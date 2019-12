POSTA! – WHOOPI GOLDBERG, INNAMORATA DELLA PUGLIA, VORREBBE COMPRARVI CASA PER PASSARCI LE VACANZE. DAI, CHE FORSE RIUSCIAMO A VENDERLE LA "TENUTA" DELL'ILVA DI TARANTO! – SE SI MUOVE GUCCINI, STAVOLTA IN EMILIA HANNO VERAMENTE PAURA PASSI LA DESTRA...

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

Dago darling, ci sono tanti partigiani (chiamati con altri nomi, anche spaventosi, dai media mainstream) in giro per il mondo che combattono per la libertà dei loro paesi dalle interferenze o domini (detti anche ipocritamente mandati) di paesi terzi. Chissà se anche a loro potrebbe essere permesso (specie dalle democratiche sardine nostrane) di cantare "Bella ciao"? Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 2

Caro Dago, secondo uno studio, l'Uomo Vitruviano di Leonardo sarebbe l'immagine di un algoritmo segreto, usato per secoli dagli artisti, per certificare le opere come ispirate dalla divina proporzione in modo da aderire ai parametri imposti dalla Chiesa. Insomma, ben prima di Google e Facebook c'era chi faceva lo stronzo con trucchetti matematici.

Gripp

Lettera 3

Erika fa la strage, sorride sempre, gioca a pallavolo, si laurea in filosofia con 110 e lode, si sposa, diventerà madre, avrà dei figli.... Troppo facile dire che "Erika l'ha presa con filosofia?"

Descalzi

Lettera 4

Epidemia di conflitti d'interesse nei vertici dell'Eni? Non epidemia di ladri ai danni degli utenti italiani

Lettera 5

Luciano Benetton afferma che né lui né la sua famiglia hanno gestito Autostrade; poi però due righe sotto ci tiene a precisare che il management aveva pieni poteri in quanto godeva della fiducia sua e della famiglia tutta. Qualche impavido giornalista italico noterà la contraddizione?

P.S. Non una parola sulla grigliata di pesce a Cortina del 15 agosto 2018

Lettera 6

Caro Dago, su 700 mila percettori di reddito di cittadinanza, soltanto mille hanno trovato lavoro. Quindi ogni nuovo posto al momento è costato la modica cifra di 3 milioni a capocchia. Ma questo importa poco alla Casaleggio Associati, il cui unico obiettivo è riuscire ad arrivare a fine legislatura per potersi mettere in tasca un bel gruzzolo raccolto con i versamenti mensili dei parlamentari 5 Stelle. Quelli del Rdc sono solo soldi dello Stato.

Arty

Lettera 7

Dago caro, non trovando adeguata rappresentanza nelle formazioni presenti a sinistra (Pd, Leu, Art.1, Italia Viva, Rifondazione Comunista etc.), ecco le Sardine pronte a trasformarsi in partito. Mi sia permesso di suggerire il nome, in sintonia con le origini bolognesi del movimento: PDS, Partito delle Sardine. Gianluca

Lettera 8

Turati e Buffon non c'entrano nulla; il vero problema delle Juve, che quest'anno non vincerà ne scudetto nè coppa, è Sarri che non è in grado di gestire una rosa di 20 22 giocatori.

Non ha il coraggio di mettere in panchina Pianjc che è l'ombra di se stesso.

La Juve ha i giocatori ma non è una squadra; l'Inter non ha i giocatori ma è una squadra . La differenza la fa l'allenatore.

fine messaggio

giuseppem

Lettera 9

Caro Roberto,

amando i campionati aperti e ritmati dai colpi di scena, sabato prossimo, da giallorosso, farò il tifo per la Lazio.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, Zingaretti: «Con le sardine, dalle piazze italiane arriva una boccata d'ossigeno per la democrazia». Ma anche un tanfo sinistro di pesce marcio e stantio.

L.Abrami

Lettera 11

se si muove Guccini, stavolta in Emilia hanno veramente paura passi la destra...

Lettera 12

Caro Dago, Nanni Delbecchi: "Non servono quote rosa, servono quote di competenza alla peggior televisione italiana di sempre, ai talk ormai in piena deriva trash, dai guantoni di Mario Giordano alle colonscopie di Barbara D' Urso". Vuoi mettere quando il direttore Marco Travaglio partecipava ai programmi di Daniele Luttazzi in cui le soubrette si sfilavano le mutandine in diretta per consegnarle al conduttore... Quelli sì che erano talk-show seri!

Greg

Lettera 13

Caro Dago, tempeste di neve e pioggia negli Usa. 50 milioni le persone colpite dal maltempo con temperature invernali in tutto il Nordest e in gran parte del Midwest del Paese. Chissà se i seguaci di Obama hanno indossato abiti adeguati o se sono rimasti in costume da bagno ad attendere che a fine secolo la temperatura aumenti di 3,2 gradi?

E.Moro

Lettera 14

Caro Dago, il segretario di Stato Mike Pompeo si congratula con la nuova Commissione Ue. Non poteva esimersi dal farlo. Quando ha visto che Commissario europeo per gli affari economici e monetari è Paolo Gentiloni, avrà cominciato a sfregarsi le mani. Gli Stati Uniti si mangeranno l'Europa in un sol boccone.

Benlil Marduk

Lettera 15

Caro Dago, al termine del vertice-fiume sul Mes, da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il governo seguirà una logica "di pacchetto". Eh sì, perché in caso di approvazione sarà l'Europa a tirarci il pacco.

Salvo Gori

Lettera 16

Caro Dago, un professore dell'università di Siena elogia Hitler su Twitter. Grave errore. Se proprio voleva fare la figura dell'idiota, poteva limitarsi ad elogiare Stalin, Castro e Pol Pot.

Licio Ferdi

Lettera 17

Caro Dago, Whoopi Goldberg, innamorata della Puglia, vorrebbe comprarvi casa per passarci le vacanze. Dai, che forse riusciamo a venderle la "tenuta" dell'Ilva di Taranto!

P.F.V.

Lettera 18

Caro Dago, la domanda del giorno riguarda la durata del governo Conte 2. Non sono un politologo ma sono certo che il governo cadrà quando i personaggi che manovrano nell'ombra il movimento delle "sardine" usciranno allo scoperto per formare un vero partito.

Allora sia PD e soprattutto M5S si spaventeranno per il più che probabile travaso di voti verso il neonato partito, rigorosamente di sinistra, e si andrà alle elezioni sperando che la nuova formazione non sia ancora pronta.

Cordiali saluti

FB

Lettera 19

Caro Dago, alla Juve quando hanno visto la squadretta del Sassuolo, col terzo portiere tra i pali, si saranno Turati il naso. E invece ora sono secondi dietro all'Inter.

John Doe Junior

Lettera 20

Caro Dago,

sul Corriere di oggi il direttore scrive che nel nostro paese “le leggi elettorali sono costruite apposta per non far vincere nessuno e non permettere esecutivi duraturi ......”

A me non sembra che ciò sia sempre stato vero.

E’ sicuramente vero che l’attuale legge elettorale voluta dal PD è stata fatta con il deliberato proposito di impedire il formarsi di una stabile e coesa alleanza per governare il paese.

Tale legge infatti è stata fatta a mio avviso sulla base della stessa logica sottostante alla famosa frase di Luigi XIV, il re Sole, quando diceva: Dopo di me, il diluvio.

Poiché era certo che il PD non avrebbe potuto vincere le elezioni del 2018, la legge elettorale venne fatta dal PD con l’obbiettivo che nessun partito potesse riuscire vincitore nelle elezioni del 2018 potendo governare da solo.

Obbiettivo pienamente raggiunto.

Non era invece per nulla vero per il tanto vituperato Porcellum che, compatibilmente con i limiti posti dalla costituzione sui collegi senatoriali a base regionale, ha sempre ben funzionato garantendo maggioranze stabili e coese e un’alternanza fra i vari partiti. (Nella scorsa legislatura il PD con circa il 30% dei voti ha governato da solo per tutta la legislatura anche grazie all’abile acquisto dei senatori mancanti).

Ma poiché il Porcellum funzionava bene, ci ha pensato la corte costituzionale, su input della sinistra, a metterla fuori gioco con una sentenza, io l’ho letta con attenzione, che ben si guardava dallo spiegare quali fossero gli articoli della carta costituzionale violati dal Porcellum ma che si basava su ragionamenti generici che potrebbero essere parimenti validi per qualsiasi legge elettorale con la conseguenza che ogni legge elettorale sarebbe incostituzionale.

In conclusione quando si scrive che le leggi elettorali sono scritte apposta per non far vincere nessuno si scrive una cosa non vera.

E’ vero invece che l’attuale legge elettorale non permette a nessuno di vincere ma di ciò il solo responsabile è il PD.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

Lettera 21

Caro Dago

Ma quelli che dicono che Battisti è fascista sono gli stessi che dicono che De Andre era anarchico? Mi piacerebbe chiedere a questi in quali fatti si è manifestata l’anarchia del cantautore genovese, perché se si fa riferimento alle sue canzoni mi sembra un po’ pochino.

Non mi sembra che nella vita ci siano manifestazioni del suo anarchismo. Poi se ci accontentiamo di quello che uno dice di essere allora lasciamo perdere, ma tra i due il più anti sistema era proprio Lucio.

Roberto

Lettera 22

Caro Dago le "sardine" napoletane, che sono quelle che conosco bene, non hanno speranze. Non protestano per il lavoro che non c'è. Non protestano contro la camorra che soffoca l'economia.

Non protestano contro la micro-criminalitá che rende invivibile la città. Non protestano per liberare quartieri come Vasto/Vicaria dalla criminalità importata dall'Africa. Non protestano contro il traffico di droga e di esseri umani (soprattutto prostitute) sempre più florido.

Non protestano contro la carenza di mezzi e servizi pubblici. Non protestano contro la mala-sanità. Non protestano contro la monnezza che da settimane è tornata ad assediare la città.

Protestano contro Salvini.

p.s.: Nessuno ha detto che in piazza Dante, in un primo momento, ci sono stati momenti di tensione. Infatti si sono subito divise in due banchi: i filo-De Magistris e i filo-Piddì.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 23

Caro Dago,

quando ho saputo della lettera del Benetton, mi sono detto finalmente ha deciso di chiedere scusa ai familiari delle vittime del ponte. Leggendola invece sono rimasto basito, sia perché scaricando l’Ad, dopo un anno e rotto dalla tragedia, mi puzza molto di bruciato e voler presentarsi come vittima di un linciaggio mediatico, vedendo in pericolo le concessioni, è un modo indegno di arrampicarsi sugli specchi. Ignoro come andrà a finire questa soap, ma i morti, come i dolori dei familiari, dovrebbero pesargli sulla coscienza.