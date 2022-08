POSTA! – DIVERGENZE PARALLELE. LETTA PROPONE UNA NUOVA TASSA DI SUCCESSIONE. CALENDA UN AUMENTO DEI SALARI PER PAGARLA. PREPARATE I POP-CORN – ENRICO LETTA SI È DIMOSTRATO IL MIGLIORE A FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Riceviamo e pubblichiamo:

ESERCITAZIONI CINESI SULLO STRETTO DI TAIWAN

Lettera 1

Caro Dago,

Taiwan: "68 caccia e 13 navi cinesi oltre la linea mediana". Fino a due giorni fa stavamo a contare il numero di civili e bimbi morti in Ucraina. Ora, grazie al genio idiota di Nancy Pelosi, l'attenzione di tutto il mondo si è spostata su Taiwan. Dopo le sanzioni, che anziché punire Putin hanno mandato gambe all'aria l'economia globale, per l'Amministrazione Biden un altro boomerang: non ne azzeccano una nemmeno per sbaglio!

Mauro

botticelle roma

Lettera 2

Caro Dago, niente più botticelle a Roma. Bene.

Ma ora che fine faranno i cavalli?

Quella dei muli dell'Esercito? Bistecche?

Addio Nestore!

Questo vuol solo dire fare una legge, ma mai pensare alle eventuali conseguenze.

Brave "deputate".

Nitriti di saluto.

Chips.

ferragni e fedez vacanza a ibiza

Lettera 3

Caro Dago,

per riprendersi dallo stress provocato dall'acquisto di un nuovo attico a Milano, Fedez e famiglia sono volati (con jet privato...) a Ibiza dove li attendeva una villa su due piani con piscina a sfioro Infinity, vista panoramica, campo da basket, bowling in taverna e, ovviamente, chef privato. Non male per chi ha fatto il grano passando dai centri sociali ai social. In confronto a Fedez, i tanto bistrattati "comunisti col rolex" ormai fanno quasi pena: verrebbe voglia di offrirgli un pasto caldo...

Gualtiero Bianco

Lettera 4

Caro Dago,

negli Stati Uniti il mese scorso sono stati creati 528mila posti di lavoro, il doppio di quanto previsto dagli analisti che attendevano un aumento di 258mila posti. Speriamo che questi "esperti" non provengano dalla stessa Università di quelli che si esercitano in previsioni sui cambiamenti climatici...

Eli Crunch

Lettera 5

Caro Dago,

Taiwan: "Le manovre di Pechino sono un atto irresponsabile". Che senza la provocazione di Nancy Pelosi - la visita sull'isola anche contro il parere del suo presidente (Joe Biden) - non avrebbe mai avuto luogo.

Pop Cop

Lettera 6

letta calenda

Dagovksi polacco,

Divergenze parallele.

Letta propone una nuova tassa di successione.

Calenda un aumento dei salari per pagarla.

Preparate i pop-corn.

Aigor bosniaco

Lettera 7

Mal si comprendono tutte queste storie sul suicidio assistito, quando basterebbe abbandonare il malato in un qualsiasi pronto soccorso.

Signoramia

Lettera 8

Enrico Letta si è dimostrato il migliore a fare la raccolta differenziata

LUCA TELESE MARIANNA APRILE

pb

Lettera 9

Se ascolti Telese te ne vai a quel paese.

Se ascolti Aprile sei un vero imbecile.

AL

Lettera 10

Caro Dago, Dl Aiuti bis, Draghi: "Altri 15 miliardi in più, l'economia va bene". Meravigliosamente. Abbiamo un'inflazione che non si vedeva da quasi 40 anni! E meno male che di mestiere fa il banchiere...

Nereo Villa

Lettera 11

esterino montino monica cirinna foto di bacco (2)

Caro Dago,

la Sig.ra Cirinnà reclama la restituzione dei famosi soldi trovati nella cuccia del cane nella sua tenuta capialbese. Se avanza questa richiesta probabilmente avrà qualche motivo per vantare la proprietà su quei soldi...

FB

Lettera 12

Caro Dago,

leggo che alcuni giornali criticano la proposta Berlusconi di scuola superiore a 4 anni. Sarebbe interessante se negli stessi articoli dessero degli scemi anche ai paesi europei dove è così da sempre.

Amandolfo

MATTEO RENZI IN SENATO.

Lettera 13

Caro Dago,

in questa campagna elettorale pare avere successo l’espressione “diritto di tribuna”, riferita ad esponenti politici in difficoltà nei consensi. Il “d.d.t.” prende spunto dallo sport, inteso soprattutto come stadio, ma per completezza di ordini, serve allora inserire anche il “diritto di curva” e quello di “maratona“.

Saluti, Labond

Lettera 14

Caro Dago,

Draghi si vanta della crescita del Pil: «Mai così alta negli ultimi venti anni». Forse perché negli ultimi quattro lustri non c'è mai stato nessun Covid a paralizzare prima e frenare poi la crescita economica per due anni?

Theo

Lettera 15

Caro Dago,

SILVIO BERLUSCONI MEME

sul liceo dei 4 anni non è una novità berlusconiana, anzi... Il liceo italiano è già uno dei più lunghi (e spesso già questo ci crea non pochi disavvantaggi con i colleghi esteri europei). Chiudiamo a 18/19 anni, mentre molti colleghi europei a 17/18 anni sono maturati. Uno tra l'altro dei motivi per cui i genitori italiani sborsano non pochi quattrini per spedire i figli in scuole che permettano ciò (vedi scuole inglesi, americane, tedesche, Montessori e qualche privato di impronta religiosa).

Esistono pochissimi istituti pubblici sperimentali in tal senso, ma non è dato sapere quando finirà la sperimentazione. Quindi Silvietto avrebbe anche ragione ad estendere la modifica, ma poi con il nostro paese con una disoccupazione giovanile alle stelle che facciamo?

Saluti dal liceo in 4 anni,

Lisa

P.S. In Germania hanno spinto per cambiare la durata del liceo, ma ora alcuni Länder sono poco soddisfatti della cosa...

ANTONIO TAJANI - SILVIO BERLUSCONI - MARTA FASCINA

MARIO DRAGHI ESCE DAL SENATO mario draghi 5 AGENDA DRAGHI MEME