POSTA! – BASTA CON QUESTA CAMPAGNA DENIGRATORIA CONTRO ELLY (AD ESEMPIO PARAGONE CHE DICE CHE È UNA PRIVILEGIATA); CHI DI NOI NON È VOLATO NEGLI USA PER FARE LA VOLONTARIA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI OBAMA, A 23 ANNI? – SCHLEIN AL POSTO CHE FU DI TOGLIATTI, DEVO DIRE, NON È SOLO RIDICOLO, È ANZITUTTO PROFONDAMENTE TRANQUILLIZZANTE – COVID, A HONG KONG STOP ALL’OBBLIGO DELLE MASCHERINA DOPO QUASI TRE ANNI. LE PERSONE RIUSCIRANNO ANCORA A RICONOSCERSI?

Riceviamo e pubblichiamo:

THE SCHLEINING - MEME DI CARLI SULLA SCONFITTA DI BONACCINI ALLE PRIMARIE

Lettera 1

Caro Dago, non ho votato Bonaccini perché si sistema gli occhiali sul naso sempre con la mano destra e mai con la sinistra.

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago, riflettevo sul fatto che 40 anni fa, da buon tredicenne degli anni Ottanta, avrei dato un rene per comprare l’Atari. Oggi invece devo darne via due per pagare la TARI! Argh!

Saluti, Reb

Lettera 3

Dago,

elly schlein giuseppe conte 1

Il tempo dirà, ma la prima impressione e' che la Schlein sia un Conte 2. Certamente non avvilupata nei giochi di potere e altrettanto avulsa dalla realta'. Per guidare un partito e un paese ci vuole ben altro che saper parlare e proporre unicorni per tutti.

MP

Lettera 4

Dago colendissimo,

per essere bacato, il PD è proprio bacato. Prima chiede l’opinione di un comitatone, poi chiede agli iscritti di scegliere il segretario. Poi chiede ai passanti in strada, pomposamente definiti elettori, che ribaltano le scelte degli iscritti. Pare che nessuno si ponga il problema che gli iscritti siano stati smentiti. Cioè gli iscritti, che si presume dedichino tempo ed attenzione al proprio partito, non sono in sintonia con non si sa chi. A questo punto a che cosa servono gli iscritti?

BONACCIA - MEME DI CARLI SULLA SCONFITTA DI BONACCINI ALLE PRIMARIE

Vince una tizia di cui si sa poco, e quel poco non è particolarmente rassicurante. Iscrittasi un attimo prima, senza una storia, un minimo di competenza su qualsiasi argomento, ma soprattutto sostenuta da quelli che il PD l’hanno affossato. Il nulla che riceve lodi e paginate a gogò da diversi giornaloni.

Auguri, perché il PD non perdona. Dopo il disastro Zingaretti, il popolo aveva a gran voce invocato il messia, tale Letta, che porello se ne stava quieto a Parigi. Arrivato fra ali di folla, ha finito da travicello.

Saluti da Stregatto

Lettera 5

Schlein al posto che fu di Togliatti, devo dire, non è solo ridicolo, è anzitutto profondamente tranquillizzante.

Saluti

BLUE NOTE

Lettera 6

Caro Dago, l'inviato speciale del governo Usa per il clima, John Kerry, si è impegnato a garantire "grandi" risorse da destinare al Fondo Amazzonia per finanziare azioni contro i mutamenti climatici e la deforestazione. E le porterà personalmente con il jet super inquinante che è solito usare per spostarsi?

Casty

elly schlein nuova segretaria del pd tweet 7

Lettera 7

Basta con questa campagna denigratoria contro Elly (es. Paragone che dice che è una privilegiata); chi non è volata negli USA per fare la volontaria nella campagna elettorale di Obama, a 23 anni?

Giuseppe Tubi

Lettera 8

Caro Dago, la sinistrata Elly Schlein è appena stata eletta segretaria del Piddì e già parla col plurale maiestatis. Perché si sa: "noi siamo noi e voi non siete un cazzo".

Il Gatto Giacomino

Lettera 9

Caro Dago, Meloni: "Sento anche dire che non abbiamo i soldi per gli italiani e spendiamo invece i soldi in armi, anche questa è una bufala. Noi non spendiamo soldi per comprare armi che mandiamo agli ucraini, noi abbiamo già delle armi che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare". Se le regaliamo ne rimarremo senza noi e quindi dovremmo acquistarne delle nuove coi soldi dei contribuenti. Oppure il nostro Paese dovrebbe restare scoperto e privo di difese solo per far contenti Biden e Zelensky?

Gildo Cervani

GIORGIA MELONI ALLA TRASMISSIONE DI BRUNO VESPA CINQUE MINUTI

Lettera 10

Caro Dago, Covid, a Hong Kong stop obbligo mascherina dopo quasi tre anni. Le persone riusciranno ancora a riconoscersi?

P.T.

Lettera 11

Caro Dago, Meloni : mandando armi non togliamo nulla agli italiani.Tagliare della metà la già scarsissima rivalutazione delle pensioni (poche decine di euro),quelle che si aggirano intorno ai 2000 euro, se il metro di misura è il suo lauto stipendio, è senz'altro NULLA.

Paloma

Lettera 12

braccialetti della quarantena a hong kong 4

Caro Dago, relazione annuale dell'intelligence presentata oggi al Parlamento: "La presenza di navi umanitarie (Ong) rappresenta un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, permettendo loro di adeguare il modus operandi in funzione della possibilità di ridurre la qualità delle imbarcazioni utilizzate, aumentando correlativamente i profitti illeciti, ma esponendo a più concreto rischio di naufragio le persone imbarcate". Barba e capelli! Servizio completo per il Pd e tutti quelli che parlano a vanvera della priorità di "salvare vite umane".

Pino Valle

Lettera 13

xi jinping a hong kong 2

Caro Dago, salvo mio errore non mi sembra aver letto dichiarazioni entusiaste da parte delle donne del PD per l'elezione Schlein. Le varie Boldrini, Madia, Ascani e tante altre sono state in silenzio, probabilmente stupite dal fatto che una ragazza, iscritta al partito da pochi giorni, senza nessuna esperienza politica sia organizzativa che gestionale sia stata nominata (dai soliti potenti del partito inutile nasconderlo). Non vedo vita facile per la Schlein nei prossimi mesi...

FB

Lettera 14

ROCCO CASALINO FRANCESCA FAGNANI - BELVE

Caro Dago, la conduttrice di "Belve" parlando con Rocco Casalino della sua passione per la letteratura, gli chiede quali sono i suoi “classici” di riferimento: “Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia, Baudelaire...” , e allora Francesca Fagnani incalza: "Mi dica una poesia di Baudelaire" e mette in difficoltà Casalino. "Il mio problema è la memoria...". Gemello del suo capo "Giuseppi": anche lui non ricorda di avere votato "Sì" per l'invio di armi in Ucraina!

Elu Crunch

Lettera 15

Caro Dago, migranti, Lollobrigida: "Lavoriamo per farne entrare quasi 500mila legali nel 2023". Tutti alla Garbatella?

M.H.

rocco casalino a belve 1

Lettera 16

Cicciobaffo über alles, nemmeno fosse morto il Papa! Non si è parlato d'altro fino ad ora, c’è stato un lungo pellegrinaggio durato 4 giorni, con la camera ardente allestita in Campidoglio per rendere omaggio a Costanzo dove si è visto finanche Fiorello in presa diretta alzare i pollici come un Fonzie qualunque davanti al feretro. Qualcuno addirittura ha chiesto un selfie alla De Filippi. È la società che ama i personaggi televisivia e il pubblico prima o poi ti presenta il conto. D'altronde, in questi casi, non si capisce bene sei sia piu osceno la spettacolarizzazione del dolore o chi chiede (e concede) il selfie dentro la camera ardente.

Impeto Grif

Lettera 17

funerale costanzo maria de filippi foto di bacco

Caro Dago, e bravo Massimo Giletti so chi è stato a mandarmi via, ma non voglio dirlo. In tutte le sue trasmissioni riesce, attraverso i suoi ospiti, a farsi dire il nome del colpevole e dei loro complici dei vari reati successi… ma lui in silenzio…

Bobilduro

Lettera 18

Caro Dago non è una lettera ma solo uno scambio: ho scoperto da le Monde che Elly ha pure la fortuna di avere un padre ebreo americano di origine ucraina....ho mancato io l'informazione sui giornaloni oppure hanno preferito non passarla forse per opportunità?

Cordialmente

funerale costanzo l uscita del feretro foto di bacco 1 funerale costanzo fabrizio corona foto di bacco 2

Amandolfo

funerale costanzo maria de filippi foto di bacco 1 funerale costanzo l uscita del feretro foto di bacco 2 funerale costanzo pier silvio berlusconi foto di bacco