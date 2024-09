POSTA – CARO DAGO, IL MOSSAD HA PREPARATO L’ATTACCO CON I CERCAPERSONE QUATTRO-CINQUE ANNI FA. LORO SI CHE SANNO CHE COSA VUOL DIRE "PROGRAMMAZIONE!" – SI CONTINUA A DEFINIRE IL LIBANO “IL PAESE DEI CEDRI”. AGGIORNIAMOCI: “IL PAESE DEI CERCAPERSONE” – NEW YORK, INCRIMINATO PER CORRUZIONE IL SINDACO DEMOCRATICO ERIC ADAMS. LA GRANDE MELA MARCIA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

BEPPE SALA SAN SIRO

Caro Dago, niente finale di Champions League a San Siro nel 2027. Il Comune di Milano non garantisce che lo stadio non sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo della partita. Beppe Sala si rimboccherà i calzini arcobaleno e rimpiazzerà l'evento con un manifestazione Lgbt?

Ice Nine

Lettera 2

Caro Dago, ma l'editore di "Repubblica" e "La Stampa" soddisfa i principi etico-morali delle redazioni delle due testate?

Edy Pucci

Lettera 3

colloquio tra john elkann e sam altman all italian tech week di gedi 4

Caro Dago, si continua a definire il Libano "Il Paese dei cedri". Aggiorniamoci: "Il Paese dei cercapersone"...

Pikappa

Lettera 4

Caro Dago, piano piano, Israele ha deciso di allargarsi in maniera geometricamente perfetta. Come si diceva una volta, un colpo alla botte ed una al cerchio; quindi oggi guardiamo ai resti di Gaza, poi pensiamo al Libano, poi un'ideuzza verso la Giordania, insomma, sino a che la comunità internazionale deciderà di redarguire, solo a parole, lo stato ebraico, tutto andrà nella direzione "giusta". Voci di corridoio informano che il vero obiettivo di Israele sia di arrivare sino all'Egitto, da dove fuggirono qualche millennio fa. Gli assassini tornano sempre sul luogo del delitto.

Saluti. Il Gandi

MEME SUI CERCAPERSONE DI HEZBOLLAH FATTI ESPLODERE DAL MOSSAD

Lettera 5

Caro Dago,

a mio modesto parere quello sulla torta della Boccia non è uno zero ma un ciuccio per neonato, uguale a quelli di gomma da mangiare della Haribo

GP

Lettera 6

Caro Dago,

possiamo dirlo che è un po' avvilente per un leader politico essere ricevuta e riconosciuta all'estero per essere belle? (Poi sempre non capisco l'uscita: più bella dentro che fuori, manco me lo dicesse il medico che fa la colonscopia...). Prima donna a capo del governo e siamo rimaste che se un uomo (miliardario) ti fa un complimento sull'estetica, grande successo (tacciamo che di fatto non sei andata con gli altri leader europei dall'attuale presidente USA). Non c'era anche il Premier indiano "cotto" di lei?

Non capisco questa narrazione da romanzetto Harmony come prima donna al potere, ma conoscerà lei le sue elettrici che evidentemente si riconoscono nel fascino della Sora Giorgia dal tinello della Garbatella alla femme fatale della politica...

Saluti alle belle dentro da colonscopia,

Lisa

meme sui cercapersone di hezbollah fatti esplodere dal mossad 3

Lettera 7

Caro Dago, Guterres (Onu): "In Libano sta scoppiando l'inferno". Papa Francesco penserà che si stanno preparando a girare un porno?

Fritz

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, Zelensky all'Onu: "Nessuno più di noi vuole la fine della guerra". Come no. Lui vuole la fine della guerra così si va finalmente a elezioni e lo mandano a casa.

Lauro Cornacchia

Lettera 9

Caro Dago, protesta nel carcere di Regina Coeli a Roma, incendiati alcuni materassi. La denuncia dei sindacati: "È uno dei penitenziari più sovraffollati del Paese". Troppo inclusivi?

Jantra

Lettera 10

LA STORIA INSTAGRAM DI MARIA ROSARIA BOCCIA CON LA TORTA E LA CANDELINA CON UNO ZERO

Caro Dago, il Papa in Lussemburgo, nel covo dei ricconi. Dai Francesco, rapinali tutti!

Bug

Lettera 11

Caro Dago, Bartoletti cita la tragedia di Scarponi (e si potrebbe citare pure Rebellin), ma Feltri di sicuro non si riferiva ai ciclisti sportivi. Si riferiva a quelli che usano la bici in città come mezzo di trasporto. E tra questi ce ne sono parecchi che sono pericolosi per sé e per gli altri, soprattutto per i pedoni visto che pedalano ovunque alla ca**o di cane. Non si può fare slalom tra i pedoni sul marciapiede a 20 km orari!

P.T.

Lettera 12

Caro Dago, Joe Biden ha annunciato che convocherà in Germania un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell'Ucraina il mese prossimo. Così si espone al ridicolo: ricorda al mondo che da due anni e mezzo si sta facendo guerra alla Russia in 50 contro uno senza riuscire a spuntarla.

Ulisse Greco

Lettera 13

eric adams 5

Caro Dago, New York, incriminato per corruzione il sindaco democratico Eric Adams. La Grande Mela marcia.

Piero Nuzzo

Lettera 14

Caro Dago, Wall Street Journal: "Il piano per la vittoria" di Volodymyr Zelensky non ha impressionato l'amministrazione Usa". Un eufemismo per dire che si tratta di una "cagata pazzesca"?

Maury

Lettera 15

Caro Dago,

TRAVAGLIO E FERRARA COME FEDEZ E TONY EFFE

per quel poco che conta (forse zero), sono con Ferrara e non sono con Travaglio. Ma, soprattutto, sono con Dagospia, con la splendida ipotesi di ridere e fare sul serio ogni volta, in questa epoca ambigua di post-verità, ma senza perdere la capacità di saper distinguere. Viva la possibilità, per noi UQ (uomini qualunque) di scrivere e vedersi a volte pubblicati, senza nulla chiedere e nulla ottenere, alimentando però un gioco da adulti che si chiama democrazia (tette, culi, sangue & merda compresi). Grazie e saluti.

Rob

Lettera 16

VIGNETTA SU NETANYAHU DI RICCARDO MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Caro Dago, il Mossad ha preparato l'attacco con i cerca persone più di quattro-cinque anni fa.

Loro si che sanno che cosa vuol dire "PROGRAMMAZIONE!"

giuliano ferrara

Saluti.

Cips.