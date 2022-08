POSTA! – LO SCONTRO ELETTORALE NON È TRA I PARTITI MA DENTRO I PARTITI. CI SIAMO DETTI TUTTO – MENTRE IL MOVIMENTO PARTITO USATO, CHE AL MERCATO CONTE COMPRÒ, SEGUE LE INDICAZIONI DALL'AZIONARIATO DEL "FATTO QUOTIDIANO", TORME DI PARENTI VIVI E MORTI SI SFIDANO NEI LISTINI DI TUTTA ITALIA. DA STROZZARCISI COI POPCORN

Lettera 1

credo lo slogan di matteo salvini

Caro Dago, il Pd vuole dare una mensilità in più ai lavoratori (e ai pensionati nulla?). La porterà Babbo Natale?

Gildo Cervani

Lettera 2

Esimio,

ma Salvini ha fatto la naja? Sarà stato beneficiato dalla sospensione, dato il suo status di studente al 55° anno fuori corso di Scienze Politiche, ma poteva scegliere di servire ugualmente la Patria come propone oggi.

Lo avrà fatto?

Lettera 3

Dago,

stupro in strada a piacenza 4

ma come si fa a dire di non strumentalizzare l'accoglienza degli immigrati nel caso della donna stuprata da un guineiano?

Il buon senso direbbe di inasprire i controlli, di accogliere chi fugge con maggiore attenzione e di gestirli in un modo meno lassista. La favoletta dell'accoglienza e dell'integrazione e' quotidianamente smentita dai fatti. Con che faccia tosta si continua a dire che sono casi isolati?

MP

Lettera 4

joe biden

Caro Dago,

elezioni di Midterm americane, Biden vuole mettere in guardia gli elettori su cosa faranno i repubblicani se conquistano il Congresso. Ah, ecco a chi si ispira Letta nel parlare sempre di cosa farà la Meloni: a "Sleepy Joe", il grande vincente che non ne azzecca una!

Scara

Lettera 5

Dago darling, da mesi nella pagina milanese di Rep on line c'é il seguente titolo: "Giardino delle vergini, castelli di carte e igloo alla Maggiolina: cinque posti segreti (o nascosti) di Milano". Si vede proprio che Milano é città molto sicura se dopo mesi le vergini sono ancora vergini, perché un detto popolare diceva che "la verginità é come una briciola di pane, il primo uccello che passa se la porta via". Tutto merito quindi di Beppe Sala per aver reso Milano così sicura. Ossequi

Natalie Paav

beppe sala

Lettera 6

Nell'articolo ripreso da gazzetta.it su Crippa si legge che ha "trovato la lucidità per esultare come Cristiano Ronaldo". Nella sua ossessione calciocentrica la Gazzetta dello Sport, che oggi infatti dedica il titolo in prima pagina al Milan, scrive di cose che non ha visto. Lo stesso Crippa, intervistato dalla brava Elisabetta Caporale, ha detto di "aver voluto fare come Marcel" ovvero Jacobs. Almeno la guardassero, l'atletica, alla Gazzetta!

Paolo

Lettera 7

Eccelso Dago,

giulia bongiorno con visiera e mascherina

Carlo Nordio ministro della Giustizia è certezza di civiltà giuridica, con Giulia Bongiorno - come propone lo smemorato Salvini - sarebbe totale incertezza.

Da membro della Commissione Giustizia di Monte Citorio (2008-2013) la ricordo, quando, spedita dal Pdl alla presidenza, ma del tutto succuba di Fini, inciuciò con i commissari piddini, in ispecie con i magistrati "democratici" prestati alla Camera, ostacolando qualsivoglia iniziativa riformatrice, che intaccasse i privilegi della casta togata.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago,

il ministro Speranza: "Meloni e Salvini siano chiari sui vaccini". Come lui che su ogni dose sparava percentuali di protezione che poi svanivano nel giro di poche settimane?

Ice Nine

Lettera 9

Caro Dago,

ALBINO RUBERTI MEME

ecco alcune delle farsi pronunciate da Albino Ruperti a Frosinone dopo la famosa cena:

“Lo scrivo a tutti che mi ha detto a cena... lo faccio mettere a verbale... vi rovino”

“Frosinone non la tollero più. Scegli, o stai co’ sta gente o stai con me”

“Me te compro!? A me? Si deve inginocchiare e chiedermi scusa, altrimenti dico a tutti quello che mi ha detto.”

”Li ammazzo! Lo ammazzo! Se non mi chiede scusa entro 5 minuti in ginocchio gli sparo, lo ammazzo”.

Ora, a fronte a tutte queste frasi inequivocabili che danno a tutti la sensazione che ci sia sotto qualcosa di molto losco, chi ha pronunciato queste parola unitamente ad altri partecipanti alla vicenda ci vogliano far credere che tutto si limiti ad una semplice discussione fra tifosi della Lazio e della Roma.

Per cui, oltre a raccontare evidenti frottole, prendono anche per imbecilli gli italiani pensando che se le bevano tranquillamente.

ALBINO RUBERTI

Forse l’unico che ha preso per buona la versione della lite per motivi di tifoseria è stato proprio Letta che l’ha generosamente accettata ritenendo l’incidente chiuso con le dimissioni di Ruperti e con la rinuncia alla candidatura al parlamento di Francesco De Angelis (chissà poi perché questi abbia rinunciato alla possibilità di un seggio parlamentare per una semplice discussione calcistica in cui lui non ha detto o fatto alcunché di criticabile. Di certo una discussione fra tifosi del calcio non giustifica la rinuncia ad una candidatura al parlamento ?).

Evidentemente i veri motivi per cui è scoppiata la lite non sono di alcun interesse per il segretario del PD la cui unica speranza sembra sia quella di mettere al più presto la sordina a tutta la vicenda.

Di certo, la naturale curiosità di sapere le motivazioni della lite è del tutto assente nel segretario del PD

Quello che succede nel PD di Roma e del Lazio sembra non interessargli.

Pietro Volpi

rincari carrello della spesa

Lettera 10

Caro Dago,

secondo lo spettabile Codacons a Napoli si spende la metà rispetto a Milano per spesa e cibo. Ma gli altrettanto spettabili investigatori del Codacons sono entrati nei supermercati? Perché si mettono in giro fesserie?

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 11

Caro Dago,

riguardo alla questione, in realtà non fondamentale, della primo ministro finlandese Sanna Marin e dei suoi balli, la migliore l’ha detta il commentatore americano John Derbyshire: “Ora speriamo di vedere le foto nella sauna”.

L. A. Voisin

sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki

Lettera 12

Caro Dago,

Borrell: "Tutto il mondo seguirà il risultato delle elezioni in Italia". E chi indovina lo scarto finale vince un viaggio in Francia con Enrico Letta?

Arty

Lettera 13

Caro Dago,

il gas sfonda quota 290 euro ad Amsterdam e sfiora i 293 euro. Bisognerebbe sfondare la testa di chi ha trasformato una guerra locale di confine tra Russia e Ucraina in una guerra economica mondiale, trascinandosi dietro un bel gruppo di ebeti incapaci di intendere e volere: idiotaaa!

E.S.

Caro Dago,

"L'Ordigno che ha ucciso Darya Dugina comandato a distanza". Come Zelensky!

Piero Nuzzo

Lettera 14

giacimenti gas cipro

Caro Dago,

l'Eni scopre un vasto giacimento di gas a Cipro. Fossero andati in Russia ne avrebbero trovati assai di più!

Nino

Lettera 15

Dagovski polacco,

Lo scontro elettorale non è tra i partiti ma dentro i partiti.

Ci siamo detti tutto.

Aigor bosniaco

Lettera 16

Diciamolo, Precly: quelli di “Blob” a volte sono davvero sublimi!

(l’aggettivo “geniale” lo riserbo per quelli come Leonardo Da Vinci). Mandare in onda Letta che pontifica in francese, con in sottofondo Proietti che canta il suo mitico “Non me rompe er c@“ riappacifica, dopo ore di Annunziata, Gentili, Mannoni, Giordano e (in cauda…) Porro.

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Tubi

Lettera 17

Mentre il Movimento partito usato, che al mercato Conte comprò, segue le indicazioni dall'azionariato del Fatto Quotidiano, torme di parenti vivi e morti si sfidano nei listini di tutta Italia. Da strozzarcisi coi popcorn.

Signoramia

travaglio conte conte travaglio MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE