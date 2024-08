POSTA! – CARO DAGO, MATTEO RENZI: “GIORGIA MELONI È NERVOSA. NEGLI ULTIMI DUE MESI NON NE HA AZZECCATA UNA”. CHISSÀ QUANTO DEVE ESSERE NERVOSO LUI CHE NON NE HA AZZECCATA UNA NEGLI ULTIMI DUE LUSTRI – LE APERTURE DI PIERSILVIO RICHIESTE A MEDIASET VERSO IL PD SONO PLURALISMO O LA PROVA PROVATA CHE SE HAI I SOLDI IL PD VA BENISSIMO? – OCCHIO CHE A ENTRARE IN RUSSIA D’ESTATE, SI RESTA POI INTRAPPOLATI D’INVERNO (CITOFONARE NAPOLEONE O HITLER)

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dago,

PIER SILVIO BERLUSCONI VERSIONE COMUNISTA

La sorpresa è grande: i figli di Berlusconi che aprono al Pd! Il mondo al contrario. Che diritti civili e giustizia vengano presi di mira dai Berlusconi puzza di inciucio per poter continuare a guadagnare. Per non parlare di Tajani che, da buon yes man, sta facendo reclutamento di parlamentari transfughi. Marina non vuole scendere in politica, ma di fatto la sta facendo.

MP

Lettera 2

Caro Dago, due giornalisti che stavano svolgendo il loro lavoro per la Rai "fascista" rischiano di essere processati dalla Russia, che, come tutti sanno, è un santuario della democrazia. Una considerazione, dove sono i vertici del PD, M5S, l'USIGRAI, gli intello' un tanto al chilo, i giornalini progressisti, e tutti quelli pronti a correre in aiuto dei colleghi offesi, maltrattati, minacciati dalla Meloni e dai suoi sgherri? Sono in sonno o in vacanza sulle barche di milionari annoiati?

FB

Dino Pes detto Velluto vince il palio di siena con la lupa

Lettera 3

Caro Dago, al Washington Post sono passati dal Watergate al Palio di Siena: che pena!

Fritz

Lettera 4

Caro Dago, Hamas e Netanyahu resistano. Biden e la Harris non hanno fatto nulla per il Medio Oriente, se ne sono strafregati durante tutto il mandato. E quindi questo è quello che devono raccogliere per il 5 novembre: nulla!

Marino Pascolo

Lettera 5

Eccellente Dago,

mesi fa iniziò Crosetto a paventare indagini, poi i botti vari dalla Puglia alla Liguria, ora sarebbe la volta di Arianna e il filo delle sue influenze. Striano, ... il triangolo ideato da Palamara (alcuni magistrati, politici e certi giornalisti) vorrebbe delimitare gli spazi democratici consentiti.

peprig

alain delon nel 1967

Lettera 6

Caro Dago

leggere su un giornale che Pier Silvio Berlusconi vede nella Schlein la futura presidente del consiglio impone a Pier Silvio una visita oculistica approfondita.

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Alain Delon era bello, bellissimo. Ma da tutta quella bellezza mi sarei aspettato qualcosa di più. I francesi muoiono giovani e belli. Gli italiani invecchiano: resistono al tramonto della bellezza con la sagacia della parola, con l'invettiva, con il gesto ardito e con l'ironia. Hanno letto Dylan Thomas e si ribellano, “non se ne vanno docili in una buona notte/ i vecchi dovrebbero bruciare e delirare quando cade il giorno/ Infuria, infuria, contro il morire della luce". E' stato sempre bello Calfiano, Gianni Agnelli, Raul Gardini, Funari.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 8

george e amal clooney 2

Caro Dago, finalmente una buona notizia, a Monterosso la Polizia Locale ha trattato come merita un delinquente straniero che voleva comportarsi come i suoi simili che deturpano monumenti, si buttano nelle fontane, rubano reperti. Il bullo in questione voleva passare in una zona ZTL, non dare le generalità come fanno i criminali e poi ha pure reagito aggredendo i vigili. Mi aspetto un encomio solenne per il personale che ha Affrontato il delinquente.

FB

Lettera 9

Caro Dago, "Meglio delle Olimpiadi". Così, per il Washington Post, è il Palio di Siena. Come no. Caldo e alcol fanno di questi scherzi...

Lino

Lettera 10

Caro Dago, la fondazione dell'attore americano George Clooney e di sua moglie, l'avvocato Amal Clooney, che si batte in particolare per la giustizia e l'uguaglianza, è stata dichiarata "indesiderabile" e quindi vietata in Russia. Si batte per l'«uguaglianza» nel senso che tutti devono aver diritto a possedere una villa sul lago di Como?

SL

MATTEO RENZI COME GIAMBRUNO - MEME BY DAGOSPIA

Lettera 11

Esimio Dago,

Matteo Renzi: "Giorgia Meloni è nervosa. Negli ultimi due mesi non ne ha azzeccata una." Chissà quanto deve essere nervoso lui che non ne ha azzeccata una negli ultimi due lustri...

Bobo

Lettera 12

Caro Dago, come tutti gli anni ad agosto parte il sondaggione sotto l'ombrellone " i reali desideri degli italiani " e questa e' la classifica 2024 :

1 ) sparare con una pistola ad una festa di capodanno

2 ) fumare dove vige il divieto di fumo e farla franca

3 ) fermare un Frecciarossa ( ma solo se di cognome fai lollobrigida )

4 ) mangiare le ciliege in tv mentre quello di fianco a te parla di neonati morti negli ospedali

5 ) far fare ai propri figli un giro sulla moto d' acqua della polizia

6 ) fare il saluto romano ad un evento di fratelli d' italia

7 ) laurearti alla UniCusano e poi diventare ministro dell' agricoltura

scesi al dodicesimo e quattordicesimo posto ( erano al primo e secondo nel 2023 ) " tradire la moglie con la vicina di ombrellone " e " fare 6 al superenalotto "

Marco di Gessate

harry e meghan in colombia 5

Lettera 13

Caro Dago, in Colombia devono essere proprio messi male per aver bisogno di esibire Harry e Meghan in una visita "ufficiale", che sarà costata una fortuna in nome dell'austerity!

Giovanna Maldasia

Lettera 14

Dagovski,

Occhio che a entrare in Russia d’estate,

si resta poi intrappolati d’inverno.

(Citofonare Napoleone o Hitler).

Aigor

Lettera 15

Caro Dago, ma come funziona la democrazia negli Stati Uniti? Gli elettori dem scelgono Biden ma si ritrovano con la Harris. Il 5 novembre anche se gli americani scegliessero Trump si ritroverebbero comunque con la Harris? Decidono gli elettori o qualcun altro?

Greg

Lettera 16

massimo boldi

Caro Dago,

Arrivo tardi, ma non è che Boldi stesse trollando? Dal super sgrammaticato post (con sottolineato IL presidente) mi è venuto questo dubbio.

D’altronde Boldi le aveva già dedicato un post (“A Dio, Silvio” di Meloni ottenne come risposta dal comico “Tocca poi a te”) che aveva già fatto esultare la sinistra Twitterina convinta che ora fosse autorizzata a godersi i cinepanettoni ormai sdoganati perché partigiani…

Saluti alle risate partigiane,

Lisa

PS Ormai sarò rimbambita, ma Meloni non aveva chiesto di lasciare in pace ‘sta figlia? E allora perché la posta ovunque e se la porta appresso scendendo con lei da aerei di stato? I figli di politici accompagnano i propri genitori (vero), ma non sono la prima persona che viene fatte scendere a incontrare Presidenti e capi di stato estero… nemmeno fosse stata una principessa! Non so se pensare che più che fascia, la Meloni magari si sente monarchica.

pier silvio berlusconi - presentazione palinsesti mediaset

Lettera 17

Caro Dago, Mattarella per i 70 anni dalla morte: "De Gasperi impareggiabile statista, difese italianità". Quindi quando era De Gasperi a difendere l'«italianità» andava bene se lo fa Vannacci, invece, è razzismo?

Cocit

Lettera 18

Caro Dago le aperture di Piersilvio richieste a Mediaset verso il PD sono pluralismo o la prova provata che se hai i soldi il PD va benissimo?

Amandolfo

LA PARTITA DEL CUORE NEL CENTRODESTRA - MEME BY SARX88