Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

riguardo a quanto da voi riportato, non ci risulta essersi verificata la situazione rappresentata e descritta da un lettore anonimo riguardo il Pronto Soccorso del San Camillo. Al momento, in seguito a verifiche interne, risultano 2 pazienti oncologiche arrivate presso il nostro Pronto Soccorso e che ora si trovano nella nuova area denominata 'boarding'. Entrambe le pazienti stanno ricevendo regolari cure e trattamenti da parte dei medici di medicina interna, in attesa di avviare uno specifico percorso terapeutico assistenziale. Si tratta di una fattispecie ben diversa dalla permanenza in Pronto Soccorso. Il personale opera per garantire a ciascun paziente il pieno rispetto della privacy.

Occorre infine smentire categoricamente l'esistenza di qualsiasi irragionevole divieto a portare fuori dalla struttura i panni sporchi dei pazienti, e chiarire che alcune immagini a corredo della lettera non fanno riferimento alla nostra struttura e altre sono addirittura precedenti al Covid.

Siamo a disposizione, in ogni momento, dei familiari del paziente per ogni genere di chiarimento, approfondimento e supporto.

L'Ufficio Stampa del San Camillo

Lettera 2

Caro Dago, Biden: "Missile caduto in Polonia potrebbe essere ucraino". Insomma, in attesa di entrare nella Nato Zelensky è entrato in Polonia con un missile... Ma cosa ha fatto l'Occidente per avere una classe dirigente così idiota?

Giuly

Lettera 3

Caro Dago,

fanno bene gli avvocati di Giorgia Meloni a valutare il ritiro della denuncia per diffamazione nei confronti di Roberto Saviano, non tanto per l'inopportunità di una simile azione da parte di chi in questo momento esercita il potere, quanto per la mancanza del danno. Se Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, è proprio (anche) grazie alle campagne di demonizzazione di Saviano e di chi adesso solidarizza con lui. E il bello è che non se ne rendono conto...

Gualtiero Bianco

Lettera 4

Eh sì caro Dago, è arrivata la stagione delle cartelle, pazze spesso.

A novembre dall'Agenzia delle Entrate puntuali arrivano richieste di versamenti (con interessi) che finora sono risultati sempre essere stati già pagati, con grande sbattimento del commercialista, che vuole essere pagato, giustamente, per il suo lavoro di argine a queste richieste di denaro tanto perentorie quanto, in moltissimi casi, sballate.

A noi chi ci ripaga di questa rottura di palle gratuita, fastidiosa e puntuale ormai ogni anno in questo mese già di suo odioso per la pioggia e la poca luce? A cosa gli servono? Per poter dire abbiamo 20 miliardi (finti) da recuperare? Pescano a strascico sperando che qualcuno distrattamente paghi due volte? Oppure non abbastanza ordinato da avere ancora tutte le ricevute degli f24 del 2018?

Che pena.

Lettera firmata

Lettera 5

Caro Dago, G7-Nato: "Pieno sostegno a Polonia e Ucraina". Sicuro. Ai polacchi serve una nuova contraerea per poter abbattere i pezzi dei missili russi abbattuti dalla contraerea Ucraina... In che mani siamo!

Yu.Key

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, Londra: "I missili russi mostrano solo la debolezza di Putin". Cime no. Invece l'Occidente che, nonostante le promesse e le previsioni, da 9 mesi non riesce a far terminare questa cacchio di guerra, dimostra forza.

Nereo Villa

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, oltre 7 milioni di case senza luce dopo i missili russi. E meno male che al G20 di Bali, sulla guerra, hanno detto di vedere "la luce in fondo al tunnel".

SdA

Lettera 8

Caro Dago, migranti, Italia-Francia, il ministro Crosetto: "Penso che la crisi sia già quasi rientrata". Di sicuro rientreranno i 44 migranti della Ocean Viking espulsi subito da Parigi. Sempreché, con qualche trucchetto a Ventimiglia, non li mandino in Italia...

Antonello Risorta

Lettera 9

Ok, Gemmato passi oltre e si sieda lì.

Avanti il prossimo inadeguato, veloce per favore, che c’è la fila.

Scorrere, scorrere…

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago,

in un riflesso pavloviano, la Polonia conferma subito che il missile caduto sul suo territorio e di "fabbricazione russa". Ma dopo la sculacciata telefonica di Biden - il presidente Usa che non ricorda nemmeno il nome del suo Ministro della Difesa indicandolo come "Quello là" - fa subito marcia indietro. E Sleepy Joe afferma che, vista la traiettoria, potrebbe trattarsi di un missile dell'antiaerea ucraina... Stanlio e Ollio, al confronto, erano due dilettanti!

Benlil Marduk

Lettera 11

Esimio Dago,

dare del "bastardo" a qualcuno, secondo Saviano, non è un'offesa bensì una manifestazione della libertà di parola. Dire a qualcuno che "dovrebbe andare in giro sempre con il cappello in testa per non incorrere nel reato di atti osceni in luogo pubblico", secondo Saviano, è un'offesa (non originale, ma più creativa di "bastardo") o una manifestazione della libertà di parola? A seconda della sua risposta, Saviano saprà a chi quella espressione possa essere riferita...

Bobo

Lettera 12

Quindi Dago, riguardo al missile S-300 ucraino che, dicono dagli USA, è partito da Kiev e ha colpito la Polonia, secondo Zelensky quella americana è propaganda russa.

Larry

Lettera 13

Caro Dago, con Melania al suo fianco Trump annuncia ufficialmente la sua candidatura alle Presidenziali del 2024. Melania chi? Quella che, stando ai giornaloni progressisti, avrebbe dovuto chiedere il divorzio un minuto dopo l'uscita di Donald dalla Casa Bianca nel gennaio 2021?

Tony Gal

Lettera 14

Caro Dago, dietro le ripetute spruzzate di vernice degli ambient-eco-attivisti, si può nascondere la potente lobby dei produttori di vernici… (lobby più-lobby meno).

Saluti, Labond

Lettera 15

Caro Dago, tutte le femministe di sinistra in questi giorni in cui la Meloni è unica donna al G20, sono alle prese con terribili attacchi di fegato e dosi massicce di maloox...per non farsi mancare niente criticano il fatto che abbia la figlia con sé, dimenticando che era una delle loro "battagliette" non sacrificare famiglia e maternità (ovviamente solo se si è di sinistra) che pena!

FB

Lettera 16

Caro Dago, la Cei interviene sulla questione migranti. "Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l'indifferenza per le cause che li muovono siano la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un'emergenza?". No. Però siamo sicuri che è la strategia più efficace per garantire la pace, la coesione sociale, l'assistenza e una vita dignitosa alle tante famiglie in difficoltà già presenti in Italia. Le risorse non sono illimitate e la moltiplicazione dei pani e dei pesci è un fenomeno presente soltanto nei Vangeli.

Neal Caffrey

Lettera 17

Eccellentissimo Rob,

le origini israelite mi vietano tassativamente la sodomia, benché la gemella Gomorra mi attizzi assai, tuttavia, nei confronti degli idioti, ambientalisti della minchia, che imbrattano opere d'arte sono disposto all'atto abominevole per finalità lubricamente rieducative.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco: «L'aumento dei prezzi energetici è una 'tassa' sulla nostra economia che non è possibile rinviare al mittente e che non può essere eliminata attraverso vane rincorse tra prezzi e salari». Vanno usate le maniere forti? Pena di morte per chi si ostina ad aumentare i prezzi?

Spartaco

Lettera 19

Caro Dago lo stato d'animo ucraino si capisce ma si capisce pure che hanno delle taniche di benzina pronte per essere gettate sul fuoco ad ogni occasione: G20, missile in Polonia, etc.

Amandolfo