Caro Dago,

darya dugina funerale

secondo l'intelligence americana, dietro l'omicidio di Darya Dugina, la figlia del filosofo ultranazionalista russo Alexander Dugin uccisa ad agosto in un attentato, ci sarebbe il governo ucraino. Zacchete! Alla prima occasione che potrebbe creare qualche problema agli Stati Uniti, Biden si scrolla di dosso Zelensky. Che grande amicizia!

Tommy Prim

Caro Dago, Mario Draghi furioso per le critiche di Giorgia Meloni alla gestione del Pnrr: «Ho fatto tutto il possibile, le ho lasciato il lavoro fatto. Adesso tocca a lei». Camomilla, camomilla! Come gli togli la poltrona danno in escandescenze...

Spartaco

camusso letta

Caro Dago,

i profeti del giorno dopo! Quelli che l'avevo detto io! Solo che mentre la stragrande maggioranza degli Italiani l'aveva detto prima e votato di conseguenza, Maroni contro Salvini, Cuperlo, la Sardina ridens Santori, la Bindi, la Camusso ed altri trombati contro Letta, dopo il letargo dei giorni precedenti, si svegliano e riacquistano la favella soltanto all'alba del giorno dopo.

Antonio Pochesci

Caro Dago,

gli Usa si scagliano contro la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio. Una scelta che - secondo quanto ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre - mostra "un allineamento" dell'organizzazione con la Russia. Ma non avevano detto che Putin era completamente "isolato" dal resto del mondo?

Yu.Key

ZLATAN IBRAHIMOVIC SILVIO BERLUSCONI

Finalmente, tutto sta ad indicare che avremo una Premier con la "membra" tosta

Valter Coazze

Atroce dubbio: non è che i russi si stanno ritirando per far posto alla bomba?

Esimio Dago,

Ibrahimovic ospite di Berlusconi ad Arcore. Ma siamo sicuri che fosse proprio Berlusconi? Dai capelli sembrava più Mao Tse-tung...

Bobo

Ciao Dago,

anche ragionando da fieri atlantisti e lucidi anticomplottisti, sui danni al gasdotto viene da pensare che l'interesse strategico, di lungo periodo, sia in effetti quello dei nostri alleati in capo, gli USA. Per anni, infatti, da Clinton a Obama fino a Biden, per tacere dei repubblicani isolazionisti per default, gli americani hanno chiesto all'Europa di affrontare più spese militari autonome e di allentare il vincolo energetico (strategico) con la Russia. Ma i tedeschi hanno fatto sempre orecchie da mercante (preferendo una penetrazione commerciale facile nello spazio a est, chimera che da sempre li attrae e li distrugge ogni due o tre generazioni). Adesso la frittata è fatta, la Russia scoppia, la Germania si riarma, la Polonia freme, la Francia si illude di comandare e noi giochiamo al reddito di cittadinanza. E' il ventunesimo secolo che avanza.

Rob

enrico letta

Caro Dago,

Direzione nazionale, Enrico Letta: "Discuteremo del Pd e anche del suo simbolo, che amo". Non vorrà aggiungere... la fiamma?

A.Reale

Caro Dago,

non passa giorno senza assistere al lancio di invettive ed improperi, anche da parte di importanti uomini politici, contro "la burocrazia" accusata, probabilmente giustamente, di bloccare progressivamente l'intero paese.

Non c'é nessuno però che abbia il coraggio di dire che il mostro "la burocrazia" nasce e si rafforza nelle aule del nostro parlamento.

Ogni nuova legge, ogni nuovo regolamento attuativo, ogni nuovo decreto che esce dalle aule parlamentari nutre ed ingigantisce il mostro "la burocrazia".

Pietro Volpi

enrico letta

Caro Dago, l'Eurocamera chiede all'Ue di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. I cori di tutti i Paesi che cantano all'unisono "Bella ciao"?

P.T.

Caro Dago,

Mario Draghi furioso con la Meloni: «Ho fatto tutto il possibile, le ho lasciato il lavoro fatto. Adesso tocca a lei». Come no. Se lascia a Giorgia quello che ha lasciato a Christine Lagarde alla Bce, siamo a posto. Al primo colpo di tosse dell'economia mondiale gli investitori sono scappati e l'euro è colato a picco. Avrà costruito lo stesso castello di carte attorno all'Italia?

Bug

Caro Dago,

fedez chiara ferragni 2

Devo denunciare un fatto gravissimo che dimostra come le persone che parlano bene poi razzolano male,anzi:

Malissimo!

La nostra piu' nota influencer ,paladina ,insieme a suo marito,di tutte le crociate antigender ,antistereotipi maschile/femminile e via discorrendo ,presenta una linea di carabattole per la scuola tipo astucci e penne,ebbene:

questi oggetti

SONO ROSA O AZZURRI !!!!

Denunciamo questo orribile tentativo di martellare nelle giovani menti degli studenti la divisione fra sessi basata anche sui colori!!!!

Combattiamo l'indottrinamento sessista !

Ho finito.

Giovanna Maldasia

Caro Dago,

grazie al voto di scambio con il reddito di cittadinanza Conte è riuscito a raccogliere un 15% di consensi, che sono meno della metà della consultazione precedente, solo lui, Bettini e Travaglio lo considerano un successo (!). Ora si avvicinano le regionali di Lazio e Lombardia, cosa si inventera' il nostro eroe per ottenere qualche poltrona? Il reddito di residenza, di appartenenza, di vicinanza? Ha saperlo?

bacio olivia paladino giuseppe conte foto chi 2

FB

Caro Dago,

quelli che "se vincono i fascisti vado via dall'Italia", sono partiti o stanno ancora qua? Almeno, il biglietto aereo lo hanno fatto?

Il Gatto Giacomino

Caro Dago,

Cremlino: "Positivo che Usa incrimini Kiev su Dugina". Biden si è liberato di Zelensky come fosse un peto.

Nini

ELLY SCHLEIN

Splendido, splendente Roberto,

tortina di Giuseppe Provenzano ed Elly Schlein, spruzzata di Rosy Bindi più il lievito di Paolo Gentiloni, ed ecco la pozione giusta per eliminare il Pd, il partito di Godot, dalla scena politica italiana.

Giancarlo Lehner

Caro Dago,

quando Salvini per il totoministri fa pesare i voti della Lega intende solo quest'ultimi o conta pure quelli passati "direttamente" in Fratelli d'Italia?

Amandolfo

