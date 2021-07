POSTA! - CARO DAGO, VIENE FUORI CHE IL COVID SI DIFFONDE ANCHE PER VIA DEI GAS DI SCARICO INTESTINALI, E CHE LE FLATULENZE SONO UN VEICOLO DI CLUSTER MICIDIALI. CI STANNO PRENDENDO TUTTI PER IL CULO! – ANTHONY FAUCI: "GLI USA STANNO ANDANDO NELLA DIREZIONE SBAGLIATA". MA VERAMENTE? CON DONALD TRUMP A CASA E SILENZIATO SU TUTTI I SOCIAL E COL "GRANDE PIANO" PRONTO DAL MARZO 2020 DEL PRESIDENTE JOE BIDEN? COM'È POSSIBILE? HANNO PROMESSO CAVOLATE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME

Caro Dago, Pd, Renzi sulla candidatura di Letta a Siena: «Se ci vuole, ci siamo». "Enrico stai sereno 2"?

Ugo Pinzani

Lettera 2

Caro Dago, chissà se le TV che salameleccano Travaglio, lo allontaneranno dalle loro trasmissioni dopo le false mostruosità dette su Draghi davanti ad una platea di comunisti osannanti. Vergogna senza fine...

marco travaglio festa articolo uno 3

Lettera 3

Un albanese ammazza un onesto pensionato italiano e tutti tacciono. Un italiano ammazza un cialtrone marocchino e tutti s'indignano. Perché?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 4

massimo adriatici

Qualcuno tranquillizzi il dottor Burioni: non lo odiano né veterocomunisti, né neofascisti, né altri. L’odio è un sentimento di sostanza, che necessita di un certo trasporto. Può star sereno, trova casa negli articoli dei giornali e nei salotti televisivi, ma alberga e transita tra i pensieri e le emozioni delle persone, leggero e influente come un l’esistenza di un qualsiasi partecipante di reality.

Roberto Garino

Lettera 5

Buongiorno,

In questi giorni stiamo assistendo, come un film già visto, alla devastazione dell’ambiente e delle case con netto disagio per le persone dagli incendi estivi. Questi eventi drammatici lasciano il brutto segno sull’ambiente e le persone per molto tempo, che devono ottemperare alla ricostruzione delle loro case, della NATURA e della loro VITA.

mario draghi marta cartabia 1

Credo che l’unica soluzione al problema, sia vigilare e garantire il posto di lavoro alle guardie forestali che si devono occupare della ricostruzione del territorio devastato.

Distinti saluti.

Giuseppina Vincentelli

Lettera 6

Caro Dago,

è vero (forse) che d'estate c'è meno raccolta pubblicitaria televisiva e quindi meno propensione a spendere per fare nuovi programmi, ma è anche vero che gli abbonati che pagano sono oltre 22 milioni, e l'entrata del canone (oltre 1,7 miliardi) dovrebbe lasciare qualche spicciolo per poter allestire una programmazione decente anche nei mesi estivi.

anthony fauci

Basta repliche, per carità. E comunque lasciando perdere, per onor di Patria, i programmi "rimediati" a costo zero dove gli ospiti sono sagome di cartone, come a TOP 10 di Carlo Conti. Possibile che la RAI divori tanto denaro pubblico e si mostri sempre così mediocre?

Luca

Lettera 7

Dago darling, una volta c'erano gli autocrati di tutte le Russie (ultimo Nicola II Romanov). Ora c'é Draghi, autocrate di tutte le Italie. Per grazia divina (o gesuitica?) e volontà del popolo suddito (quasi servo della gleba) terrorizzato.

marta cartabia mario draghi.

Il Parlamento italiano ora assomiglia alla Duma russa prerivoluzionaria. Quanti cortigiani pendono dalle sue labbra e sorridono tutti contenti anche quando pronuncia minacce piuttosto preoccupanti! Ossequi

Natalie Paav

Lettera 8

Caro Dago, Covid, l'immunologo Anthony Fauci: "Gli Usa stanno andando nella direzione sbagliata". Ma veramente? Con Donald Trump a casa e silenziato su tutti i social, coi consigli del grande scienziato e col "grande piano" pronto dal marzo 2020 del presidente Joe Biden? Com'è possibile? Hanno promesso cavolate?

massimo adriatici 1

Raphael Colonna

Lettera 9

Caro Dago, Marco Travaglio su Draghi: "È un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini. Mentre, mi spiace dirlo, non capisce un cazzo!". Ovvio. In materia di giustizia nessuno ne capisce quanto il direttore de Il Fatto Quotidiano: essendo un pregiudicato...

J.R.

Lettera 10

VIGNETTA KRANCIC - CONTE E TRAVAGLIO

Bella Dago.. ormai pure tu ti sei asservito alla moda dei vaccini.. non passa giorno che almeno il 50% dei tuoi articoli sfanculi chi non vuole vaccinarsi e l'altro 50% faccia da megafono al pensiero unico. Una delusione su tutta la linea.

Almeno prima avevi una parvenza di imparzialità, dando spazio a tutte le voci, poi ci avrebbero pensato i tuoi /noi lettori a trarre i propri giudizi. Con tutto che non mi ritengo un no-vax ma un free-vax, tanto che i miei figli hanno fatto tutti gli 11, ripeto 11 vaccini obbligatori, (e già qui rispetto al resto d'Europa bisognerebbe farsi 2 domande) sarebbe bello rispolverare un termine che pure tu ormai hai abolito. Democrazia. Se hai una coscienza, almeno tu, usala.

il modellino del covid 19 in 3d di anthony fauci

Con dispiacere nello scrivere questa mail, in bocca alla siringa!!

Foxx.

Lettera 11

Dagosapiens, tu dici che Travaglio rosica; pare che sia arrivato anche a travasi di bile e conati di vomito. Diciamo che Marcolino anche stavolta l’ha fatta fuori dal vasino: solo che di solito era la pipì, stavolta anche la cacca.

travaglio conte

Piangendo su ciò che resta del suo cavalluccio Giuseppi è arrivato a dire di Draghi che è ...un figlio di papà… curriculum ambulante… non ha neanche l’umiltà… cosa ne sa di giustizia, di sanità, di vaccini … non capisce un cazzo… eccetera. Già, insomma, sai come fanno i bambini capricciosi: gli togli il peluche Giuseppino e loro per dispetto strillano e ti fanno la cacca sul pavimento.

Vittorio MarcolinoguardadovehaiFattolacacca!adessopulisci! ExInFeltrito

Lettera 12

ALESSANDRO ZAN SIMONE PILLON MEME

Caro Dagos, ora, viene fuori che il covid si diffonde anche per via dei gas di scarico intestinali, le flatulenze come veicolo di cluster micidiali, contro cui nulla possono 'distanza sociale' e mascherine... La via rettale alla pandemia: la 'pistola fumante' che ci stanno prendendo tutti per il culo, con vaccini e vaccinazioni a valanga e green pass, che fa da pendant, nella serie libertcida, al ddl Zan.

Raider

Lettera 13

Caro Dago,

sulla riforma Cartabia della giustizia ci sono due posizioni diametralmente opposte. C’è chi la esalta vedendola come la risoluzione al problema della lungaggine dei processi e chi la affossa ritenendo che la riforma in discorso più che ridurre la durata dei processi li elimini del tutto con il nuovo istituto dell’improcedibilità.

CINA - IL TRENO A LEVITAZIONE MAGNETICA

Personalmente ho la sensazione che se prima della riforma Bonafede oltre il 60% dei processi non arrivava a sentenza per prescrizione, con la riforma Cartabia tale percentuale salirà di certo per effetto dell’improcedibilità.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

Lettera 14

Ciao Dago, leggo oggi l'articolo che riportate sul MAGLEV cinese, da appassionato in materia permettimi di segnalarti che, come ahimè spesso succede quando i giornaloni italiani parlano di scienza o tecnologia, fioccano informazioni inesatte, permettimi di correggerne alcune. Il progetto CINESE parte dal maglev tedesco Siemens/ThyssenKrupp venduto all’aeroporto di Shangai (denominato Transrapid) e attivo dal 2004.

CINA - IL TRENO A LEVITAZIONE MAGNETICA

Lo sviluppo del Transrapid si basava su un circuito di prova di 37 km costruito vicino Monaco. Nel 2006 sul circuito è avvenuto un incidente che ha portato alla morte di 26 persone e alla chiusura del progetto. Da quel momento in poi gli unici a continuare lo sviluppo del Maglev sono stati i Giapponesi (circuito di prova di 43 km, progetto SCMaglev), e, recentemente, i cinesi con un loro nuovo progetto che sfrutta la pratica fatta col treno tedesco (Linea di 1.5 km recentemente completata presso l’università di Tongji).

alessandro zan

Ora con tutta la buona volontà del mondo qualcuno mi dovrebbe spiegare come hanno fatto a Tongji a raggiungere 600 km orari con un circuito di prova di nemmeno due km (ci vogliono almeno 10 km per accelerare a 600 Km/h e almeno altrettanti per frenare, e siamo stretti), se ne deduce che ovviamente si tratta di una velocità di progetto anche se sui media viene data per già acquisita. Nella realtà potranno raggiungerla (forse) solo dopo aver fatto un circuito di prova di almeno una trentina di km (il costo per km di una linea Maglev si aggira sui 35-40 milioni di dollari) che infatti dovrebbe essere in agenda nei prossimi anni.

Inoltre, se anche i cinesi avessero già avuto un circuito adeguato e fossero riusciti a raggiungere 600 Km/h, non avrebbero lo stesso ottenuto il record di velocità perché i giapponesi sono arrivati (e loro davvero, ci sono i video se li cercate) a 603 km/h nel 2015! Ma questi erano prototipi, quando vedremo un treno di linea a levitazione magnetica? Presto, i giapponesi hanno finanziato la linea maglev Chuo Shinkansen tra Tokyo e Nagoya che dovrebbe operare dal 2027 a 505 km/h. Concludo che sull'efficienza economica dell'intera operazione aleggia più di un dubbio, ma a breve sapremo chi aveva ragione, il 2027 alla fine non è così lontano.

GREEN PASS STAZIONE

Raffaele

Lettera 15

Caro Dago,

continuo ad essere imbarazzato dalla tua posizione, vergognosamente "senza se e senza ma",

a favore di questo esperimento di massa chiamato "vaccino". Basta vedere in prima pagina i tuoi 2 editoriali sulle proteste in strada di questi giorni. Le gente protesta non contro il vaccino, ma contro la compressione dei diritti personali, in atto da 2 anni, e ulteriormente allargata dal Green Pass... A quando una bella stella gialla sul petto dei non vaccinati ??

In ogni caso, qualora i finanziamenti che prendete come stampa te lo avessero fatto scordare,

manifestazione contro il green pass a milano 5

ti rammento che il vostro magico vaccino è "terapia sperimentale" e "approvata per uso emergenziale" fino al 2023.

...e scusa se non lo dico io, ma l'EMA e la stessa PFIZER.

Cordialmente

A.Sponcichetti

Lettera 16

Caro Dago,

GREEN PASS AEROPORTO

vedo che ti sei dato anche tu alla tuttologia e pubblichi minchiate con non chalence... Vorrei dirti due cose: tutti i vaccini sono ottenuti tramite nanotecnologia ed incorporano nanoparticelle a vario titolo, la maggior parte delle quali sono dei nanotubi di carbonio (quindi metallo). Dovresti leggere invece di affidarti alle soubrette dell'informazione...

Seconda cosa, se sono così buoni, spiegaci come mai il vice presidente della Pfizer si è dimesso quando l'azienda ha reso ufficiale la sperimentazione sull'uomo, dicendo che questa cosa è un attentato all'umanità. Ma tu e lady vendo la patata ne sapete sicuramente di più...

Montagnier ha dichiarato che tra gli effetti a medio e lungo termine potranno esserci tumori, poiché la proteina Spike genera nuove cellule nello stesso modo con cui si creano quelle tumorali...

Ad ogni modo, quando creperete come le mosche, non mancherete di certo a nessuno.

Johnkoenig