Il PD e il M5S dovranno necessariamente fondersi. Sono gli unici partiti dove chi non è iscritto e non ha mai fatto alcuna attività politica, viene eletto presidente e/o segretario.

La nuova segretaria del pd, che ha vinto inaspettatamente, porta un vento di novita' a sinistra. Purche' tutto cambi perche' nulla cambi.

PD: Partito Dipartito. Non ci sono più i Proletari di una volta!

Caro Dago, con l'avvento della Elly alla segreteria il PD si rinnova integralmente: infatti da ora in avanti anche l'acronimo starà per "Pochi Denti"

Leggo sui siti e giornali di sinistra che con la vittoria di Schlein, donna leader del PD si è scritta una pagina di storia. Con la vittoria della Meloni, prima donna a capo del governo italiano, no. La vagina è solo di sinistra.

Un caro saluto,

Talvolta, le frasi celebri vengono fatte proprie.

1 - Lettera di addio di Vladimir Majakovskij: "A tutti. Non incolpate nessuno della mia morte e, per piacere, non fate pettegolezzi. Il defunto li odiava". 1930.

2 - Biglietto di addio majakovskijano (?) di Cesare Pavese - "Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi". 1950. Ad esso si riferiva M. Costanzo.

Karius verrà ricordato dai posteri come quello che si bombava la Leotta. Tanta roba ma con il calcio giocato c'entra poco o niente.

i più sinceri

Caro Dago, la domanda è: per quale motivo i migranti dell'altro giorno, in parte deceduti nel naufragio, sbarcavano in Italia e non in Grecia? Eppure, la Grecia fa parte anch'essa dell'UE e dista poche ore di viaggio dalla Turchia.

Caro Dago, la Cina ha protestato formalmente contro l'ultima tornata di sanzioni Usa alle sue aziende sospettate di avere rapporti con l'esercito russo, esprimendo "ferma opposizione" e promettendo adeguate contromisure.

Bisogna che qualcuno insegni urgentemente al signor Biden a stare al mondo. Non può pretendere che 8 miliardi di persone abbiano tutte la sua stessa idea. Ognuno deve essere libero di pensarla come gli pare. E uno di quei "diritti" che l'Occidente dice tanto di voler difendere...

Caro Dago, la ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher: "A margine del Consiglio informale Energia a Stoccolma riuniremo domani tutti i Paesi che hanno un posto nel nucleare europeo, che sarà uno degli strumenti insieme alle rinnovabili per raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonio". Ne ha già parlato con Milena Gabanelli???

Caro Dago. Il costo del burger alla farina di grilli? Tredici euro e 90 centesimi! Perché la materia prima, la farina di grilli, arriva dalla Finlandia e costa 60/70 euro al chilo. E meno male che hanno tanto rotto gli zebedei coi prodotti a chilometro zero, per un consumo ecosostenibile!

Caro Dago, Fratoianni dà la colpa alla Meloni per i migranti morti a Crotone.

Dice - Evidentemente se ci fosse stato un sistema di ricerca e soccorso potevano

FORSE essere salvate.

Egregio signore, perchè dovremmo mai avere questo sistema di ricerca e soccorso, per quelli che provengono dalla Turchia? Adesso la Meloni dovrà preoccuparsi anche degli africani che fuggono verso le Canarie?

Ma si rende conto di cosa dice?

Un consiglio: beva di meno:

ritengo e ritenevo errato far votare, per eleggere un segretario di partito, persone non iscritte. Questo tipo di votazione si presta a degli abusi notevoli, e potrebbe far eleggere, votato da avversari, il meno capace o il più malleabile. Per quanto riguarda la vittoria odierna di Elly penso che debba ringraziare i 5S che l’hanno votata, ai quali però dovrà sottostare concedere tanto.

Bonaccini sarebbe stato un avversario temibile per la Meloni, mentre questa Elly, per me, è solo apparenza, non ha nulla di concreto. Potrò sbagliarmi ma i fatti mi daranno ragione.

da liberalsocialista sono convinto della necessità, in un sistema bipolare, di un confronto critico eppur costruttivo tra due Weltanschauung profonde, articolate, motivate, complesse, quella di centrodestra e l'altra di centrosinistra.

La Schlein, nuova segretaria del Pd, inserendo ai vertici nientemeno che esponenti delle "sardine", personaggi alla moda ma drammaticamente ignoranti ed estranei alla storia del movimento operaio e socialista, credo che rappresenti la sinistra radical chic dei figli di papà, zona ZTL, videogiochi e nessun libro, cioè la politica del poco o nulla, destinata ad essere fagocitata dalle trovate demagogiche-assistenzialistiche di un dannoso parvenu come Giuseppe Conte, Trimalcione politicante, esponente non della sinistra, bensì della eterna, irriformabile, squallida Magna-Magna Graecia.

La sfida tra Elly e Giorgia, passa pure per lo stile. Sciatteria a gogò per la prima, alta sartoria per la seconda. Anche nello stile vince la destra.

Un caro saluto,

la trasformazione del PD in partito delle minoranze eliltarie è conclusa... del resto così voleva una gran fetta della sua dirigenza e così è stato, chiusa per sempre la parabola Renzi (ideatore del jobs act, una cosa che + di destra non si poteva...) distrutta la fase ibrida di Letta... ora potranno finalmente dedicarsi alla difesa dei diritti LGBTQ + e dei migranti o meglio delle ONG...e via discorrendo, di questioni di nessuna o quasi interesse nazionale...praticamente votati all'irrilevanza politica....

Meloni starà tremando...!

saluti

Caro Dago, leggendo i commentatori esperti, par di capire che Stefano Bonaccini fosse un vecchio ronzino del Pd, mentre Elly Schlein è la "cavalla"... di razza. Giusto?

Caro Dago allora il PD è più votato da quelli di "passaggio" che da quelli che stanno "dentro"....

Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie PD: "Saremo un problema per Meloni". Ha ragione: alle prossime elezioni sarà un problema contare tutti i voti a favore di Giorgia Meloni...

Grazie Elly! Avanti il popolo LGBT! Così l'Italia sarà più inclusiva, più colorata, più multigender e i problemi li risolveremo a suon di piume e paillettes!

Un caro saluto,

STEFANO BONACCINI ELLY SCHLEIN MEME BY USBERGO elly schlein canta occhi di gatto elly schlein canta occhi di gatto

