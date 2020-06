POSTA! – CIRCOLARE INPS, NEL CASO DI UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA DUE ADULTI E DUE MINORI CON UN COMPONENTE DISABILE, IL REDDITO DI EMERGENZA POTRÀ ARRIVARE A 840 EURO PER 2 MESI ANZICHÉ 800. INSOMMA, PER IL GOVERNO UN DISABILE VALE UN DODICESIMO DEL BONUS MONOPATTINO, CHE È DI 500 EURO…

Lettera 1

Dagovski, Misteri.

E’ conflitto di interessi che un politico possieda una televisione ma non che sia a capo dei magistrati nel CSM.

LUCA PALAMARA DA GILETTI

Aigor

Lettera 2

EVASIONE DAL CARCERE DI REBIBBIA

Caro Dago, due detenuti di origine rom sono evasi dal carcere di Rebibbia con una fuga da film. Come dare loro torto? Erano sicuramente in... Bonafede. Avranno pensato: se con la scusa del Covid-19 hanno mandato a casa i boss mafiosi, perché noi dobbiamo rimanere in cella?

Mario Canale

GIANLUIGI PARAGONE IN OSPEDALE DOPO L'INCIDENTE IN SCOOTER

Lettera 3

Caro Dago, Roma, incidente in scooter per Gianluigi Paragone che è stato ricoverato al Gemelli. Peggio oggi o quando è caduto dal pero mentre stava coi 5 Stelle?

Greg

Lettera 4

Caro Dago, dopo la riapertura dei confini tra le Regioni, tutti gli organi di informazione scrivono e dicono che l'Italia si è rimessa in moto. E allora perché il Governo insiste con bonus per biciclette e monopattini?

P.T.

Lettera 5

EVASIONE DAL CARCERE DI REBIBBIA - DAVAD ZUKANOVIC

Caro Dago, coronavirus, il virologo Anthony Fauci: "A inizio 2021 gli Usa avranno 200 mln di dosi di vaccino". Grande comunicatore. Adesso tutti a chiedersi: "Non ci sarò mica anch'io tra quei 130 milioni di americani che, a causa dell'esiguità del prodotto, dovranno restare privi della vaccinazione?".

Fabrizio Mayer

Lettera 6

Anders Tegnell

Caro Dago, coronavirus, la Svezia, senza lockdown, ammette gli errori: "Troppi morti". Perché invece noi, col lockdown, ne abbiamo avuti pochi?

Theo Van Buren

Lettera 7

Caro Dago, il direttore Ghebreyesus: "L'Oms ha ripreso i test con l'idrossiclorochina per curare il coronavirus". Ma com'è possibile che questo signore sia ancora al suo posto? È una banderuola. Pochi giorni fa aveva detto che il farmaco in questione era pericolosissimo per la salute. Non stiamo mica parlando di noccioline.

GIOVANNI VERONESI conte meme

Questa è l'organizzazione che dovrebbe dare al mondo certezze in materia sanitaria. Prima di tutto, più che filocinese, chi la guida è un inetto. Non lo rimuovono perché di questi tempi licenziare chi ha la pelle nera sarebbe poco politically correct?

Marino Pascolo

Lettera 8

luca zaia

Dago Arguto, ci fai sapere che G. Veronesi, scenografo e regista, disgustato da quelli del corteo dei destri il 2 giugno in Roma, se ne vuole riandare via dall' Urbe e chiede arresti per coloro che hanno invaso senza le dovute distanze le strade, concesse loro per la manifestazione. Grave perdita, se ne faranno una ragione i ….. ?

saluti - peprig

Lettera 9

ELETTRA LAMBORGHINI

Governatore Zaia faccia il policlinico attenendosi al metodo Genova e busti nel cestino della spazzatura il codice degli appalti. Se aspetta che chi ci governa modifichi l'attuale stato delle cose non se lo ricorderanno neppure i suoi nipoti.

fine messaggio

giuseppem

Lettera 10

Caro Dago, Fase 2, Di Maio: "Se l'Italia si sta rialzando è anche grazie all'aiuto di Paesi amici come la Francia". Ma certo. Lo abbiamo sempre saputo che non poteva essere merito di un bibitaro e della sua banda.

luigi di maio gilet gialli

John Reese

Lettera 11

Caro Dago, circolare Inps, nel caso di un nucleo familiare composto da due adulti e due minori con un componente disabile, il reddito di emergenza potrà arrivare a 840 euro per 2 mesi anziché 800. Insomma, per il Governo un disabile vale un dodicesimo del bonus monopattino, che è di 500 euro. E questi sono quelli attenti al "sociale" e alle diseguaglianze.

A.B.

Lettera 12

Caro Dago, Barack Obama: “La morte di George Floyd serva per cambiare l’America”. Come quelle dei tanti neri massacrati dalla polizia durante i suoi 8 anni alla Casa Bianca che sono servite a far vincere Donald Trump?

BARACK OBAMA E LA SUA LIBRERIA PORACCISTA

Ettore Banchi

Lettera 13

Caro Dago, Elettra Lamborghini se la prende con i vip che sui social hanno pubblicato come pecoroni la "foto in nero" come segno di solidarietà agli afroamericani. E ha ragione. Sono gli stessi che poi a Hollywood escludono i neri pure dalle nomination agli Oscar. Altro che antirazzisti!

Neal Caffrey

Lettera 14

tedros adhanom ghebreyesus

Caro Dago, i dati all'origine dello studio che ha indotto l'Oms a sospendere i test sull'utilizzo della idrossiclorochina contro il coronavirus, sono stati raccolti da una piccola azienda con base a Chicago, Surgisphere, tra i pochissimi dipendenti della quale figurano una modella porno e un autore di fantascienza. Il direttore generale dell'l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dovrebbe farsi una plastica facciale e cambiare identità. Invece è ancora al suo posto.

Dario Tigor

MEME SMART WORKING

Lettera 15

Caro Dago, secondo un sondaggio il 93% degli statali che "lavorano" da casa vorrebbero mantenere questa situazione. Ma che sorpresa! Già fanno poco in ufficio figuriamoci da casa; esperienza diretta di impiegata statale in famiglia; sveglia con comodo, mezz'ora di PC poi qualche faccenda e altra piccola sbirciata al PC, uscita veloce per spesa, un'oretta di computer, preparare pranzo, telefonate a mamma ecc. poi un pò di pc e cazzeggi vari fino alle 16, quando termina una "estenuante" giornata di lavoro, durante la quale ci sono state tantissime "interruzioni di linea". Vuoi vedere che chiederanno pure gli straordinari?

Tutto vero quello riportato.....purtroppo!

FB

ANDREA CRISANTI

Lettera 16

Caro Dago, il virologo Andrea Crisanti: "L'app Immuni potenzialmente è una buona idea. Però per avere un impatto dovrebbe essere scaricata perlomeno dal 90% degli italiani". Un uomo come lui dovrebbe avere un minimo di cultura generale sulla realtà del nostro Paese. Possibile che non sappia che tale possibilità è esclusa in partenza perché a possedere uno smartphone è una percentuale assai più esigua di italiani?

A.Sorri

paul mccartney 1

Lettera 17

Sono uno dei tanti fregati dal decreto salva Italia, per aver acquistato i biglietti per uno spettacolo di Paul McCartney, poi annullato, mi dicono che dovrò accontentarmi di un voucher dello stesso organizzatore, che a sua discrezione deciderà uno spettacolo alternativo "dello stesso livello". Provate voi a chiedere al ministro Franceschini perché, e pare sia l'unico caso in Europa, invece di farci restituire i soldi, concedono a questi squali di lucrare sui nostri soldi che mantengono in cassa .

Grazie

Saluti

G.Domenico Cancer

Lettera 18

dario franceschini con la mascherina 2

Caro Dago, "L'Oms ha ripreso i test con l'idrossiclorochina per curare il coronavirus". Lo ha annunciato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Come dire, non c'è più bisogno di dare contro a Donald Trump per il farmaco che utilizzava, c'è già la rivolta dei neri...

P.F.V.

Lettera 19

GHEBREYESUS XI JINPING

L'Italia è in mutande. Ma quale Italia? Non certo quella che nel mese di marzo ha risparmiato e messo in banca 16 miliardi di euro. Chi sono? Uno studio dell'Istat su questo non c'è? O non conviene che ci sia? Il problema sarà la disoccupazione della povera gente, non i soldi. I soldi gli italiani ce li hanno e a iosa. Ma siamo maestri nel piangere miseria, da bravi teatranti. E poi dicono che gli olandesi si incazzano. Vorrei vedere a parti inverse.

Gaetano il Siciliano

Lettera 20

GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Caro Dago, caos procure, Palamara: "Non mi dimetto, amo la magistratura". Le "dimissioni" di un simile soggetto non dovrebbero essere oggetto di discussione. Chi ama gli intrallazzi giudiziari va cacciato a calci nel sedere.

J.N.

Lettera 21

Caro Dago, leggendo le lettere di Fulvio Abbate mi viene sempre il desiderio che appaia un nuovo Proust che scriva un grandioso elogio dell'ipocrisia e una lode delle virtù piccolo-borghesi. Non escludo di farlo io. Sono ben lontano da Proust, ovvio; ma per Fulvio Abbate posso bastare.

Ciao

Enzo

Lettera 22

trump e obama alla casa bianca

Caro Dago, dopo che ho ascoltato l'ennesimo intervento di Guseppi, mi sorge un dubbio: quanto tempo passa tra lo stanziamento di fondi (per gli italiani) e l'erogazione di fondi (per gli italiani) brillantemente illustrata dal Ciambellano delle Promesse?

Così almeno, se avremo una risposta, regoliamo gli orologi.....

Luca

Lettera 23

giuseppe conte meme 1

Caro Dago, e alla fine, come da copione, è apparso Barack Obama. "Non c'è due senza tre", dice il proverbio. I Dem, dopo aver tentato di affossare Donald Trump col Russiagate e con l'Ucrainagate - con tanto di impeachment - ora tentano la via della rivolta dei neri. La cosa bizzarra è che il movimento che è alla testa dei rivoltosi - Black Lives Matter - è nato proprio quando alla Casa Bianca c'era l’Abbronzato, che oggi fa la verginella. L'uccisione di George Floyd è solo un pretesto perché, come riportano oggi alcuni giornali americani, il movimento era pronto a muoversi già dallo scorso novembre. Con quale faccia Barack Obama va a dare loro manforte visto che durante il suo doppio mandato succedevano esattamente le stesse identiche cose di oggi (e forse anche con maggior frequenza) e lui non è stato capace di fare alcunché per rimediare?

agente di polizia preme il ginocchio sul collo di george floyd minneapolis

Lino

Lettera 24

Un popolo affamato fa la rivoluzione: cantava anni fa Rita Pavone. Va bene la mascherina ma da qui alla mordacchia ce ne corre quando cominciano a sentirsi i morsi della crisi. In tanti si scandalizzano degli assembramenti ma invece di guardare la luna delle cause preferiscono guardare il dito degli effetti.

paola pisano

Non c'è coronavirus che tenga però contro la doppiezza morale del Sinedrio politico-mediatico secondo le cui Sacre Tavole ci sono assembramenti ed assembramenti: quelli buoni, naturalmente quelli organizzati dalla propria parrocchia ideologica e quelli cattivi organizzati dalla parrocchia avversa che fanno strappare le vesti alle verginelle del mainstream imperante. Un po' come le leggi secondo alcuni giudici: per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano.

Antonio Pochesci

Lettera 25

CARLO DE BENEDETTI

Caro Dago, "Immuni", la ministra dell'Innovazione Paola Pisano: "L'app è stata scaricata da un milione di italiani". Il problema è che se il premier Conte continua a non far nulla per l'economia, saranno molti di più gli italiani che scaricheranno anche il Governo.

Lucio Breve

Lettera 26

MARCO TRAVAGLIO LILLI GRUBER

Dago darling, c'é grande attesa per il nuovo quotidiano "Domani" dell'italo-elvetico ing. Carlo De Benedetti. Indubbiamente sarà un giornale di qualità, ma non si capisce a chi "ruberà" lettori: più a Rep o a Il Fatto Quotidiano? Avendo le spalle ben coperte, Rep può permettersi un calo di lettori anche consistente, ma non così il già languente FQ che rischia di crollare sotto le 20mila copie e magari finire ingurgitato da Cairo. Ovviamente tramite i buoni uffici della potente zarina Lillibotox, dipendente di Cairo e comparessa di Travaglio.

gad lerner carlo de benedetti

E poi ci si chiede se grandi firme (come Federico Rampini, Saviano, Concita de Gregorio e altre) resteranno con Rep. E poi ci si chiede quanti lettori saranno portati da Gad Lerner al FQ: uno, nessuno o 100mila? Come sarebbe bello se su "Domani" ci fosse una rubrica sul "ieri" (praticamente un Amarcord) sugli scandali abortiti di ieri, tipo il RussiaGate (o Moscopoli) italiano e tanti altri affaires che si sono afflosciati o conclusi (chissà come) a nostra insaputa. Ossequi

Natalie Paav