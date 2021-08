POSTA! - COSA C'ENTRA LO IUS SOLI SPORTIVO CON LA VITTORIA DI MARCELL JACOBS? NULLA: LUI È ITALIANO DI SANGUE E DI DIRITTO, PERCHÉ FIGLIO DI ITALIANA! MI SA CHE I VERI RAZZISTI SONO PROPRIO I SINISTRI: INVECE DI VEDERE SEMPLICEMENTE UN ITALIANO CHE HA VINTO, VEDONO SOLO IL COLORE DELLA PELLE! - SE I CONTRARI AL VACCINO NON VOGLIONO FARLO È UNA SCELTA NON CONDIVISIBILE MA LECITA. MA È ALTRETTANTO GIUSTO CHE LE SPESE MEDICHE PER EVENTUALI RICOVERI PER COVID SIANO LORO CARICO, NO VAX? SI TAX!

marcell jacobs sul podio 3

Lettera 1

Caro Dago, oro nei 100 metri con 9"80. Se lo hanno vaccinato hanno buttato via una fiala: Marcell Jacobs corre più veloce del Covid!

Fritz

Lettera 2

marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 3

Con l’oro nei 100 metri piani di Jacobs e nel salto in alto con Tamberi, sono in totale 27 le medaglie olimpiche finora vinte da Mario Draghi.

Lettera 3

vanessa ferrari

Caro Dago, Tokyo 2020, ginnastica: Vanessa Ferrari d'argento nel corpo libero. Finalmente una Ferrari che vince qualcosa!

Ezra Martin

Lettera 4

Dagovski,

marcell jacobs gianmarco tamberi tokyo 2020

Medagliere all’italiana.

Un oro per tre poltrone: Presidente del Consiglio, Presidente del CONI, Capo della Polizia.

Aigor

Lettera 5

meme marcell jacobs

Caro Dago, Jacobs si è messo davanti al Sole e ha oscurato tutti. Non c'è vittoria sportiva che valga i 100 metri di Atletica alle Olimpiadi. Anche se la Nazionale di calcio vincesse 10, 100, 1000 volte i Mondiali sarebbe sempre nulla di fronte a questa medaglia d'oro. La "Gara" delle gare nella disciplina delle discipline. Marcell immenso. Grazie per averci fatto fermare il cuore.

Federico

WUHAN

Lettera 6

Cina, il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi. Sai che roba! Se hanno nostalgia gli mandiamo qualcuno dei nostri 5-6mila casi giornalieri che ci fanno sperare in un futuro economico tanto roseo...

F.T.

Lettera 7

Laboratorio di Wuhan

Caro Dago, massimo rispetto per le scelte personali. Se i contrari al vaccino non vogliono farlo, incuranti dei danni che possono arrecare agli altri, è una scelta non condivisibile ma lecita. Ritengo però altrettanto giusto che le spese mediche per eventuali ricoveri per covid siano loro carico, e anche le giornate di lavoro perse, inaccettabile che questi costi siano a carico della comunità! No VAX? Si TAX!

FB

IL VACCINO RENDE LIBERI sulle magliette dei no vax

Lettera 8

Caro Dago, vorrei complimentarmi con il cronista della RAI che oggi, durante tutto il concorso di corpo libero femminile, è riuscito a parlare ininterrottamente per tutta la durata del collegamento spiegando più e più volte le stesse cose e ripetendo più e più volte aneddoti su tutto e tutti.

Peccato solo per quelle fastidiosissime musiche che si intrasentivano in sottofondo mentre le atlete svolgevano i loro esercizi. Musiche che chissà chi e chissà perchè metteva durante lo svolgimento degli esercizi stessi.

manifestazione contro il green pass a roma15

Un eccellente esempio di "radiocronaca televisiva" fatta per coloro che, avendo la TV accesa, svolgevano le faccende di casa e non potevano guardare lo schermo e quindi cosa succedeva sul tappeto olimpico. RAI, di tutto, di più!

Mario Orlando

Lettera 9

Caro Dago, 100 metri in 9"80. Quale è stata l'esatta cronologia? Marcell Jacobs ha vinto l'oro e poi ha parlato al telefono con Draghi oppure al momento della partenza gli hanno segnalato che c'era il premier ad attenderlo al cellulare e quindi ha fatto "presto" come segno di rispetto?

MARCELL JACOBS RICEVE LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI

Maury

Lettera 10

Caro Dago, riforma della Giustizia, Conte: "M5s compatto, fiducia assicurata". E infatti Draghi l'ha messa per questo: perché la compattezza dei 5 Stelle non risultasse troppo evidente...

Cocit

Lettera 11

Caro Dago,

sono un cittadino italiano che lavora e risiede all'estero. Regolarmente iscritto all'AIRE, presento regolare denuncia dei redditi in Italia. Sono stato vaccinato nel Paese in cui risiedo, che ha proceduto alla vaccinazione di massa con lo Sputnik russo.

lewis hamilton.

Ora mi domando: come posso fare con il Green Pass? e come me gli altri italiani residenti all'estero che non sono stati vaccinati con i vaccini approvati dall'EMA? Veniamo tutti assimilati ai NO VAX e trattati come tali?

Luca

Lettera 12

Caro Roberto,

ormai è accertato: Bottas e Hamilton sono i due sicari scelti della Mercedes, per togliere di mezzo gli avversari.

incendi sicilia 12

Non c'è, infatti, gran premio dove non sbattano addosso, o l'uno o l'altro, ai concorrenti.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Caro Dag0,

incendi sicilia 9

con l’arrivo dell’estate sono ripresi gli incendi dolosi che hanno colpito in modo grave vaste zone della Sardegna e della Sicilia. Per contrastare tali fenomeni può essere utile inasprire le pene per gli incendiari anche se la loro individuazione resta sempre molto difficile.

La lotta contro gli incendiari sarebbe sicuramente più efficace se lo stato o qualche associazione ambientalista ponesse delle taglie per agevolare l’individuazione dei colpevoli. Sono convinto che i costi delle taglie in questione sarebbero di gran lunga inferiori alle spese per spegnere gli incendi ed ai danni da questi provocati e che i risultati ottenuti nella lotta agli incendiari sarebbero di certo ben più significativi da quelli ottenuti cercando di spegnere gli incendi dolosi dopo che sono scoppiati senza concrete possibilità di perseguire i colpevoli come si fa attualmente.

libero de rienzo santa maradona

Pietro Volpi

Lettera 14

ho molto apprezzato la vostra campagna contro la logica di casta omertosa su Libero Di Rienzo e il dovere di informazione. Ma, con tutto il rispetto, che c'entra con tutto ciò il fantastico culo della compagna di Jacobs nella narrazione del suo straordinario successo? Il culo che si trasmette?

ugo tassinari

Lettera 15

Caro Dago, da Berlusconi "venditore di sogni che ha creato una cultura basata sull'apparire" (La7, 2013) a volto di punta Mediaset. "Se i vertici mi hanno scelta e non si sono posti questi problemi - chiosa gentile la Gentili - non vedo perché se li debbano porre altri. La domanda vera sarebbe perché non se li è posti lei (come si cambia, per non sparire).

veronica gentili foto di bacco

Giorgio Colomba

Lettera 16

D'ago: ma cosa c'entra lo ius soli sportivo con la vittoria di Marcel Jacobs? Nulla: lui infatti è Italiano dalla nascita e lo è perché figlio di Italiana, quindi è Italiano di sangue e diritto!!!

Mi sa che i veri razzisti sono proprio i sinistri, perché invece di vedere semplicemente un Italiano che ha vinto, loro vedono solo il nero della pelle di Marcel!

Francesco Polidori

Lettera 17

Caro Dago, mi ero scordata di dire che la situazione mascherine è assai varia. A questo gentile Signore ho chiesto due volte di coprire il naso, ma evita di farlo. Chiamo il Capotreno? Grottesche le indicazioni continue che la gentile voce femminile continua a ripetere per nostra protezione....... cosi eh....tanto per dire.....grazie se potrai dar voce a noi del carro merci, ciao

marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 1

Lettera 18

Caro Dago, migranti, la guardia costiera tunisina blocca diverse partenze per l'Italia. Meno male. Noi siamo come ebeti. Se ci mandassero quel che resta dell'Isis a scaglioni, li faremmo sbarcare tutti senza battere ciglio. Ma forse sta già succedendo, chissà...

Arty

Lettera 19

Caro Dago, Catania, nascondevano droga nel cimitero, arrestati un 53enne e un 43enne. Forse pensavano di avere roba così buona da far resuscitare i morti?

Yu.Key

Giorgio Agamben

Lettera 20

Ciao Dago,

che bollettino da guerra!

150mila tamponi, 3,1% di positivi (chissà mai cosa significherà...), 230 in terapia intensiva, 5 morti... Ma dico, ti rendi conto? 5 morti "col covid", e non "di covid", parliamo dell'inesistente.

Eppure se leggi qualsiasi giornale, compreso il tuo, a 18 mesi dall'inizio della pandemia, sembra che siamo messi peggio che all'inizio. tutto questo perché? Perché il dottore Stranamore ha deciso che ci dobbiamo vaccinare: il vaccino è la vita!

Ma andate a fare in culo..

Johnkoenig

Lettera 21

massimo cacciari accordi e disaccordi 2

Sono un suo lettore da tanti anni. La ritengo l’unica vera fonte di informazione in Italia.

Credo farebbe un servizio utile se facesse un’inchiesta sui tanti infarti fulminei che stanno caratterizzando questa estate 2021. Non per mettere in discussione l’importanza del vaccino, ma per informare su eventuale rischi.

Cordialmente Dott. Enrico Serami

Lettera 22

Caro Dago,

ho letto la famosa lettera di Agamben e Cacciari (ricordo in questo ordine, perché anche per importanza e fama estera andrebbero così citati i due filosofi) e nessuno dei due dice quanto la vulgata un po’ analfabeta di ritorno sostiene.

proteste contro il green pass

Entrambi scrivono che sì, il vaccino sta dimostrando alcune debolezze sulle varianti ma il punto che sottolineano è sul tracciamento. Perenne e continuo che qui forse poco o per nulla viene eseguito, pertanto non si è capita la critica.

Dago, vai in Europa, se riesci. Non c’è locale che non ti chieda chi sei, da dove vieni, quanto stai e perché. Fa specie a me (personalissima obiezione, posso ancora esprimerlo senza essere bollata come una pericolosa no-vax?) che abbiamo rotto in Europa per non avere i cookies che ci spiavano al computer o sul cellulare, mentre navighiamo tra siti zozzi e scarpe in saldo, ma siamo ben felici di farci tracciare sempre e comunque nella vita reale.

GREEN PASS AEROPORTO

Saluti dal cookie,

Lisa

P.S. Mi vaccino prossima settimana, dato che finora era stato il mio medico a sconsigliarmi di vaccinarmi ma con queste regole chi si può permettere di non vaccinarsi?