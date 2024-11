POSTA – CARO DAGO, IL POVERO GRILLO SCONTA LA SEMPITERNA LEGGE “CHI DI AFFANCULO FERISCE, DI AFFANCULO PERISCE” – LEGGERE LA STAMPA ITALIANA OGNI GIORNO E' COME ENTRARE IN UNO DI QUEI FILM CHE DESCRIVONO LA FOLLIA DELLA FINE DEL MONDO,TIPO "MAD MAX" O "WATER WORLD". ACCOLTELLAMENTI FRA MINORENNI AMBO I SESSI GASATISSIMI, VIOLENZE SESSUALI A OGNI ANGOLO, FIGLI CHE UCCIDONO I GENITORI SE NON GENITORI CHE UCCIDONO I FIGLI, BOTTE DA ORBI AI CONTROLLORI, TIFOSI CHE VANNO ALLE PARTITE DI CALCIO COME SE FOSSERO VOLONTARI PER L'UCRAINA...

Lettera 1

Caro Dago,

il fondatore del Movimento del “vaffa”, Beppe Grillo, è stato mandato “a quel paese” dall’assemblea costituente della sua stessa “creatura”. Che sottile, ironica, spietata nemesi.

Gianpaolo Martini

Lettera 2

Dagonzo

La Rita Dalla Chiesa ha ragione da vendere. Vedremo a chi daranno la colpa per il prossimo disastro ambientale.

Icj

Lettera 3

Caro Dago, Sharon Stone: «L'elezione di Trump? Ho fatto campagna per una persona diversa ma ora è mio compito rispettare l’ufficio del Presidente. Come patriota non andrò in giro per il mondo a dire cose brutte sull’America». Chapeau! Quando una è intelligente è intelligente sempre. La nostra sinistra prenda nota e impari.

E.Moro

Lettera 4

Caro Dago la Costituente dei 5S ha cambiato l'offerta politica: molto semplicemente Grillo ha fondato un movimento aperto a tutti e Conte lo ha trasformato in un partito di professionisti ex "senza curriculum" che si sono prontamente "abituati" al Sistema.

Amandolfo

Lettera 5

Caro Dago, che bella cosa la gratitudine, Grillo ha tolto dalla disoccupazione e precariato centinaia di persone senza arte né parte, alle quali ha fatto guadagnare stipendi principeschi, entrare nelle istituzioni, e ora tranquillamente si girano dall'altra parte schierandosi con il nuovo "padrone" del partito..."dignità, dignità".

giuseppe conte beppe grillo

FB

Lettera 6

Caro Dago rivendicando come alta proposta politica lo "sporchiamoci le mani" Conte ha definitivamente sotterrato anche l'aspetto "morale" della fu "Mani Pulite" !

Amandolfo

Lettera 7

Caro Dago, a proposito di Unicredit-BPM Salvini, per una volta realistico, si è chiesto se Banca d'Italia c'è, che fa? Una domanda che tanti si pongono, cosa fanno tutto il giorno 7.000 dipendenti? Vigilano sulle loro poltrone e stipendi?

BF

Lettera 8

Caro Dago, femminicidi, 99 le donne uccise in Italia tra il 1 gennaio e il 18 novembre di quest'anno. "Troppe", ripetono tutti come un mantra nella "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Trenta andrebbero bene?

Giacò

Lettera 9

Caro Dago, Iran, Khamenei chiede l'esecuzione di Netanyahu: "Il mandato d'arresto della Cpi non basta". Povero Occidente, ridotto a dover subire le consulenze giuridiche dei barbagianni islamici...

Frankie

Lettera 10

Caro Dago, Repubblica: "Rispetto allo scorso mese di aprile, infatti, la quota di coloro che si dicono d’accordo con l’introduzione dell’autonomia differenziata è scesa di 10 punti percentuali. E oggi si ferma al 35%". Da far tremare i polsi! Peggio di Donald Trump che nei cosiddetti "sondaggi" era dato alla pari con Kamala Harris...

Matt Degani

Lettera 11

Caro Dago,

ci mancherebbe! La legge è legge! La legge è uguale per tutti. Però, se quando ero al liceo avessi avuto una insegnante che mi inviava foto di lei nuda, poi me la dava, e in più mi regalava cento dollari e marijuana, col cavolo che sarei andato a raccontare tutto. E tutti i miei compagni di classe idem.

L. A.Voisin

Lettera 12

Caro Dago, la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei: "Netanyahu e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziati per crimini di guerra". Sarà cooptato nella Corte penale internazionale dell'Aia?

Gian Morassi

Lettera 13

Caro Dago, Angelina Jolie e Alessandro Baricco ospiti al Torino Film Festival. Lo scrittore: "Angelina mi scrisse una mail, era come se l’avessi ricevuta da Jessica Rabbit o da Topolino, non credevo che esistesse: invece era lei". Eh sì, che strano esista una donna così in gamba... Sarà sicuramente un cartone animato... Eh vai, con la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne"!

Leo Eredi

Lettera 14

Caro Dago, ma guarda che combunazione! La richiesta di ergastolo per Filippo Turetta arriva proprio nel giorno della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Dopo le "toghe rosse" la "magistratura Hollywood"?

Greg

Lettera 15

Caro Dago, Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano. Si farà tutta la vita gratis a spese dei contribuenti: con quei soldi si sarebbero potute aiutare tante famiglie in povertà. Cosa hanno fatto di male gli italiani per essere condannati a mantenere a vita questo assassino?

P.T.

Lettera 16

Dago colendissimo,

il povero Grillo sconta la sempiterna legge “”Chi di affanculo ferisce, di affanculo perisce””,

Saluti da Stregatto

Lettera 17

Caro Dago, lo star system: americano non ha avuto un gran successo alle recenti elezioni presidenziali, ma anche il five star system nostrale non sta tanto bene. Dopo il "congresso" ci ritroveremo un Grillo solo commestibile, perchè sfarinato, come da volere europeo ? Cincinnato 1945

Lettera 18

Caro Dago,

Leggere la stampa italiana ogni giorno e' come entrare in uno di quei film che descrivono la follia della fine del mondo,tipo "Mad Max" o "Water World".

Accoltellamenti fra minorenni ambo i sessi gasatissimi, violenze sessuali ad ogni angolo,figli che uccidono i genitori se non genitori che uccidono i figli,botte da orbi ai controllori che cercano di fare il loro lavoro,insegnanti che dovrebbero andare a scuola con l'armatura ,tifosi che vanno alle partite di calcio come se fossero volontari per l'Ucraina ,gli ospedali dovrebbero essere presidiati da corpi speciali che li difendano dalla distruzione da parte di pazienti-impazienti........

Poi c'e' gente che chiede su "facebook" se e' pericoloso andare in India da soli.......

Parafrasando un libro di qualche decennio fa, "Delhi e' Disneyland ,a confronto!"

Giovanna Maldasia

Lettera 19

Caro Dago, bene le due "Insalatiere" consecutive. Ma se, gracilino com'è, Jannik Sinner mangiasse anche un po' di carne, forse asfalterebbe gli avversari ancora più velocemente!

Mes