9 set 2021 17:40

POSTA! - PIERLUIGI PANZA: “MANCINI HA FATTO BENISSIMO A LAMENTARSI DELLA AUTOSTRADA A7. PER MESI È STATO APERTO UN CANTIERE PROPRIO SUGLI ULTIMI DUE CHILOMETRI, ALL’INGRESSO PER MILANO, CREANDO UN IMBUTO COLOSSALE: NON HO MAI VISTO NESSUNO LAVORARCI IL SABATO E LA DOMENICA. IN TUTTO IL MONDO, SULLE AUTOSTRADE, SI LAVORA GIORNO E NOTTE SETTE GIORNI SU SETTE (FACENDO I TURNI, OVVIAMENTE)…”