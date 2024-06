POSTA! CARO DAGO, DELLA SERIE, QUESTA È VECCHIA: “DENTRO FRATELLI D’ITALIA NON C’È SPAZIO PER RAZZISTI, ANTISEMITI, VIOLENTI E NOSTALGICI DELLE DITTATURE DEL NOVECENTO”. I POSTI SONO GIÀ TUTTI OCCUPATI – EURO 2024, UCRAINA FUORI. ZELENSKY DARÀ LA COLPA AL MANCATO ARRIVO DEGLI F16?

Riceviamo e pubblichiamo:

VOLODYMYR ZELENSKY CON GIORGIA MELONI AL G7 - MEME BY OSHO

Lettera 1

Ucraina, Zelensky a Bruxelles: "Non vogliamo che la guerra duri anni". Non si preoccupi, se a novembre vince le Presidenziali sarà Trump ad accontentarlo!

A.Reale

Lettera 2

Caro Dago, Socialisti: "Chi blocca intesa blocca il futuro dell'Ue". Siamo alle solite: dove c'è sinistra c'è delirio...

Gary Soneji

Lettera 3

Caro Dago, l'Ue firma gli impegni di sicurezza con l'Ucraina. Ci faremo difendere da loro con le armi inviate dallo Zio Sam?

John Doe Junior

Lettera 4

Caro Dago, carcere per chi blocca le strade, ira delle opposizioni. La norma resta invariata. Normale che si arrabbino. A sinistra, quando devono protestare, sono abituati a romperei gli zebedei a chi lavora. Così finirebbe la pacchia.

RPM

Lettera 5

MEME SU ZELENSKY AL G7 CON GIORGIA MELONI

Caro Dago, Zelensky: "Anche la Bielorussia un giorno sia nell'Ue". Tocchiamoci! Perché se lo dice lui è più probabile che un giorno faremo tutti parte della Federazione Russa...

Tony Gal

Lettera 6

Caro Dago, i 40 anni di Purple Rain sono l'ennesima dimostrazione che l'italiano medio non sa pronunciare la parola purple così come turner, urban e via dicendo. Quell'indefinito suono reso graficamente da una epsilon rovesciata proprio non ci appartiene. Così al TG 1 dopo aver ascoltato Prince ci tocca sentire il parpl di Barbara Capponi e il parpl cantato a strascico di Giuliano Sangiorgi che pure dovrebbe intendersene. Mah

Giovanni Mozzelin

ILARIA SALIS MIMMO LUCANO CAROLA RACKETE

Lettera 7

Ciao Dago,

fra le pasionarie Salis e Rackete e le complessità del pensatore Bettini, con Grillo che torna alle origini della maggioranza assoluta per non farci nulla, più la difficoltà di Giorgia di tenere la barra al centro, pare che il pensiero liberale di Marina Berlusconi e Francesca Pascale siano il vero lascito politico di Silvio.

Rob

Lettera 8

Ciao Dago,

sono un ex studente di liceo scientifico, classe 1964.

Durante la maturità ebbi un durissimo scontro con il Presidente della Commissione d'esame. Avevo le mie ragioni che vertevano sulla prova scritta di italiano che, secondo lui, non meritava la sufficienza (curiosamente scrivere è diventato il mio mestiere).

CAROLA RACKETE E LA PELURIA SULLE GAMBE

Non ho mai avuto esami a settembre e la mia media era dell'8.

Eppure avrebbe voluto bocciarmi.

Invece di fare scena muta, ho sostenuto un orale impeccabile e, spalleggiato dagli altri professori che avevano condiviso perfettamente le mie ragioni, ho preso 10 in tutte le prove.

Mi hanno dato 36 e ho pianto un giorno intero perché mi meritavo 60. Ma l'ho accettato e vado fiero di non essere passato per un ignorante, ma per un 18enne molto preparato.

La scena muta la lascio volentieri ai pesci.

Stefano Gallarini

Lettera 9

Caro Dago, "Bersani infilza la Ducetta"? Ma sarà un rito voodoo, lui che è abituato a "pettinar le bambole"...

Theo

Lettera 10

Caro Dago, "Georgia" qualificata agli ottavi di Euro 2024: la risposta a tutte le cattiverie sulla Meloni...

Claudio Coretti

Lettera 11

PIERLUGI BERSANI 33

Caro Dago, devono proprio essere fieri Bonelli & Fratoianni per aver fatto eleggere la Salis. Vediamo brevemente il "qualificato" curriculum; 29 denunce, una condanna, componente di movimento che occupa case, un processo in corso per aggressione e lesioni gravi, sotto accertamenti per presunta morosità di 90.000 euro di mancati affitti. Da ultimo si è presentata a Bruxelles come una coatta di borgata, al confronto la Meloni appare come ...Grace di Monaco. Complimenti ai due "statisti"!

FB

Lettera 12

bonelli fratoianni salis

Dagosuper, legge sull'autonomia, grilletti e sinistrati per mesi hanno protestato, manifestato, minacciato, sventolato tricolori, esposto la premier a testa in giù. Ora che la legge è stata promulgata da Mattarella avranno il coraggio di fare altrettanto contro il presidente della Repubblica? Credete che Conte la qualunque, Schlein sorriso quattro denti, De Luca lanciatore di fiamme e Bonelli-Fratoianni scopritori di talenti effimeri, avranno gli attributi di includere anche Mattarella nei loro girotondi?

Saluti super.

Donato

ILARIA SALIS - PRIMO GIORNO AL PARLAMENTO EUROPEO

Lettera 13

Caro Dago

il governatore De Luca, ormai macchietta di sé stesso, è talmente occupato a polemizzare con: sacerdoti, governo, candidati sindaci, da non accorgersi che le esercitazioni antisisma nella sua regione vanno deserte.

Saluti, Usbergo

Lettera 14

Savio D.,

la signorina ripresa da Fan Page mentre irrideva la senatrice Mieli, di famiglia ebrea, sono entrambe di FdI. Il fatto è che la giovane irridente, porta un cognome che nasce in Europa dalla medesima appartenenza mono religiosa. Shalom a tutti.

- peprig -

Lettera 15

Caro Dago,

della serie, questa è vecchia: “Dentro Fratelli d’Italia non c’è spazio per razzisti, antisemiti, violenti e nostalgici delle dittature del Novecento”. I posti sono già tutti occupati.

Alberto Iavarone

seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 1

Lettera 16

Caro Dago, Euro 2024, Ucraina fuori. Zelensky darà la colpa al mancato arrivo degli F16?

Rob Perini

Lettera 17

Caro Dago,

un mio cugino di quasi 84 anni è in lista di attesa dal Marzo 2023 in Lombardia per un piccolo intervento chirurgico di routine alla prostata. Da allora è costretto ad urinare con l'aiuto di un catetere che porta ininterrottamente da oltre 16 mesi e che deve essere sostituito ogni 30 giorni circa..

Finora ha fatto 14 o 15 sostituzioni che, sicuramente, hanno richiesto l'impiego di più personale medico e comportato più costi di quanto avrebbe richiesto l'intervento in questione. Tutt'ora non ha alcuna indicazione di quando potrà essere operato.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 7 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 4