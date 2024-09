POSTA! – CARO DAGO, QUANTI COLLABORATORI, SEPPURE STRETTI, STANNO IN BIKINI SULLA SDRAIO COL PROPRIO DATORE DI LAVORO COME BOCCIA CON SANGIULIANO? ANCH'IO VOGLIO FARE MEETING DI LAVORO IN COSTUME DA BAGNO VICINO A CRUCIANI... – LA DESTRA DOVREBBE FARE COME LA SINISTRA. LE AMANTI VANNO SPOSATE (E CANDIDATE AL PARLAMENTO)...

Caro Dago, grazie all'AI smartphone talmente intelligenti che in futuro sarà superfluo acquistarli e portarli a casa: faranno tutto da soli restando sugli scaffali dei negozi.

Tas

Dagovski,

La Destra dovrebbe fare come la Sinistra.

Le amanti vanno sposate (e candidate al Parlamento).

Aigor

Caro Dago, il sig. Conte definisce Renzi una persona inaffidabile. Pensa lui che è stato premier con la Lega approvando i famosi decreti sicurezza! Subito dopo è stato premier con il PD, cancellando i decreti sicurezza che aveva votato. Poi per non tornare a lavorare è entrato nel governo Draghi. Ora vorrebbe impartire lezioni di coerenza e lealtà. Un pochino di dignità non guasterebbe caro ex avvocato...

FB

Esimio Dago,

prima l'"Agenda Draghi", poi il "Rapporto Draghi" ed ora il "Piano Draghi" e le "Riforme Draghi". Tutto molto bello (cit. Bruno Pizzul), ma quando potremo finalmente dire "Missione compiuta, Draghi"?

Bobo

Caro Dago, la grillina Lanfranchi, presa dal furore di salire sul carro di Conte, nella speranza che tolga il vincolo del terzo mandato e possa essere rieletta, si lascia andare ad un zuccheroso elogio, arrivando a scrivere a proposito della sua attività di premier: "lasciando un segno indelebile nella storia del Paese". Certo il segno nella storia e soprattutto nei conti del Paese resteranno, basti pensare ai 137 miliardi del superbonus che peseranno sui bilanci per anni, o ai milioni di truffatori del RDC, che hanno svuotato le casse dell' INPS...

BF

Caro Dago,

L'avvocato dell'uxoricida che ha ucciso la moglie a coltellate davanti ai figli,traumatizzandoli a vita,dice che per il suo assistito "la priorita' sono i figli".

Ma stare zitti no?

Giovanna Maldasia

Egregio Resistente,

rivolgo, Tuo tramite, un'esortazione e un interessato suggerimento al Ministro degli Esteri polacco che paventa di abbattere i droni russi, con il conseguenziale e chiaro rischio di innescare una pericolosa, anche per noi, escalation: se gli prudono così tanto le mani, molto più salutare grattarsi il culo.

Tiberio

Caro Dago,

quanti collaboratori, seppur stretti, stanno in bikini sulla sdraio col proprio datore di lavoro? Io non so come fanno le riunioni al Sole 24 Ore, ma anch'io allora voglio fare riunioni di lavoro in costume da bagno vicino a Cruciani...

Saluti ai collaboratori in bikini,

Lisa

P.S. Ma tu pensi che offriranno un documentario Netflix a Boccia? Ammetto che non ho nemmeno capito a cosa punti ora che Sangiuliano è fuori dal Governo. Diventare un personaggio di serie Z da reality show? Un partito politico? Schlein le ha proposto di metterla in lista per le regionali campane?

Caro Dago, da molte parti si vuole far passare la Boccia come una novella "olgettina" che ha agganciato il potente di turno per ottenere qualche vantaggio. Nessuna parola però per la signorina Fascina "finta moglie" "finta vedova" "finta parlamentare" ma vera milionaria grazie al potente agganciato al momento giusto. Di lei non si parla, e qualcosa magari ci sarebbe da dire se non altro il suo assenteismo dalla camera! È la famiglia Berlusconi che fa scudo? Forse si teme che "la muta" come viene chiamata, trovi la parola? Ah saperlo....

FB

Caro Dago, Anna Zafesova su "La Stampa" ci informa che "il 60-80% degli ucraini (i numeri variano da sondaggio a sondaggio) sono fermamente contrari a qualunque concessione territoriale". La collega sa che agli "ucraini" dei territori filorussi quella domanda non è stata posta? Troppo spesso ci si dimentica che anche gli abitanti dei territori occupati gradirebbero esprimere la loro opinione sui giornali, ma in due anni non è ancora venuto in mente a nessuno di fare un sondaggio tra gli abitanti della Crimea, per esempio. I giornali italiani hanno altro da fare, non hanno tempo di informarSI prima di "informare".

Alex

Eccellente Dago,

l'ultima per oggi di Renzi vs Meloni è di accusarla di essere contro la Polizia di Stato. Avrebbe chiesto il presidente di eliminare l'agente, sempre in armi, incaricato all'accompagno visitatori presso uno degli ascensori di Palazzo Chigi. Renzi e uno dei suoi chiederanno nelle aule parlamentari le motivazioni di tale decisione. Denunceranno si dice che i tramezzini con salmone da tempo scarseggiano alla buvette.

- peprig -

Direttore,

Cioé, una "rinomata" università del sud istituisce un master in "chirurgia estetica". Uno si aspetta di avere come docenti dei luminari in materia. Invece il direttore del master assegna un attestato di docenza a una tizia solo perché gliel'ha presentata il parlamentare di turno. E il magnifico rettore non batte ciglio? E il ministro del "merito"? Il caso Boccia sta aprendo squarci su come funziona il sistema Italia.

Paolo Ferraresi

