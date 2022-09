POSTA! – CARO DAGO, PERCHÉ METTERSI A CUCINARE LA PASTA A FUOCO SPENTO PER RISPARMIARE GAS QUANDO CI SONO TANTI PRELIBATI INSETTI CHE POPOLANO I QUARTIERI DELLE NOSTRE CITTÀ E POSSONO ESSERE CONSUMATI CRUDI? – OCCHIO AI BOSCHI E AL PREZZO DELLE MOTOSEGHE! VISTO IL COSTO DEL GAS, QUEST'INVERNO PER SCALDARSI TANTA GENTE TORNERÀ ALLA STUFA A LEGNA...

Lettera 1

Caro Dago,

Zelensky: "La bandiera dell'Ucraina tornerà a sventolare in Crimea". Questo qui sembra la versione ucraina di Enrico Letta: riesce a dire tutti i giorni qualche cretinata priva di fondamento.

B.Ton

Lettera 2

Ora hanno scoperto che il petrolio è l’arma vincente contro Putin.

In che mani siamo…

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Caro Dago,

“Un governo di destra in Italia potrebbe destabilizzare l’Europa e il Mondo” mentre invece ad oggi come stiamo? La finanza, gli oligarchi russi, europei e mondiali a cui si aggiungono i direttori di giornali con i loro leccacu.o, gli opinionisti, i/le varie influencer , i/le cantanti più o meno famose e i radical chic, che ne sanno delle difficoltà di tre quarti d’Italia che alla fine del mese devono scegliere se pagare le bollette o fare la spesa?...

Bobilduro

Lettera 4

Egregio Dago

Ogni tanto qualche presunto esperto esce con proposte strampalate sull'ora legale.

Premesso che il grosso dell' elettricità viene assorbito dall'industria e che le fabbriche lavorano otto o ventiquattro ore al giorno e quindi la luminosità esterna è ininfluente sul risparmio energetico, basta guardare la Cina, paese molto più pragmatico e focalizzato sulla produzione dell'Europa. Il paese del dragone ha un solo fuso orario, dove potrebbero starcene comodamente cinque! Se potessero fare qualche pur minimo risparmio energetico avrebbero già agito in tal senso.

Cordialità

Sanvic

Lettera 5

Visto che in Italia funziona così:

- Il populista fa opposizione, proponendo cose irrealizzabili;

- Il populista vince le elezioni e ha due scelte:

1) Cerca di dare seguito alle proposte irrealizzabili e viene abbattuto

2) Si allea col PD per governare, perdendo tutti i consensi

3) Prima la 1 e poi la 2

che scelta farà la Meloni?

Marco Tesi

Lettera 6

Caro Dago,

ormai è chiaro Salvini fa campagna elettorale per il M5S e PD. Non contento di aver distrutto la Lega ora punta a distruggere anche gli altri partiti del centrodestra (ogni sua dichiarazione si muove in questa direzione). La cosa che non si spiega è la totale assenza nella Lega di persone che non contestano al Salvini la deriva che sta affossando il partito, già sorpassato dai grillini e tra poco da Calenda-Renzi, tutti contenti del loro orticello di potere (regione, comune, parlamento)? Pensionare il capitone e richiamare Bossi non è una opzione ma una necessità...

FB

Lettera 7

Leggo intervista di Libero a M. Fascina dove la signora afferma che da deputata si battera' per... etc. etc. etc. Ma non aveva già un record di assenze? Per il futuro promette, ma manterrà?

Chiedo per un amico.

giliola gorla

Lettera 8

Caro Dago,

elezioni, Letta: "Fratelli d'Italia rinunci alla fiamma nel suo simbolo". Ma qual è il programma elettorale del Pd? Parlare a tutte le ore del giorno di FdI e della Meloni?

Piero Nuzzo

Lettera 9

Esimio Dago,

ha ragione Mattia Santori quando sostiene che le Sardine non sono la lampada di Aladino da strofinare quando si ha bisogno di aiuto. Manca l'elemento fondamentale: il genio...

Bobo

Lettera 10

Caro Dago,

l'euro scende sotto quota 0,99 dollari per la prima volta in 20 anni. Ma certo, perché le sanzioni contro Putin stanno danneggiando la Russia, mica l'Europa...

Sasha

Lettera 11

Caro Dago,

al giornalista che gli chiedeva se il PD sarebbe disposto a rifare un governo di larghe intese in caso di pareggio alle elezioni, Dario Franceschini ha risposto testualmente: "Noi vogliamo che ci sia una vittoria certa". Della Meloni?

Gualtiero Bianco

Lettera 12

Caro Dago,

Ucraina, in 600mila senza elettricità: 235mila non hanno gas. E male che Zelensky aveva detto di essere pronto ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa... Uno tra i 5 migliori cacciaballe viventi!

Fabrizio Mayer

Lettera 13

Dago colendissimo,

il (cosiddetto) capitano ha riconfermato a Cernobbio il suo vassallaggio a Putin. Come questo si traduca in voti è il grande mistero. La ragazzotta della Garbatella da mesi gli sta portando via elettori, con messaggi tipo “sono atlantica, sono per il sostegno all’Ucraina, sono per la prudenza in bilancio”. Salvini invece continua a berciare e ri-berciare, senza per questo arrestare l’erosione dei voti. Da fine politico quale ritiene di essere, non ha capito una mazza dei suoi elettori potenziali!

Saluti da Stregatto

P.S.: l’impressione è che qualcuno a Mosca (magari presso l’ex KGB) di tanto in tanto schiacci un bottone; ed in Italia Salvini si agita.

Lettera 14

Caro Dago, giustizia, immigrazione, reddito di cittadinanza: centrodestra diviso su tutto. L’opposto del centrosinistra. Che sta dimostrando grande compattezza e unità d'intenti nel voler perdere le elezioni del 25 settembre.

Mich

Lettera 15

Dagosapiens,

la Meloni non si preoccupi: ammesso che vinca alle elezioni (il papa marxista ci troverà in paradiso qualche santo giusto?) non dovrà sorbirsi Salvini per cinque anni; basteranno pochi mesi e poi andrà tutto a remengo. Purtroppo. Vittorio SanMario ExInfeltrito

Lettera 16

Caro Dago,

l'euro stamani ha toccato il minimo storico nel cambio con il dollaro Usa, scendendo sotto al livello di 0,99. La caduta dell'euro segue l'annuncio di Mosca, prima del weekend, sul taglio delle forniture di gas alla Germania e all'Europa attraverso Nord Stream 1. Ma i nostri super intelligenti governanti non avevano tanto festeggiato il ribasso del prezzo del gas in seguito all'annuncio del "price cap"? Siamo sicuri che questi, Draghi in testa, abbiano una minima idea di come funzionano i mercati finanziari?

Corda

Lettera 17

Caro Dago,

perché mettersi a cucinare la pasta a fuoco spento per risparmiare gas quando ci sono tanti prelibati insetti che popolano i quartieri delle nostre città e possono essere consumati crudi?

Lino

Lettera 18

Caro Dago,

dipendenza dal gas russo, perché dal 2008 in poi, quando i diplomatici americani iniziarono a mettere in guardia il nostro paese, nessuno ha preso sul serio l'allarme? Bisogna chiederlo a Letta, visto che il Pd è stato al governo per 10 degli ultimi 11 anni!

Ferguson

Lettera 19

Caro Dago,

occhio ai boschi e al prezzo delle motoseghe! Visto il costo del gas, quest'inverno per scaldarsi tanta gente tornerà alla stufa a legna...

Nereo Villa

Lettera 20

Caro Dago,

centrodestra, la Meloni rassicura, Salvini "terrorizza". Non si saranno messi a giocare a "poliziotto buono, poliziotto cattivo"?

Axel

