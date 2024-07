POSTA – CARO DAGO, PRIMA DI PREOCCUPARCI DEL FUTURO, SI PUÒ SAPERE CHI DIAVOLO STA GOVERNANDO GLI USA OGGI? – TUTTI A CHIEDERE A BIDEN DI FARE UN PASSO INDIETRO, MA SE POI CADE? – ELIMINAZIONE EURO 2024, SPALLETTI NON POTREBBE FAR RICORSO AL TAR? – GRAVINA E SPALLETTI FANNO MURO. NON BASTA! DEVONO DICHIARARSI “ANTIFASCISTI”...

Lettera 1

liliana segre

Caro Dago, inchiesta Fanpage, Liliana Segre: "Dovrò essere cacciata ancora dal mio paese?". Potrebbe andare a chiederlo ai collettivi delle Università, se solo le consentissero di parlare...

J.N.

Lettera 2

Caro Dago, Macron: "Estrema destra verso i vertici dello Stato, non dobbiamo sbagliare". Aberrante. Forse non conosce le regole della democrazia: decidono gli elettori, non lui e la sua cricca.

Eli Crunch

Lettera 3

spalletti ritorno azzurri in italia

Caro Dago, se Spalletti fosse rimasto dov'era rifiutando l'incarico di ct, sarebbe stato meglio per lui, per la Nazionale e probabilmente anche per il Napoli.

Antonello Risorta

Lettera 4

Caro Dago, furto in casa di Caterina Balivo, rubati gioielli e borse. Evidente la volontà di negarle il "diritto all'eleganza"...

Jonas Pardi

Lettera 5

Caro Dago, Carlo Calenda sulla Francia: "Accordo di desistenza giusto e inevitabile". Ha parlato il grande esperto di strategie politiche...

B.Ton

CARLO CALENDA DOPO IL FLOP DI AZIONE ALLE ELEZIONI EUROPEE

Lettera 6

Caro Dago, l'Ue reintroduce i dazi su uova e zucchero importati da Kiev. Lo zabaione lo diano ai soldati ucraini per tenerli su!

Lucio Breve

Lettera 7

Caro Dago, gli americani hanno votato Biden alle primarie ben sapendo quale fosse la sua età e le sue condizioni di salute mentale e quindi adesso di che cosa vanno cianciando giornaloni Usa e dem?

Pop Cop

Lettera 8

Caro Dago domenica prossima i più capiranno perché Macron ha chiamato alle elezioni ovvero che col voto "contro" del doppio turno (sogno della sinistra italiana) , quando ci sono i Le Pen, i francesi votano di tutto...

Amandolfo

JOE BIDEN

Lettera 9

Dagovski,

Prima che in futuro, si può sapere chi diavolo sta governando gli USA oggi?

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, qualcuno faccia notare all'avvocato matrimonialista italiano più famoso, A. Bernardini De Pace, che affermando che le donne siano più feroci degli uomini nel difendere i propri interessi, si dà la zappa sui piedi. Lei che caratterizza in questo modo le donne, non pensa che tanti uomini (x lo più molto ricchi, spesso potenti) la scelgono, oltre che per la preparazione, anche perché incarna, appieno, nel difenderli, un'aggressività elevata al cubo?

Paloma

i meme sul confronto tv tra biden e trump 10

Lettera 11

Caro Dago,

Anche Sangiuliano ammette che la situazione è seria: c’è il rischio concreto che i giovani di Gioventù Nazionale influenzino l’atteggiamento di Hitler nei confronti degli ebrei.

Saluti, anzi

Sieg Heil

Lettera 12

Caro Dago, dopo "Cinquanta sfumature di grigio", "Undici (Spall)etti di ricotta"...

Theo

viktor orban volodymyr zelensky

Lettera 13

Caro Dago, Zelensky: "Ci serve più difesa antiaerea". Vuole Spalletti?

Licio Ferdi

Lettera 14

Dago,

Anche se lo youtuber avesse fatto una ronda contro i borseggiatori quale sarebbe il problema? Che poi un sindacato, a sproposito, censuri tale comportamento, la dice lunga su quanto comodo fa il degrado nel quale le nostre citta' sono precipitate.

MP

Lettera 15

gravina spalletti buffon

Caro Dago, Gravina e Spalletti fanno muro. Non basta! Devono dichiararsi "antifascisti"...

Greg

Lettera 16

Caro Dago, eliminazione Euro 2024, Spalletti non potrebbe far ricorso al Tar?

Ulisse Greco

Lettera 17

Caro Dago

immagino che tutti gli spot pubblicitari radio e televisivi di Spalletti e giocatori vari spariranno dalle trasmissioni, vero?

Saluti, Usbergo

luciano spalletti svizzera italia

Lettera 18

Buongiorno Dago,

A me è sembrato di vedere l'Inter di Gasperini. Giocatori che giocano contro l'allenatore.

Gabriele

Lettera 19

Esimio Dago,

il presidente della F.I.G.C. Gravina: "Non ha senso interrompere un progetto pluriennale". Qual è il progetto? Continuare a fare figure di merda per tanti anni ancora?

Bobo

Lettera 20

luciano spalletti

Caro Dago, Obama su Biden: "A tutti può capitare una brutta serata". Certo. E a tutti può capitare un brutto candidato...

Ugo Pinzani

Lettera 21

Gentile Dagospia, tutti a chiedere a Biden di fare un passo indietro, ma se poi cade?

Un caro saluto

Pballa

luciano spalletti