POSTA! – CARO DAGO, LA DESTRA HA CAMBIATO UN’ALTRA OPINIONE IDENTITARIA: È PASSATA DAL “DIFENDIAMO I NOSTRI CONFINI” AL “VI VENIAMO A PRENDERE NOI” – DOPO LE TOPPATE DI SCANZI SULLE PRIMARIE PD, CHI È PRONTO A SCOMMETTERE SUL FIUTO POLITICO DEL CAREGIVER DI SE STESSO? – I POLITICI PENSANO AI VIVI SOLO QUANDO SONO MORTI...

Lettera 1

giuseppe conte roberto speranza

Mentore Dago,

c'era una volta un Movimento Politico Stellare che al grido di "Onestà .. Onestà .. Onestà" decise che qualsiasi loro iscritto con funzioni pubbliche era obbligato alle dimissioni, a fronte di una contestazione d'accusa con possibile rinvio a giudizio da parte di un qualsiasi pm dell'italica repubblica. Una volta, or non c'è più… cantava Modugno.

peprig

Lettera 2

Siamo pronti, in Europa, a sostenere il regime (quello è) di Zelensky "fino in fondo". Mi ricorda tanto l'interrogatorio di un gerarca fascista al quale gli inglesi contestarono che lui aveva giurato di difendere Mussolini "fino alla morte". Risposta: "fino alla morte non vuol dire ‘morte compresa’". Saluti

BLUE NOTE

greta thunberg arrestata a oslo 1

Lettera 3

Caro Dago, la credina Thunberg arrestata perché protestava contro un parco eolico che disturberebbe le renne.

In Italia protestano perché i parchi eolici disturberebbero gli uccellini.

Ma in Norvegia le renne volano? Io credevo che volassero solo quelle di Babbo Natale!

Saluti.

Cips

Lettera 4

Caro Dago,

naufragio migranti coste calabria cutro

il barcone affondato a Cutro è partito dalla Turchia, ha attraversato l'Egeo, circumnavigato le coste del Peloponneso (cioè della Grecia, cioè della UE) poi tutto lo Ionio... nessuno si è accorto di nulla? E' un po' comodo accusare soltanto la nazione dove è avvenuto il naufragio, peraltro in fase di arrivo dopo ben 300 miglia di mare. La Grecia (UE) dov'era? Se c'era dormiva? Va bene che in Grecia (UE) nemmeno si accorgono che due treni si stanno correndo incontro sullo stesso binario, figuriamoci se si preoccupano di un barcone sovraccarico. Ci sono almeno altri 2 Stati che hanno "omesso i soccorsi", tanto per chiarezza.

Lorenzo B.

selfie con maria de filippi alla camera ardente di costanzo

Lettera 5

Caro Dago,

perché cascate di insulti ai selficienti e nessun commento su Maria detta giustamente “la sanguinaria” che, mentre il suo cuore era a pezzi per aver perso il suo grande amore, si prestava al suo pubblico con sorrisini di circostanza diabolici.

Bastava dire: ora non è il caso! Aveva paura di perdere audience?

Grazie,

Marcello

Lettera 6

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN MEME BY DAGOSPIA

Dago colendissimo,

ma alla fine chi sono i veri burattinai del PD? Cioè quelli del DeepPD? Dopo il disastro alle politiche, pareva roba da marziani ritardare la nomina di un nuovo segretario. Ma adesso è tutto chiaro. Avessero fatto le primarie subito dopo, si sarebbero dovuti inghiottire Bonaccini, che magari avrebbe preteso di partecipare alle decisioni.

elly schlein oggi e un altro giorno

Quindi i burattinai, assicuratisi 6 mesi di tempo, sono andati in cantina e piano piano lentamente hanno creato dal nulla la loro candidata: Franke-Schlein! Studiata a tavolino: giovane, donna, gender, pacifista, sufficientemente lontana dalla realtà. Neanche iscritta, ma questo è un dettaglio di nessuna importanza. Nel frattempo avanti con la strategia di comunicazione per orientare media e giornaloni e quindi i passanti ZTL che dovevano confermare la scelta. Gli iscritti PD avevano altri propositi? Ma che se ne andassero a fare in c**o, che la gestione del partito non è roba loro!

Saluti da Stregatto

Lettera 7

frontex

Caro Dago, resta da capire come mai Frontex (agenzia europea !!) si sia accorta del barcone di migranti solo quando è arrivato in acque territoriali italiane e non l'abbia mai visto durante le centinaia di miglia percorse in acque greche e/o cipriote.

Ma facciamo una moltiplicazione: 8.000 € per 180 ("passeggeri" dichiarati) = 1 MILONE e 440 MILA EURO (tre miliardi di vecchie lire). Questo il "modesto ricavato" - che sembra non faccia scandalo, tenuto in secondo piano com'è - dei criminali scafisti per il SOLO "viaggio" che è finito con la strage di Crotone (a proposito che bisogno c'era di traversare anche tutto lo Ionio per finire in Calabria, invece di sbarcare in Puglia ?).

frontex 9

Ora facciamone un'altra di moltiplicazioni: 8.000 € per 105.000 (sbarchi in Italia nel 2022) = 840 MILIONI DI EURO (1.627 miliardi di vecchie lire). Una montagna di soldi.

E' lecito chiedersi: chi si spartisce la torta ? Siamo proprio sicuri della totale illibatezza di tutte quelle verginelle che fanno di tutto per rendere "efficiente" (e perpetuo) il sistema, bloccando di fatto ogni tentativo di trovare più sagge (ma meno "danarose") soluzioni?

Cincinnato 1945

Lettera 8

LAMBERTO DINI A UN GIORNO DA PECORA

Caro Dago,

onore a Lamberto Dini, uno dei pochi che ha coraggio di dire la verità: in Ucraina c'è un governo di corrotti guidato da un leader, Volodymyr Zelensky, che ha sciolto tutti i partiti di opposizione. Dov'è la libertà e la democrazia? Per far sembrare Vladimir Putin più brutto, sporco e cattivo di quello che è, non si possono esaltare qualità e valori che dall'altra parte non ci sono. Se si imbroglia così, per forza che poi le persone non vanno più a votare!

U.Delmal

Lettera 9

Caro Dago, la destra ha appena cambiato un'altra opinione identitaria: è passata dal "difendiamo i nostri confini" al "vi veniamo a prendere noi".

Il Gatto Giacomino

Lettera 10

ANDREA SCANZI

Dopo le toppate di Scanzi, chi scommetterebbe sul fiuto politico del caregiver di se stesso, il maître à penser del giornale di Travaglio, il sommo vate del giornalismo italiano che ha sempre la verità in tasca.

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, ogni volta che tale Oliviero Toscani parla dimostra che la chiusura dei manicomi è stato un errore!

FB

Lettera 12

Da quanto è avvenuta la trasmutazione di Padellaro in Lucky Luciano?

Impeto Grif

Lettera 13

ANDREA SCANZI

Caro Dago, Oliviero Toscani: “Fossero tutti radical chic, io sono radicale da 60 anni. Chic significa che sei intelligente, anzi bisognerebbe fare un partito di persone finalmente civili che si chiami Radical Chic, invece di quei buzzurri di fascisti di merda". Di tutto questo discorso l'ultima parola che ha detto è quella che rappresenta meglio il suo pensiero. E ogni volta che apre bocca sgorga in abbondanza.

J.R.

oliviero toscani.

Lettera 14

L'Oliviero Toscani per cui "la proprietà privata è una delle rovine dell'umanità" quando si spoglia di tutti i soldi che ha fatto con le fotografie? E i Benetton seguiranno a ruota? ciao fabio

Lettera 15

Caro Dago, inchiesta Covid Bergamo, Conte: "Pronto a collaborare, tranquillo sul mio operato". Non ha capito una mazza! La Procura non sta indagando su quello che ha fatto. Sta indagando sul "non operato", quello che "non ha fatto" e che invece si doveva fare!

Yu.Key

antonfrancesco vivarelli colonna

Lettera 16

I politici pensano ai vivi solo quando sono morti.

Signoramia

Lettera 17

In fin dei conti, è abbastanza normale che uno che ha il fisico scultoreo come Anton Vivarelli Colonna faccia ironia sull’aspetto fisico di Elly: egli, forte della sua perfezione fisica, probabilmente è infastidito dal fatto che non tutti siano così affascinanti.

Giuseppe Tubi

Lettera 18

Caro Dago, Scholz: "Pechino non consegni armi alla Russia". Meglio farle passare per le mani di un intermediario?

Maury

antonfrancesco vivarelli colonna post su elly schlein

Lettera 19

Da quando sento parlare di ''Chiesa degli Artisti'' sono perseguitato da un certo contorsionismo emotivo. In un Paese, ammantato di fanatismo religioso, in cui si fanno le dirette per la salma di padre Pio financo i personaggi televisivi vengono consacrati al culto profano dell’arte. Le celebrazione delle esequie ecclesiastiche, stabilite dal diritto canonico, a quanto pare sono suddivise in classi secondo la posizione sociale e interessi economici a furor di share mediatico, mentre il resto della popolazione viene considerata nulla che figlia di un dio minore tale da non meritare un luogo speciale in suffragio del defunto.

Impeto Grif

Lettera 20

Caro Dago,

vengono giudicate sessiste le battute che da destra insistono sull'aspetto fisico della non bellissima neo segretaria Schlein; sicuramente sono dimostrazione di poca materia grigia da parte di tanti leoncini da tastiera.

Invece Concita De Gregorio che attacca l'età della segretaria nonché premier Meloni è una giusta tra i sinistrati, ma dimostra anche certe persone vivono solo di dogmi e relative incoerenze.

FALCE E MART-ELLY MEME

Dare di vecchia e sorpassata ad una persona che ha due terzi della tua età senza rendersi conto che te stessa galleggi immersa in una bolla ideologica stantia e diabolicamente sorpassata, cos'è?

Ossequi

NICOLA ZINGARETTI ELLY SCHLEIN elly schlein nuova segretaria del pd tweet 7 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 8 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 1

A.Francesco