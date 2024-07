POSTA! - CARO DAGO, IMMOBILARIA SALIS. UNA ILLUSTRE SCONOSCIUTA SCAZZOTTATRICE DI STRADA POI EUROPARLAMENTARE, TRA POCO GRANDE STATISTA. TIPICO DELL’ITALIA, DALLE STALLE ALLE STELLE – CAPISCO IL SACRIFICIO SOVRUMANO RICHIESTO AI CANTANTI, MA NON POTREBBERO TENERE IMPEGNATI I POLITICI IN UNA PARTITA DEL CUORE TUTTI I GIORNI? ALTRO CHE SANREMO, IL SUCCESSO TRA GLI ITALIANI SAREBBE STREPITOSO E DURATURO...

Riceviamo e pubblichiamo:

MEME ATTENTATO A DONALD TRUMP

Lettera 1

Caro Dago, Joe Biden a Las Vegas: "Un fucile AR-15 è stato utilizzato nel tentativo di uccidere Donald Trump: questa arma d'assalto ha ucciso tante altre persone, compresi bambini. E' ora di metterla fuori legge". L'arma da sola non uccide nessuno. Ad essere un pericolo pubblico è chi incita i suoi sostenitori a mettere l'avversario politico "nel mirino".

EPA

Lettera 2

Dago colendissimo,

il gruppo degli ultraricconi della California si sta schierando a tambur battente con Donald, oramai il preferito del Signore. Negli ultimi 20 anni, il gruppo si è molto dilettato con la cultura woke, finanziando i pride, sostenendo il gender, la cancel culture, etc etc. Adesso che si profila il rischio di introduzione di regole per i grandi gruppi oligopolistici, improvvisamente scoprono “l’amico” Trump.

Come sempre: pecunia non olet. Vien da ridere pensando al fatto che i sinistrati de’ noantri si erano bevuti la storiella che gli ultraricconi fossero autenticamente ed eticamente a favore del woke.

Saluti da Stregatti

ELON MUSK DONALD TRUMP

Lettera 3

Dago europeo,

Ursula già indagata dalla Procura penale europea per avere omesso varie cose sui vaccini covid, a poche ore dalla possibile rielezione viene raggiunta da altra comunicazione da parte della suddetta Procura. Georgia da giorni sbeffeggiata dai soliti giornaloni per l' esclusione dalla platea dei nuovi Commissari, potrebbe oggi rispondere: ... non siamo tutti collusi.

peprig

mateo renzi e luigi marattin con giuseppe conte e ettore licheri

Lettera 4

Caro Dago, capisco il sacrificio sovrumano richiesto ai cantanti, ma non potrebbero tenere impegnati i politici in una partita del cuore tutti i giorni ? Altro che Sanremo, il successo tra gli italiani sarebbe strepitoso e duraturo, anche se invece di cantare ragliassero...

Cincinnato 1945

Lettera 5

Caro Dago, Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo con numeri da "democratura". Concorrenza alla Russia di Putin?

SL

roberta metsola

Lettera 6

Caro Dago, Elezioni Usa, con il cambio del candidato in corsa, i dem rischiano di passare dal bianco rimbambito alla nera incapace. Good luch!

Lucio Breve

Lettera 7

Caro Dago

ImmobIlaria Salis. Una illustre sconosciuta scazzottatrice di strada poi europarlamentare, tra poco grande statista. Tipico dell’Italia, dalle stalle alle stelle.

Saluti, Usbergo

ilaria salis - vignetta usbergo

Lettera 8

Caro Dago, a chi, giustamente dal suo punto di vista, si sente a disagio per l'aeroporto intitolato a Silvio Berlusconi, devo dire che mi sento molto più a disagio a percorrere le tante strade e piazze intitolate a Palmiro Togliatti, testimone silenzioso delle purghe staliniste. Qualcosa di terribile!

FB

Lettera 9

Dago colendissimo,

l’anchorman della TV di stato russa ci fa sapere che con i loro missili “bastano tre attacchi e questa civiltà crollerà”, parlando presumibilmente dell’Occidente. Si potrebbe incaricare uno psichiatra esperto per informarli che neanche la Russia è messa bene. Bastano solo due colpi (Mosca e San Pietroburgo), dopodiché la civiltà russa sarà archiviata. Interesserà solo qualche futuro archeologo.

Saluti da Stregatto

meme aeroporto malpensa intitolato a berlusconi

Lettera 10

Caro Dago, Biden sempre più emarginato nel suo partito. Così è chiaro a tutti quanto ai dem interessino le "persone": zero!

Arty

Lettera 11

Caro Dago,

ma secondo te Schlein, che ha anche cittadinanza americana, voterà a queste elezioni in USA? E soprattutto per chi? Per Biden o per Trump (ci sarebbero anche i libertari, ma non andiamo a complicarci la vita)? Trump per via della guerra in Ucraina, Schlein non si era detta contraria a spedire armi a Kiev? O andrà con Biden perché (non so perché) la sinistra italiana si riconosce nei liberal americani...

Saluti al voto sarà segreto ma la curiosità resta,

Lisa

AEROPORTO DI MALPENSA INTITOLATO A SILVIO BERLUSCONI - VIGNETTA BY VUKIC

Lettera 12

Caro Dago,

Comune di Venezia, arrestati e indagati per appalti e corruzione: quindi il ticket di ingresso alla città è stato ideato per pagare gli avvocati agli indagati?

Lorenzo B.

Lettera 13

Caro Dago ,il PD ha dichiarato che il condono quater favoriva evasori e criminali e subito dopo ha chiesto la rottamazione quater. Più coerenti di così...

Pballa

Lettera 14

Caro Dago, novità Mediaset, Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer in access prime time di Rete 4. "Non è assolutamente una bocciatura di Berlinguer", ha voluto precisare Pier Silvio Berlusconi. Ovvio, lo sanno tutti: quando ti tolgono un programma è una "promozione"...

Ulisse Greco

Lettera 15

malgioglio bianca berlinguer

Caro Dago, Parlamento europeo: "Ue dia aiuto militare a Kiev in ogni forma necessaria". Come no. Diamo una mimetica e le nuove armi da testare a tutti gli europarlamentari e mandiamoli a combattere per la difesa dei valori del Vecchio Continente!

J.N.

Lettera 16

Caro Dago, Joe Biden: "Harris grande vice, può essere presidente". Un complimento fatto da uno che l'ha confusa con Trump: non proprio il massimo per la povera Kamala...

Bug

scamacca angela nasti

Lettera 17

Esimio Dago,

si è formata una nuova coppia composta dal calciatore Gianluca Scamacca e dall'influencer Angela Nasti, sorella dell'influencer Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni. Nelle riunioni di famiglia, quale sarà il principale argomento di discussione? La meccanica quantistica o la filosofia morale?

Bobo

scamacca angela nasti angela nasti