Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

leggo un articolo dal tono tendenzialmente molto critico nei confronti di Muccioli da parte di Giusti (che stimo) nel tuo sito, in relazione alla serie tv di Netflix.

Una semplice risposta a tutte le critiche di contorno: i dati. Prendete gli eroinomani, e calcolate la percentuale di quelli morti per overdose, e di quelli che sono finiti a vivere sotto dei ponti. Poi prendete gli eroinomani finiti e San Patrignano e calcolate la stessa percentuale e di quelli che si sono rifatti una vita. Dopodiché, ogni critica sulle sfumature caratteriali di Muccioli e amenità simili spariranno nel nulla.

Fa veramente sorridere che si parli di gestione patriarcale (brrr), e anche di violenza nella gestione di alcuni casi, quando forse ci si dimentica di cosa sia capace un eroinomane in astinenza. Semplicemente, i fiumi di parole arrivano da persone che non hanno mai "toccato con mano" il problema, che non hanno vissuto con eroinomane in casa, che non capiscono che le belle anime in queste circostanze possono farsi benedire..

un caro saluto,

il Romagnolo