PER IL 47ESIMO COMPLEANNO

Caro Dago, dopo le minacce di morte a Gerry Scotti, direi che questo politicamente corretto è andato troppo oltre! Io sono libero di dire: musi gialli, occhi a mandorla, negro e tutte le altre parole che fanno incazzare i folli della cancel culture. Dago, perdonami per il francesismo: fanculo a tutti i pazzi del politically correct!

Io mi firmo, non ho paura di loro. Viva la lingua italiana e viva tutte le parole e frasi della mia lingua, in special modo viva alle frasi che i tristi mietitori del politicamente corretto odiano!

Francesco Polidori

Lettera 8

scotti hunziker

Caro Dago, nel 2020 in Italia le emissioni di gas serra sono calate del 9,8% rispetto al 2019, essenzialmente "per le restrizioni alla mobilità dovute al Covid". Ma se è così semplice andiamo avanti allo stesso modo fino al 2050. Sempre che gli studenti non continuino a tradire Greta Thunberg pretendendo il ritorno a scuola in presenza. O salvi le amicizie e la socializzazione o salvi il Pianeta.

Sasha

GERRY SCOTTI MICHELLE HUNZIKER

Lettera 9

Dear Dago,

leggo l'articolo odierno con cui viene disposta la sospensiva dell'ordinanza della revoca dei domiciliari (in parole povere la scarcerazione) del sig. Fabrizio Corona. Non entro nel merito dei tecnicismi. Dico solo che se io avessi fatto un decimo di quanto da lui compiuto e per il quale è passato in giudicato, avrebbero buttato via la chiave.

Ma è mai possibile? Per quanti altri le porte del carcere non sono come quelle del saloon perché, non essendo famosi e non potendosi permettere di pagare principi del foro (magari con denaro proveniente dai controsoffitti) sono condannati per reati meno gravi a rimanere in carcere? Illuminaci con la tua saggezza!

Sergio T.

Lettera 10

IL SOFAGATE VISTO DA OSHO.

Dago darling, come se non bastasse la tragica guerra dei vaccini in pieno svolgimento, ora ci sono venti di guerra anche nel Mar Nero. Speriamo solo che non si arrivi a una nuova guerra di Crimea. In quella di metà 1800, la Turchia (Impero ottomano) stava con Francia, GB e regno di Sardegna contro l'impero russo.

E se ora, in un rovesciamento delle alleanze, Erdogan uscisse dalla Nato e si alleasse con Putin? Che farrebbero Stoltenberg e i suoi consigliori? Non é che metterebbero l'Egitto al posto della Turchia? In fondo sia Egitto sia Turchia possiedono canali o stretti molto importanti. E Draghi, che a forza di elogi (anche di Dago), rischia di rintronarsi? Ossequi

jens stoltenberg

Natalie Paav

Lettera 11

Caro Dago,

forse che bisogna aggiungerti all'elenco dei tanti cazzari dell'informazione?

Ti prego, ce ne sono già a sufficienza. Nella dagonews sull'incidente stradale, verificatosi in Crimea, che ha visto un dodicenne alla guida di un'auto travolgere un ciclista, titoli: "Il padre del bambino se le cava con una semplice multa".

Al padre del ragazzo è stata inflitta una sanzione di 30mila rubli. Se consideri che, in Crimea, il reddito medio mensile è inferiore ai 25mila rubli (https://uacrisis.org/it/61425-crimeani-russi-opinione), tenendo conto che la maggior parte dei lavoratori supera di poco i 15mila rubli e che molti hanno reddito inferiore ai 10mila (gli insegnanti degli asili, ad esempio), comprenderai bene che si tratta di una sanzione pecuniaria che potrebbe valere 2-3 mesi di stipendio.

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 6

E' come se ad un operaio italiano venisse inflitta una sanzione di 3mila euro. Semplice multa sto cazzo.

johnkoenig

Lettera 12

In relazione al delatore Alessandro Gassman, ma li ha visti i film di suo padre Vittorio ?

E se li ha visti, li ha capiti?

Kana

Lettera 13

malika, cacciata di casa a castelfiorentino perche' lesbica 1

Caro Dago, Castelfiorentino, la ragazza cacciata di casa perché lesbica e minacciata di morte da genitori e fratello? Si tratta di una famiglia musulmana. A sinistra hanno fatto il diavolo a quattro sull'episodio omofobico. Ma come, prima si battono per far entrare mezzo Islam in Italia, tacciando di islamofobia chiunque non sia d'accordo con loro, e poi non accettano la "ricchezza culturale" portata dai musulmani?

Gildo Cervani

Lettera 14

GOFFREDO BETTINI E IL GABIBBO

Caro Dago, imboccare il viale del tramonto e triste per tutti, sportivi, politici e anche ...guru. Ultimo esempio è Bettini, di cui francamente ignoro ruolo e compiti nel PD, ma che si ostina a presentarsi come unico detentore del "verbo piddino" e tessitore di improbabili disegni politici. In questi giorni parla dei soliti "poteri forti" che avrebbero fatto cadere Conte! (nemmeno per un secondo lo sfiora il sospetto che sia caduto per manifesta incapacità decisionale che, guarda caso, lo sta affliggendo anche oggi con la rifondazione M5S).

malika, cacciata di casa a castelfiorentino perche' lesbica 2

Ma la domanda a Bettini è un'altra, chi sono questi poteri forti? Trump, la spectre, il FMI, zio Paperone? Se conosce i nomi li faccia altrimenti sembrano vaneggiamenti di in anziano signore che ha perduto un po' di lucidità.....

FB

Lettera 15

Un giorno definisci un innocente apprezzamento "una cosa irrispettosa e volgare" e il giorno dopo sei alla gogna per una gag non brillantissima ma pur sempre innocua e ti devi pure scusare a orecchie basse.

IL SOFAGATE VISTO DA OSHO

È il politically correct, bellezza!

L'ebreo errante

Lettera 16

Caro Dago, vaccini, gli Usa rinviano la decisione su Johnson & Johnson: "Servono altri dati". Oh, facciamo con calma. Noi lo aspettavamo con la bava alla bocca...

Axel

Lettera 17

VACCINO JOHNSON & JOHNSON

Caro Dago.

Covid.

Se davvero l’immunità di gregge è l’obbiettivo da rincorrere, noi italiani, pecoroni come siamo, dovremmo vincere a mani (zampe) basse.

Mikkke

Lettera 18

may thai rocco siffredi tw

Caro Dago, Di Maio su Facebook: "Dopo vent'anni, come Nato abbiamo deciso di lasciare l'Afghanistan. Si tratta di una decisione epocale. Anche i nostri militari torneranno in Patria". L'ex bibitaro prima si atteggia a "decisore" della Nato, ma poi si tradisce da solo: "Anche i nostri militari torneranno in Patria".

Se fosse stato lui tra quelli che hanno deciso, non ci sarebbe stato bisogno di specificarlo. Così invece si capisce che sono stati altri a dare il nulla osta affinché anche le nostre truppe potessero tornare a casa.

Giuly

Lettera 19

VACCINO JOHNSON & JOHNSON

Caro Dago, ma quella pornoattrice italiana col nome thailandese che fa il triple-anal, non è che quando sarà il turno dei giovani pretenderà di farsi in(o)culare 3 vaccini in un colpo solo?

Lino

Lettera 20

Dago Didattico a Distanza,

chissà se ti legge Bettini che cerca i" poteri forti " che hanno mandato a casa Conte e soci. Una traccia investigativa: gli azionisti e dipendenti delle 541 società che avevano partecipato alle gare organizzate dal commissario straordinario per darci le mascherine cinesi carissime e farlocche.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 1

Ci mettiamo un intrigo internazionale: i milioni delle tangenti portati a San Marino da una " cricca " mista italo - titanica come scrive il PM che sta indagando tanti soggetti. Una volta bastava un gruppo di giornalisti capaci e non ossequiosi per far cadere un presidente repubblicano yankee.

Saluti - peprig –

Lettera 21

Caro Dago, la senatrice Liliana Segre vota l'Odg per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki e parla di libertà paragonando la sua prigionia con quella dello studente egiziano. Con tutto il rispetto, ma qual è il nesso? Lo studente egiziano mica è finito in cella in quanto ebreo, come è successo per la signora ad Auschwitz.

Vi è finito perché accusato di terrorismo e diffamazione dello Stato, reati gravi in tutti i Paesi del mondo. Pare però che se l'accusato è di sinistra le due cose debbano essere derubricate a reato d'opinione, "è in prigione perché la pensa diversamente". Il solito doppiopesismo dei "compagni".

liliana segre patrick zaki

E.S.

Lettera 22

Caro Dago, vaccini, Figliuolo annuncia che da qui a fine giugno arriveranno 7 milioni di dosi Pfizer. Peccato che il grosso, 4 milioni di dosi, arriverà proprio nel primo mese estivo. fino ad allora continuiamo a contagiarci con quasi, come ieri, 500 morti al giorno? Il generale si metta una mano sulla panza e trovi qualche soluzione un po' più rapida.

FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO

Nereo Villa

Lettera 23

Caro Dago,

Grillo e Casaleggio, unitamente a tutti coloro che hanno dato vita al M5S, per distinguersi dai partiti tradizionali, hanno creato una struttura giuridica ed operativa così complicata, con la piattaforma Rousseau che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di cuore pulsante, che nemmeno loro riescono più a districarsi ed a capire come stanno le cose (chi fa che cosa ?)e come uscire dal “cul de sac” in cui si sono cacciati.

Persino Conte non è riuscito a chiarire la situazione dichiarando di essere l’ultimo arrivato e di non poter metter becco sul pregresso e per uscire dallo stallo ha proposto a Grillo di azzerare il movimento e di pensare ad un nuovo simbolo.

goffredo bettini guarda la diretta di giuseppe conte

L'evidente paradosso di questa situazione sta nel fatto che mentre il M5S ha dato ampia dimostrazione di non essere in grado di gestire se stesso ha gestito di fatto il paese da oltre due anni con governi in cui era l'azionista di maggioranza.

Pietro Volpi

Lettera 24

Caro Dago, Covid, Germania: "Numeri troppo alti, servono nuove restrizioni". Se hanno bisogno di aiuto possiamo mandargli Speranza.

Giacomo Francescatti

Lettera 25

facebook censura il cippo di el alamein

Caro Dago, l’algoritmo di Facebook che scova i razzisti è fantastico: ho scritto ad uno che non si può usare la parola “negro” e Facebook mi ha bloccato l’account per 24 ore perché … ho scritto la parola “negro”! Che spettacolo!

E lasciamo a questi imbecilli la possibilità di censurare le persone senza neanche guardare il contesto in cui vengono usate le parole? In compenso chi minaccia di morte le persone passa il vaglio perché le parole “Ti” e “ammazzo” probabilmente non rientrano nel novero di quelle da censurare, ovviamente.

Negli USA è stato licenziato un bidello perchè ha gridato ad un ragazzo”Non devi chiamarmi negro!”: ha pronunciato la parola “negro” e questo è un motivo di licenziamento. Posso dire che ‘sta storia del “politically correct” mi sta leggermente scartavetrando le gonadi?

censura facebook fornarina raffaello

Mario Orlando

Lettera 26

Dago: arrestati altri nordafricani per l'aggressione avvenuta lo scorso luglio, presso l'Arco della Pace a Milano. Gli stessi soggetti sono pure indagati per altre aggressioni e rapine avvenute sempre in quella zona di Milano.

Ma è possibile che nella città della Scala (ahinoi, le stesse cose accadono a Torino, Roma e in quasi tutta Italia purtroppo!), dove ci sono violenze e furti, ci sono sempre di mezzo dei nordafricani e molto spesso sono pure nordafricani di seconda generazione in Italia: sono proprio quelli a cui le sinistre vorrebbero regalare la Cittadinanza Italiana con lo ius soli.

FACEBOOK CENSURA

Dico io: altro che ius soli, qui ci vuole galera e poi espulsione per tutti questi piccoli criminali senza nessuna possibilità di un futuro onesto e produttivo nella società italiana. Che vengano tutti rispediti nel Maghreb, lì almeno saprebbero bene come punirli!

PS E mo, se non sei pure amico di Sala, oltre che di Zingaretti: PUBBLICAMI!

Francesco Polidori

Lettera 27

Caro Dago, Nas Perugia scopre quattro 'furbetti' del vaccino Covid. Nuovi followers sui social per Andrea Scanzi?

andrea scanzi

Cocit

Lettera 28

Caro Dago, Covid, il Pd difende Speranza: "Salvini lo usa come capro espiatorio". Che ingrati! Invece di essere contenti che il ministro sia utile per qualcosa...

Dirty Harry

Lettera 29

andrea scanzi contro giletti 2

Caro Dagos, hanno cercato di ridimensionarne il genio di Pirandello in tutti i modi, a prescidere dal suo essere fascista o meno. Studi universitari in Germania, ma legato all'originario sostrato siciliano, così da saltare a piè pari i confini della cultura nazionale, cui era estraneo e inassimilabile (e il fascismo o filo-fascismo di Pirandello, dunque, era legato a un'esigenza - malriposta: detto col senno di poi - di rinnovamento, di svecchiamento che nulla aveva a che fare con il contesto che stentava a accettarne l'opera).

luigi pirandello 2

Il successo gli arrise fuori dai patri confini, le tournée in Europa e nelle Americhe lo salvarono dall'oblio cui il mondo intellettuale italiano lo avrebbe volentieri destinato. Nel dopoguerrra, l'accusa di fascismo si prestava benissimo: e senza dirlo apertamente, si cercò di farne un 'caso' per circoscriverne la grandezza nei limiti di una stagione fortunata per lui. Lo stesso Sciascia ammise di essersi liberato solo con fatica del rifiuto del Pirandello fascista.

Fare di Pirandello un fascista per ragioni di calcolo, poi, svela solo la miseria di chi era disposto a fargli pagare così il pedaggio alla gloria che gli spettava: avesse scelto la via dell'esilio, come tanti scrittori, artisti, scienziati e uomini di cultura, Pirandello non avrebbe certo vissuto in miseria: anzi, è probabile avrebbe trovato modo di realizzare all'estero quei progetti che Mussolini gli negò in patria.

luigi pirandello tessera dei fasci di combattimento

La verità, piaccia o no, è che Pirandello, se non fascista, non fu mai antifascista: e questo dice molto non su di lui né solo su quelli che lo accusavano, ma sull'arretratezza ideologica persistente della nostra cultura.

Raider

Lettera 30

Stavolta devo dare atto al padrone delle ferriere che ha fatto la sua parte, ossia una cosa buona e giusta, nel dare spazio a Giovanni Sallusti, parente del più noto Alessandro magno, diretur del giornale che fu di Montanelli. Giovanni, però, pare meno influenzabile del parente anziano, che è un pò un "amico del giaguaro", ossia del centrodestra ma alla berlusconi, ossia a fasi alterne e con periodi di "libertà".. Comunque non divaghiamo e andiamo all'osso.

luigi pirandello 2

Dice Giovanni: la stampa italiota ha tralasciato un particolare sulla vicenda della sedicente giovane lesbica Malika, ossia che è di famiglia musulmana. Dice Giovanni: per la solita stampa - a questo punto uso il termine appropriato, ossia fascista e poi spiego - italiota si tratterebbe di un particolare minore, tanto è vero che ne omette la citazione.

Invece, e lo capisce anche D'Agostino sebbene impegnato nel porno, si tratta di un punto particolarmente importante perchè tutti dovrebbero sapere che chi è musulmano, più o meno osservante, più o meno coranista letterale, non ama troppo gli omosessuali, le lesbiche, le ammucchiate spudorate messe in pubblico, etc. etc.

malika, cacciata di casa a castelfiorentino perche' lesbica 3

Ma dai che lo sanno a sinistra, anche la stampa italiota lo sa. Solo che da anni si è intestata il compito di insegnare cosa si può scrivere, cosa si può dire, cosa celare in omaggio ad un dittatore che si chiama pensiero unico. In pratica se i fascisti ti obbligavano a comportarti come volevano loro, oggi i padroni del vapore e la stampa connivente ti costringono a fare e a pensare come vogliono loro.

Tu pensi da buon cattolico che l'omosessualità non è cosa buona e giusta, ma un peccato secondo la Dottrina? Non puoi, se lo fai viene massacrato pubblicamente dai leoni della tastiera e dalla stampa, dai piddini e dagli zan zan che si sentono forti, sempre più forti. Poi però le circostanze mettono a nudo la verità, ossia che coi musulmani si nascondono le cose di proposito, anzi le utilizzano per strumentalizzarle a danno di chi vogliono colpire.

malika, cacciata di casa a castelfiorentino perche' lesbica 4

Ossia cattolici e gente che la pensa diversamente da loro sui temi della famiglia, della sessualità, etc. etc. Come dice Giovanni: dagli al Pillon, dagli ai cattolici estremisti (questa è una delle bestialità create ad hoc), dagli alla Lega che, meno male difende, se non del tutto ma qualcosa sì, la Dottrina Cattolica. E arriviamo al dunque se no mi sega: tutta questa faccenda ben segnalata dal nostro Giovanni dimostra la vigliaccheria della sinistra italiana che sa benissimo che dire la verità costa.

Ha un prezzo che questi vili non vogliono pagare e non ne hanno il coraggio: dire che l'Islam è religione intollerante, contro le donne, medievale. Brutti porci piddini: lo dite contro i cattolici perchè non vi fanno paura ma vi cagate sotto quando dovete scriverlo e dirlo ai quattro venti. Vigliacchi e fascisti in camicia rossa.

Luciano