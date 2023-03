POSTA! – ESIMIO DAGO, L'ALTRO IERI MI HANNO RIGATO LA MACCHINA. CHE SIA STATA LA BRIGATA WAGNER? – NON RIUSCIAMO AD ARRESTARE LE BORSEGGIATRICI DELLA METRO, FIGURIAMOCI PUTIN – IL PD ESULTA PER I NUOVI ISCRITTI AL PARTITO, POI QUANDO, TRA POCHI MESI, DOVRANNO VOTARE PER IL NUOVO SEGRETARIO, I LORO VOTI VERRANNO CESTINATI E SARANNO VALIDI QUELLI DEI GAZEBO DOVE AVRÀ VOTATO LA QUALUNQUE PER ELEGGERE L'ULTIMO/A ARRIVATO!

Lettera 1

Caro Dago,

Il nuovo PD si fara' carico dei diritti dei lavoratori. La Pascale che ruba il palco alla Schlein ne e' l'esempio eclatante, infatti sopportare per anni il Banana deve essere considerato come minimo lavoro invalidante, seppure redditizio.

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, Xi Jinping è arrivato a Mosca. Dopo l'incontro con Putin sentirà Zelensky. Utilizzato dagli Usa per fare danni ai russi e informato dai cinesi solo dopo aver trovato l'accordo coi russi. Povero Volodymyr: una vita da pupazzo... Si ribelli!

Cocit

Lettera 3

Dopo il deplorevole episodio del ragazzo emarginato perché non parla tedesco, urge chiamare Putin per un'operazione speciale di denazificazione dell'Alto Adige!

Lesteve.

Lettera 4

Caro Dago,

l'Annunziata ha celebrato l'elezione bulgara del suo ospite Landini come segretario della CGIL (metodo Bonaccini) e di conseguenza non si è trattenuta dal ricelebrare il successo della Schlein. Sarebbe stato interessante, vista l'importanza del primo sindaco italiano, il metodo gazebo con i voti dei "passanti"...

Amandolfo

Lettera 5

È difficile trovare la definizione di paesaggio, come per i ricordi e i sentimenti, non si può parlarne senza finire per descrivere sé stessi. Louis Borges dice che le immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di isole, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone che l’uomo traccia non sono altro che l’immagine del suo volto.

Pertanto, il paesaggio è uno specchio. Senza retorica né velleità osservare il paesaggio è vedere l’uomo che costruisce perché abita, e costruendo crea il suo habitat, non c’è nulla di naturalistico.

Il paesaggio è il pensiero e la saggezza dell’uomo.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 6

Forse quello "svalvolone" di Medvedev si è semplicemente letto la legge degli USA del 2002 nota come "The Hague Invasion Act", che autorizza gli americani ad attaccare militarmente l'Aja in caso di arresto, da parte della Corte penale, di cittadini americani colpevoli di crimini di guerra (ipotesi peraltro peregrina: quando mai gli americani possono aver commesso crimini di guerra...?).

Roggio

Lettera 7

Esimio Dago,

l'altro ieri mi hanno rigato la macchina. Che sia stata la brigata Wagner?

Bobo

Lettera 8

Caro Dago, il PD esulta per i nuovi iscritti al partito, poi quando, tra pochi mesi, dovranno votare per il nuovo segretario, i loro voti verranno cestinati e saranno validi quelli dei gazebo dove avrà votato la qualunque per eleggere l'ultimo/a arrivato! Iscrivetevi, iscrivetevi...

FB

Lettera 9

Caro Dago, "coppie arcobaleno"? Non c'è alcun figlio da riconoscere per il semplice motivo che due uomini o due donne non possono generare figli: per farlo sono necessari un uomo e una donna. Non è un ritorno al Medioevo, è così da molto prima, da quando l'uomo è apparso sulla Terra.

Corda

Lettera 10

Caro Dago Ucraina, Usa: "Se la Cina propone il cessate il fuoco Kiev lo respinga". Cioè Joe Biden ordina che Zelensky continui a far bombardare il proprio Paese dai russi?!? Che cosa si è fumato?

Ranio

Lettera 11

Caro Dago, Xi Jinping a Mosca per incontrare Vladimir Putin. "La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili. Siamo pronti a vigilare, con Mosca, sull'ordine mondiale basato sul diritto internazionale e sui principi della Carta delle Nazioni Unite". Visto? Un grande successo del mondo democratico: ci aiuterà la Cina a difendere i nostri valori!

Samo Borzek

Lettera 12

Calderoli minaccia di andarsene se non si fa l’autonomia (18.III.23, “La Stampa”, pagina 17); ma si rende conto?

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, la già screditata informazione italiana ha proprio bisogno che tre donne, soprattutto, Lucia Annunziata, Lilly Gruber e Tiziana Panella se la giochino per il primato televisivo di "giornaliste attiviste-ispiratrici-inquisitrici politiche"?

Paloma

Lettera 14

E dagli con ‘sta storia che Putin è malato…chiedete a Xi, che lo frequenta in questi giorni, così ci togliamo ogni dubbio.

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Caro Dago, il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan: "Non esiteremo ad agire sui presunti crimini di guerra in Ucraina". Ma certo. Per essere più credibili, però, forse è meglio iniziare con Iraq, Afghanistan e Libia...

L.Abrami

Lettera 16

Dagovski polacco,

Non riusciamo ad arrestare le borseggiatrici della metro, figuriamoci Putin.

Aigor bosniaco

Lettera 17

Caro Dago, epoca di crollo dei miti e di dissacrazioni l'attuale. Dai papi che bazzicano i negozi di dischi, alle mamme che allevano cagnolini e gattini al posto dei figli, alle banche svizzere che - inosabile perfino pensarlo - chiudono bottega per fallimento.

E' ormai nuda l'Umanità di fronte a lupi e cignali. Cincinnato 1945

Lettera 18

Dago Gentile,

AZ è un dentifricio lo si trova nei supermercatii in varie tipologie a costi modesti; AZ Alkmaar è la squadra che ha eliminato nella Conference League la grande Lazio. Luis Alberto ha detto " sono stati inc...ti e devono stare zitti " negli spogliatoi dello stadio dopo riferendosi ai romanisti tutti. Se fosse aduso alla igiene dentale si potrebbe regalargli quel dentifricio per alitare meglio il suo eloquio. Forza Lotito daje un premio aggiunto, compraje una maxi confezione, in offerta naturalmente.

- peprig –

Lettera 19

Caro Dago: nell'antichità, quando ancora in Italia vigeva la Lira, fu stabilito per legge che un familiare era considerato a carico del capofamiglia se non superava i 5.500.000 Lire e gli over 65 erano esenti dai tiket sanitari se il reddito familiare non superava i 70.000.000 di Lire. Questi limiti sono tuttora in auge e rispettivamente valgono 2840,51 Euro e 36.151,98 Euro. Non pare anche a te che sarebbero da rivedere? Forse chi legifera tutto questo non lo sa. Non vale diminuirli...

Valter Coazze

Lettera 20

Caro Dago, la multigender e multinazionalita' Schlein sta mantenendo la promessa fatta di cambiare il PD, per ora ha trasformato il partito in un circolo LGBT ma si attendono ulteriori sviluppi

FB

