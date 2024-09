POSTA! – CARO DAGO, FRATELLI D'ITALIA, LE MELONI SISTERS E SANGIULIANO, QUANDO ORGANIZZERANNO IL PROSSIMO FAMILY DAY? – GIULIANO-SAN, L'ULTIMO GIAPPONESE – CHE COSA MERAVIGLIOSA IL POTERE, È CAPACE DI TRASFORMARE UN SANGIULIANO QUALSIASI IN “GENNY DELON”...

Lettera 1

Caro Dago,

beppe grillo a marina di bibbona con corona di spine 2014

nel suo ultimo post Beppe Grillo parla di “principi non negoziabili”. Acciderboli… verrebbe da dire. Dovrebbe essere il papa a parlare di “principi non negoziabili” invece, a farlo, è un ex-comico. Allora è proprio vero che, come ha scritto qualcuno di recente, viviamo in “un mondo al contrario”.

Gianpaolo Martini

Lettera 2

Caro Dago, Usa 2024, Vladimir Putin "sostiene" Kamala Harris. Ovvio, una così scarsa quando gli ricapita?

L.Abrami

Lettera 3

Caro Dago, Germania, a Monaco spari nei pressi del consolato israeliano, ucciso l'assalitore: era noto come estremista islamico. Li lasciano liberi per non sembrare islamofobi?

Jonas Pardi

foto di kamala harris che indossa divisa comunista pubblicata da elon musk - foto creata con l'intelligenza artificiale

Lettera 4

Caro Dago, Venezia 81, Luca Marinelli è Mussolini: "Da antifascista è stato doloroso". Non c'è nulla di male: tra soldi o impegno morale ha preferito i primi...

Corda

Lettera 5

Caro Dago, elezioni Usa, endorsement di Putin: "Biden dice che bisogna sostenere Harris e noi la sosteniamo...". I dem denunceranno un nuovo Russia-gate? O magari, visto che una spia cinese ha "collaborato" per diversi anni con ben due governatori dem delli Stato di New York e che Tim Walz e stato per ben 30 volte in Cina si butteranno anima e corpo su un China-gate? O forse saranno così ridicoli da far finta di nulla?

Max A.

luca marinelli interpreta benito mussolini in m. il figlio del secolo 2

Lettera 6

Caro Dago, che cosa meravigliosa il potere, è capace di trasformare un Sangiuliano qualsiasi in "Genny Delon"

FB

Lettera 7

Caro Dago, Giuliano-san, l'ultimo giapponese...

Pikappa

Lettera 8

Spett.le redazione,

chi è il titolista dei vostri articoli? Lo chiedo perché da tempo penso sia un genio! "L'erezione di Pompei" vince su tutto!

Cordiali saluti

Donatello Amabile

luca marinelli interpreta benito mussolini in m. il figlio del secolo 5

Lettera 9

Caro Dago, Sangiuliano; "Meloni ha respinto le mie dimissioni". In sostanza ha vinto la Boccia! Del resto la ragazza ha dimostrato di sapersi muovere bene nelle istituzioni e nei "palazzi". Tra poco la avremo non consulente ma ministro e probabilmente vice premier, dipende dai "documenti" che alleghera' al CV...

BF

Lettera 10

Emerita Testata desidero ringraziarVi per l'ottimo puntuale e preciso lavoro che quotidianamente svolgete al servizio della verita' e di noi lettori. Non inizia giorno senza avervi letto (anche ripetutamente). Godibile il giornalismo d'inchiesta che conducete. Insostituibili e sempre sul pezzo. Continuate su questa strada e buon lavoro. Vi ammiro.

Angelo Di Vita, Palermo.

LE CARTE SEGRETE - MEME BY USBERGO

Lettera 11

Caro Dago,

per il povero ministro Sangiuliano, il severo Bonelli allude all'ipotesi di reato di "peculato". Piuttosto, emergono vistose tracce di "perc.....".

Rob

Lettera 12

Caro Dago, Bonelli ha presentato un esposto in Procura sul caso Boccia-Sangiuliano. L'intento è far finire il ministro in carcere per poi mandare l'europarlamentare Salis a controllare che i suoi diritti vengano rispettati?

Leo Eredi

Lettera 13

Caro Dago, Tennis, Us Open: senza mettere piede nel Kursk, Sinner batte il russo Medvedev e vola in semifinale!

Tuco

GENNARO SANGIULIANO MEME

Lettera 14

Dago,

detto che il ministro Sangiuliano è stato un alloccone con l'amante e dice bene Feltri che le amanti non si portano in ufficio altrimenti vogliono comandare. Appare evidente che ci sia accanimento verso la Meloni ed il governo di destra, la quale Meloni sbaglia nel non licenziare il suddetto ministro spegnendo cosi le polemiche. Che poi una pompeiana esperta, senza qualifiche, crei cosi' tanto scompiglio, sta a significare l'insipienza di tutti, me compreso, che stanno a gingillarsi col gossip, invece di pensare ai veri problemi italiani.

MP

Lettera 15

Caro Dago, stupisce (fino ad un certo punto) che l'unico giornalista a "scoprire" il bluff dell'ex bullo di Rignano sia Travaglio del quale ammiro, nella diversità delle idee, lucidità di analisi e coerenza. Travaglio è l'unico a evidenziare che Renzi ormai senza nessun seguito elettorale e, cosa ancor più grave, senza una idea o programma politico si offre a tutti, ben sapendo di non avere nulla da offrire ma... solo da chiedere (poltrone).

Intortato senza successo l'alloccone Calenda e a seguire la Bonino, ora offre la sua testa alla Schlein, purché accolga le sue sgangherate truppe nel partito che ha ...semidistrutto, spingendosi a farsi da parte a favore della Boschi, anche lei grande statista che è stata sconfessata dagli italiani e per questo ha lasciato la politica come promesso...chi vuole "pinocchi" nel suo partito si faccia avanti!

FB

medvedev sinner

Lettera 16

Caro Dago,

Fratelli d'Italia, le Meloni Sisters e Sangiuliano, quando organizzeranno il prossimo Family Day?

Buona Giornata.

Alex

Lettera 17

Esimio Dago,

ammesso e non concesso che non ci siano stati accessi illegali a mail riservate o (ab)uso di denaro pubblico, con che faccia Gennaro Sangiuliano pretende di continuare a fare il ministro dopo essersi fatto infinocchiare da un'arrivista senza scrupoli? Non ha un briciolo di dignità? Non ha un minimo di rispetto per la moglie ("la persona più importante della mia vita")? Quando si rassegnano le dimissioni, devono essere irrevocabili. E chissenefrega se la Meloni le respinge.

Bobo

reunion oasis - meme giorgia meloni e la sorella arianna

Lettera 18

Caro Dago,

ma la Meloni ha capito che con questo governicchio di scarsi è già tanto se finisce la legislatura e forse dovrebbe ascoltare i suggerimenti di Dagospia e mollare qualche ministro imbarazzante?

saluti

LB

Lettera 19

«Se mio marito Orlando Bloom pulisce casa e lava i piatti lo premio con il sesso». Parole di Katy Perry, che racconta anche la sua sfera più intima nel podcast Call her daddy. […]".

Evidentemente, alla "signora", s'è rotta la lavastoviglie!

Carlo Leonardi

Lettera 20

Caro Dago,

La PA solitamente per funzionari e dirigenti non effettua spese in anticipo, ma li rimborsa dopo solo dopo che questi presentano ricevute, scontrini, titoli di viaggio e lettera di incarico.

BK

ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MEME BY SARX88 tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 3