Lettera 1

Mentre Israele neutralizza 181 razzi, in Italia il chiodo di un maldestro operaio blocca il paese... povera Italia

Sergio

Lettera 2

(A proposito che "gli italiani preferiscono stare a letto con la febbre piuttosto che vaccinarsi")

Bassetti fatti una domanda e datti una risposta..!

Giovanni

Lettera 3

Caro Dago, manifestazioni pro Palestina annunciate per sabato a Roma, il neo questore: "Esiste un divieto e va fatto rispettare". Come no. "Se tentiamo di fermarli va ancora peggio", così faranno quel che gli pare.

Tony Gal

Lettera 4

Caro Dago, il gen. Vincenzo Camporini: "L’obiettivo di Israele è interrompere l’arricchimento dell’uranio in Iran". Facendo tassare gli extraprofitti?

P. F.V.

Lettera 5

Caro Dago,

martedì ad Asiago (VI) una ditta trancia con l'escavatore un tubo del gas, fuoco, esplosione, crollo palazzina, un morto. Ieri a Roma una ditta buca un cavo elettrico e causa la paralisi dei treni. Ma in che paese del terzo mondo siamo e sopratutto in che mani siamo? Normative su lavoro, appalti, sicurezza: tutta aria fritta!

Lorenzo B.

Lettera 6

Caro Dago, cosa perde il tempo a fare Putin con le bombe atomiche. O non lo sa che - per esempio - per fottere l'Italia (paese NATO !!) bastano un paio di elettricisti che piantino un paio di chiodi nei cavi elettrici giusti??

Cincinnato 1945

Lettera 7

BEPPE MAROTTA

Caro Dago, l'obiettivo di Netanyahu: bloccare l'arrichimento dell'uranio iraniano. Vuole piantare un chiodo da qualche parte?

John Doe Junior

Lettera 8

Caro Dago, vediamo chi questa volta salverà l'Inter. Dalla tempesta "calciopoli" la salvò il commissario straordinario amico di Moratti e Tronchetti, che però oggi sono abbastanza lontani dalle vicende interviste...

FB

Lettera 9

Caro Dago, ma dobbiamo davvero credere alla favoletta che basta un chiodo piantato su un cavo da un operaio possa bloccare per ore la stazione Termini e paralizzare l'intero traffico ferroviario? La "pezza" al danno provocato agli utenti è peggio della “verità” del ministro Salvini e dei responsabili delle Ferrovie. Dimostrerebbe che basta un chiodo di un sabotatore per mettere in crisi il sistema di sicurezza dei nostri treni.

Una figuraccia dopo l'altra.

Saluti

Tina A.Commotrix

Lettera 10

Caro Dago, una 26enne nata in Italia da genitori di origine egiziana che si è presentata alla proprietaria di un alloggio in un paese vicino a Biella per prenderlo in affitto si è sentita dire: "Non affitto la mia casa a una marocchina". Pessima idea fare riferimento all'etnia. Uno è libero di affittare o no un appartamento a chi gli pare. Però c'è modo e modo di motivarlo. Avesse detto "A pelle questa ragazza non mi sta simpatica" sarebbe risultato assai più elegante.

Max A.

Lettera 11

Caro Dago

blocco dei treni. Un chiodo come un eco-vandalo qualunque.

Saluti, Usbergo

Lettera 12

Caro Dago, maltempo, a Milano 40 mm di pioggia in un'ora. Allora sui cambiamenti climatici ci hanno raccontato un sacco di balle: l'acqua dei ghiacciai che si sciolgono allaga le città non dal mare, come era stato pronosticato, ma dal cielo. Come facciamo a difenderci se non siamo in grado di comprendere quel che sta accadendo?

SL

Lettera 13

Caro Dago, perquisizioni della Guardia di finanza di Milano, all'Anas. Si indaga per corruzione e turbativa degli incanti. Il Paese degli Ana(na)s...

Bug

Lettera 14

Caro Dago, arrestato Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno in forza al Pd. Se è finito in una cella di tre metri per tre... niente "campo largo" per lui.

Cocit

Lettera 15

Caro Dago, rimbam-Biden: "Non sosterrei attacco a siti nucleari iraniani". Ottimo. Basta che Netanyahu gli faccia credere di voler bombardare qualcos'altro...

Tas

Lettera 16

Caro Dago, Medio Oriente, Palazzo Chigi: "Per G7 una soluzione diplomatica è ancora possibile". Come no, "Due popoli, due Stati" (ahahahaha)... Ma questi guardano mai fuori dalla finestra di casa?

Soset

Lettera 17

Caro Dago,

non si nota che gli unici che riescano a parlare con la Dr.ssa Boccia sono tutti i giornalisti di LA7...? A Mediaset sarebbe dovuta andare da Berlinguer, la giornalista più di sinistra della rete, ma alla fine dopo tanti annunci nulla...

Mi spiace dirlo, ma gli unici che stanno coprendo il caso sono a LA7. Il resto dell'informazione è muta... Al massimo si parla dell'ex Signor Ferragni... Tanto che inizio a credere che Fedez stia a Meloni come Britney Spears stava a Bush jr. Mi riferisco alla teoria del complotto che sosteneva che il momento più sciroccato dalla pop star americana fosse stata un'operazione pianificata da Washington per coprire l'amministrazione di Bush jr... Tu che ne dici?

Saluti a tele-meloni e alla nostra Britney,

Lisa

P.S. Io pensavo che Sangiuliano fosse sparito perché messo in qualche programma di protezione delle vittime di violenza domestica...

Lettera 18

Caro Dago, Washington Post: Usa-Europa al lavoro per limitare risposta di Israele a Iran. Li vedremo sabato in piazza con i pro Pal?

Lucio Breve

Lettera 19

Caro Dago, in Israele ogni volta che piovono missili gli israeliani devono scendere nei bunker. In Emilia Romagna ogni volta che piove gli abitanti devono salire sui tetti. Bella ciao!

Theo

Lettera 20

Caro Dago, Ferrovie revoca il contratto alla ditta che per un giorno è riuscita ad appendere al chiodo i treni di tutta l'Italia.

Oreste Grante

