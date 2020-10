POSTA! - IL DPCM PARLA CHIARO. CONSENTITI MASSIMO DUE SPOSI PER MATRIMONIO E UN DEFUNTO PER FUNERALE – LA CENA COI COMPAGNI DI NAZIONALE? MACCHÉ. CRISTIANO RONALDO È POSITIVO AL COVID PERCHÉ HA TROPPI SOLDI: SULLE BANCONOTE IL VIRUS RIMANE ATTIVO FINO A 28 GIORNI!

Lettera 1

matrimonio coronavirus 1

Dagovski, Il DPCM parla chiaro. Consentiti massimo due sposi per matrimonio e un un defunto per funerale.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Massimo Cacciari: "Mi sembra ridicolo dire che la seconda ondata sia stata causata solo dai comportamenti dell’estate. Cosa è stato fatto in questi mesi?". Beh, a giugno Giuseppi ha cercato di dare risorse al Paese con gli Stati generali dell'economia. E infatti, secondo il Fmi, quest'anno l'Italia segnerà un -10,6% del Pil...

Ettore Banchi

Lettera 3

MASSIMO CACCIARI E BIANCA BERLINGUER

Caro Dago, letta l'intervista per la Verità dell'imprenditore italiano in Cina. Mi trovo nella medesima situazione in Vietnam, con la differenza che, tutti bardati, fanno le pulizie, con me in camera con mascherina. E sono contento che sia così. Qua sono seri.

Anche Singapore super seria (sono rimasto bloccato lì per sette mesi e sono stato molto meglio lì che in Italia). In Europa dovremmo solo copiare quello che si fa in Asia e oggi avremmo pochissimi casi, vita quasi normale (fuori dagli hotel per la quarantena) e inizieremmo a riattivare le green lane di viaggi di lavoro. Occidente alla deriva. Federico

DONALD TRUMP JOE BIDEN BY EDOARDOBARALDI

Lettera 4

Caro Dago, sondaggio Usa 2020: Biden avanti 17 punti su Donald Trump con il 57% dei consensi. Come no. Ormai "Sleepy Joe" è così avanti che ha già vinto anche le Presidenziali 2024.

Gripp

Lettera 5

Caro Dago, premetto che non provo alcuna simpatia per i Ferragnez. Però, obiettivamente, Eleonora Daniele prima dice cose cattivelle e non vere sul loro conto che avrebbero potuto scatenare gli haters sui social, e poi di lamenta se gli odiatori la bullizzano dopo che Chiara Ferragni e Fedez le hanno risposto per le rime?

FEDEZ LEONE E CHIARA FERRAGNI

E.S.

Lettera 6

Caro Dago, il capo di gabinetto della regione Lazio, Ruberti, è risultato positivo al covid. Ha subito tenuto a precisare che negli ultimi tempi non ha avuto contatti con Zingaretti. Non avevamo dubbi considerando che il presidente nel palazzo della regione non si fa vedere quasi mai...

FB

Lettera 7

Caro Dago, Recovery Fund, il premier Conte: "Intendiamo promuovere l'occupazione femminile". Non sa cosa dire e allora ripete il solito cliché.

Fabrizio Mayer

albino ruberti nicola zingaretti foto di bacco

Lettera 8

Caro Dago, il virologo Andrea Crisanti:"Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose". Coi geni che ci governano potremmo arrivare tranquillamente anche fino a Pasqua.

Lino

Lettera 9

Dago darling, chissà se i Vopos (Volkspolizei) della DDR (Repubblica Democratica Tedesca) agivano sempre in base a un DPCM di Walter Ulbricht, grande amico degli antenati del PD.

GIUSEPPE CONTE MEME

Anche quando andavano (mi si dice) in un bar gaio di Berlino Est e vi prelevavano tutti i clienti per portarli a fare una Wasserman in ospedale per la prevenzione (e la cura) della sifilide. Tutti i torti non li avevano perché la sifilide era curabile già allora, se scoperta in tempo.

Riverenze

Natalie Paav

Lettera 10

Caro Dago, Covid, il premier Conte: "La curva dei contagi risale, serve cautela ma non manderemo la polizia nelle case private". Solo carabinieri e Guardia di Finanza?

Tommy Prim

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ BY LUGHINO

Lettera 11

Caro Dagos, con il Nobel dell'Economia agli scopritori della formula vincente ai bandi d'asta, in Italia siamo all'avanguardia, fra un governo che punta sul covid e spara formule magiche con l'evocazione dei miliardi dei fondi europei che appaiono e spariscono: e il via al miglior offerente, per il movimento alternativo al sistema che si fa sistema: un po' con la Cina, per tirare sul prezzo con gli U.S.A., in attesa delle elezioni di novembre: e così, fare i preziosi con i nemici degli U.S.A.

Non basta l'astronomia, per divinare i movimenti dei 5 Stelle/5G, tutti movimentisti saldati alle poltrone: si passa ai Fund da Recovery e ai fondi di barile, con la moglie piddina al potere, ostessa ubriaca di potere che tiene il banco. Les jeux sont faits: hanno disfatto l'Italia privandola di sovranità: ora. non gli resta che disfare gli italiani.

Raider

Lettera 12

robert wilson e la moglie vanno a svegliare paul milgrom 1

Caro Dago, "L'impatto della pandemia da Covid-19 è devastante a livello economico e sociale". Lo affermano 4 agenzie dell'Onu: Ilo, Fao, Ifad e Oms. Una osserva, una ascolta, una pensa e una parla: le quattro scimmiette delle Nazioni Unite.

Tas

Lettera 13

Caro Dago, l'astronauta statunitense Kathleen Rubins e i cosmonauti russi Sergei Ryzhikov e Sergei Kud-Svertchkov sono decollati per la Stazione spaziale internazionale a bordo di un razzo russo Soyuz. Furbacchioni! La seconda ondata Covid devasta il Pianeta e loro se la danno a gambe.

robert wilson paul milgrom

Ugo Pinzani

Lettera 14

Gentilissimi, riportate un articolo sulle stime del FMI riguardo alle previsioni sul PIL e sul debito italiano, considerato che me ne sono occupato professionalmente, mi permetto di ricordarvi che non esiste una singola previsione corretta del FMI a memoria d'uomo.

Potete facilmente verificarlo andando a vedere le previsioni FMI degli ultimi trent'anni sul PIL di qualunque paese e confrontandole con i dati reali. Il punto è che non esiste nessuno strumento affidabile di previsione per il PIL o per il debito e questi annunci sono solo 'fuffa' e fumo negli occhi da parte dell'FMI stesso o da chi ha interesse ad utilizzare dati non scientifici per motivi politici.

KRISTALINA GEORGIEVA E CHRISTINE LAGARDE

Cordialmente,

Roberto Peruzzi

Lettera 15

Caro Dago, la cena coi compagni di Nazionale? Macché. Cristiano Ronaldo è positivo al Covid perché ha troppi soldi: sulle banconote il virus rimane attivo fino a 28 giorni!

Tony Gal

Lettera 16

Dagosapiens, Bruce Springsteen vaticina: “Trump perderà le elezioni e finirà il lungo incubo”. Poi, comincerà il lungo sonno con Biden?

Vittorio Pisolo ExInFeltrito

Lettera 17

bruce springsteen

Caro Dago, "I cappotti degli studenti si potranno portare in classe". Lo ha precisato il ministero dell'Istruzione, rispondendo alle tante domande arrivate e invitando a rispettare le regole già previste a scuola, che consentono di limitare la diffusione del virus, riducendo la probabilità di contaminazione degli indumenti.

Tutti pigiati e ammassati sui mezzi pubblici di trasporto durante il tragitto da casa a scuola, a pochi centimetri gli uni dagli altri, e una volta giunti in classe il terrore corre sui vestiti?

Maxi

Lettera 18

bruce springsteen

Caro Montesano, probabilmente ci hai ragione tu, la mascherina all'aperto, lontano da assembramenti, serve a ben poco sul piano sanitario, ma serve sul piano politico a farci sentire col fiato sul collo del Grande Fratello Governativo, che così maschera le sue enormi inadempienze, pronto a prendersi il merito quando le cose vanno bene e a colpevolizzare il popolo bue quando vanno male.

enrico montesano

Tanto premesso, a Montesà, e tutti voi, fate come me, mettevi 'sta mascherina, la mutanda del politicamente corretto, e preparatevi a fargliela pagare elettoralmente parlando, in memoria dei 35000 morti. Ricordatevi del "siamo prontissimi" e della "cieca disperazione", mascheratevi e preparatevi, siamo ancora un po' in democrazia, prima o poi si vota. Saluti BLUE NOTE

GIAN MARCO CHIOCCI MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI E SUSANNA CECCARDI ATTOVAGLIATI DA MAXELA

Lettera 19

Ciao, davvero non capisco: se Salvini e Meloni (Berlusconi non pervenuto?) hanno dubbi su chi debba prendersi nel centrodx la gatta da pelare del Campidoglio, non hanno che scegliere tra i candidati di area che già si stanno facendo avanti in queste ore.

Nella lista, il più visibile è naturalmente Sgarbi il quale però oltre a essere parlamentare è già sindaco di Sutri, cittadina della Tuscia che avrebbe bisogno di una continuità amministrativa e della capacità che proprio il suo attuale sindaco ha finora messo in campo.

Un altro nome è Andrea Bernaudo, su cui il centrodestra dovrebbe prima o poi fare un discorso serio e di prospettiva politica, non tanto per la personalità, quanto per le idee che sono proprie della piccola galassia liberale e che si tentò già di mettere insieme all'epoca di Fermare il Declino. Ricetta semplice, meno stato e dunque meno partecipate, meno tasse, meno burocrazia. L'opposto degli ultimi cento anni.

ZANGRILLO BERLUSCONI

Luigi Menta

Lettera 20

"Il virus è clinicamente morto" cantava questa estate il prof. Zangrillo, che ha preso il posto di Apicella nell'inner circle di Silvio. Ora, grazie a lui e ai suoi amici, il virus, miracolo! novello Lazzaro, è resuscitato. Grazie, professore, medici e infermieri erano stufi di stare a rigirarsi i pollici senza avere niente da fare. Si torna al lavoro e a seppellire centinaia di morti (tra poco ci arriviamo).

Gaetano il Siciliano