daniele trabucco

Lettera 1

Spett. Le Redazione,

in merito alle notizie, apparse sul Vostro quotidiano in questi giorni ed inerenti ad una presunto collegamento dello scrivente con il partito politico Forza Nuova, si esercita, con la presente, il diritto di rettifica ai sensi della normativa vigente, in quanto le informazioni riportate non corrispondono alla corretta individuazione dei fatti.

In primo luogo, chi scrive non appartiene sia direttamente, sia indirettamente, ad alcuna formazione partitica nè parlamentare, nè extraparlamentare, tantomeno a Forza Nuova. In secondo luogo, va respinta qualunque adesione ad un fantomatico «Governo di Liberazione nazionale» cui è stato associato il nome di chi scrive, nonostante errate indicazioni riportate dalla stampa nazionale lo scorso ottobre 2020 (il giorno del «lancio» dell'«Esecutivo» lo scrivente non era neppure nella capitale).

In terzo luogo, la collaborazione con la rivista «L'Italia mensile» è avvenuta dietro richiesta di approfondimenti di taglio tecnico-scientifico in ragione della attività di ricerca.

daniele trabucco 2

Peraltro, un'analisi attenta e «sinottica» sarebbe stata in grado di evidenziare non solo la collaborazione con svariate testate riconducibili a forze politiche appartenenti all'intero arco costituzionale (da Il Borghese a Ragione e Conflitti del Partito Comunista italiano), ma anche la partecipazione ad iniziative di diverse aree politiche ed il riferimento ad una produzione scientifica ben più ampia rispetto a quella riportata nei Vostri articoli. In quarto luogo, l'adesione all'associazione apartitica Vicit Leo si basa unicamente sulla condivisione degli obiettivi statutari e, comunque, va collocata nell'arco temporale di tre mesi (luglio-ottobre 2020) nel corso dei quali non vi è mai stato alcun incontro ed alcuna riunione anche in ragione della impossibilità correlata alla c.d. seconda ondata.

ita alitalia

Mi riservo di valutare, con i miei avvocati, di adire le vie legali qualora ne discenda un danno alla mia immagine professionale. Tanto dovevo e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Daniele Trabucco

Lettera 2

Caro Dago, il ministro per le Pari opportunità, Elena Bonetti: "Non sempre donne all'altezza del ruolo di sindaco, come a Roma". E forse proprio il non essere all'altezza - nelle intenzioni di chi l'ha scelta - avrebbe dovuto essere la sua forza: Grillo non voleva una casalinga al ministero dell'Economia?

elena bonetti mangia pizza

Neil Caffrey

Lettera 3

Caro Dago, il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro. Che cacchio, con quei soldi potevano acquistare quattro Banksy!!!

John Reese

Lettera 4

Caro Dago,

Se sabato scorso i delinquenti (perché tali sono), che hanno devastato la CGIL, avessero devastato una chiesa, o saccheggiato uno dei tanti negozi in centro, ci sarebbe stato tutto questo sdegno?

Un caro saluto,

ROMA NO VAX SEDE CGIL

Mary

Lettera 5

Caro Dago, Covid, con tutta questa gente che vuole farsi tamponare le assicurazioni non hanno nulla da dire?

Jantra

Lettera 6

Caro Dago, eruzione Canarie, "tsunami" di lava scorre a "velocità impressionante" dal cratere del vulcano. La Natura che si ribella alla lotta ai cambiamenti climatici: "Decido io", sembra dire...

A.Sorri

ita alitalia 2

Lettera 7

Caro Dago, rapporto Digos: l'assalto alla Cgil a Roma frutto di errori della polizia nella gestione del corteo. E quindi qualcuno dovrà staccare le chiappe dalla poltrona o finirà tutto a tarallucci e vino?

Ugo Pinzani

Lettera 8

Caro Dago, Ita ha acquistato il marchio Alitalia per 90 milioni di euro. E io che pensavo ormai valesse più o meno 9 euro...

Samo Borzek

scholz laschet baerbock

Lettera 9

Caro Dago, e ti pareva! Pur di non tornare al lavoro gli statali preferiscono...ammalarsi!

FB

Lettera 10

Caro Dago, più vicina la nascita di un Governo in Germania sostenuto dalla coalizione “Semaforo”: rosso Spd, giallo Fdp, verde Grunen. Non ci siamo. La tavolozza cromatica non è quella giusta. Non sanno che chi non sceglie l'«Arcobaleno» passa subito per omofobo?

Gary Soneji

giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil

Lettera 11

Merita di più il tapiro un qualsiasi utente che va a fare benzina, piuttosto che i Vip cornificati.

Signoramia

Lettera 12

Caro Dago, scontri a Roma, i capi di Forza Nuova, Castellino e Fiore, dicono di "avere operato per agevolare il lavoro delle forze dell'ordine". Suvvia, anche per dare una mano a Enrico Letta che da giorni campa sulla vicenda...

Lucio Breve

ita alitalia 3

bill clinton

Lettera 13

Caro Dago, Bill Clinton ricoverato in terapia intensivaper una sospetta infezione al sangue. Pover'uomo, con Hillary attorno è già un'impresa essere arrivati a 75 anni.

Ice Nine 1999

Lettera 14

caro Dago, ti seguo da anni, ti confesso che la tua deriva pro vax è eccessiva. Hai sempre dato voce a tutti , anche a quelli che dissentono. E poi dimmi quanti sono gli italiani che si sono inoculati facendolo con convinzione??grazie

Lettera 15

Caro Dago, Green pass, gli ex M5s Barillari e Cunial occupano gli uffici della Regione Lazio. In due?! E quanti uffici ci sono, quattro?

P.F.V.

Lettera 16

Caro Dago, Alitalia ha cessato di esistere, di lei rimangono le ceneri di 13 miliardi di euro spesi inutilmente per tentare di mantenere in vita una azienda perennemente decotta e fuori mercato.

Davide Barillari e Sara Cunial

Ora gli occhi sono puntati su un altro costoso carrozzone pubblico, la RAI, che al pari di Alitalia si tenta di tenere in vita pompando denaro dei contribuenti (chi paga le tasse!).

Quanto impiegheranno i nostri governi a capire che in quella azienda ci sono il doppio dei giornalisti necessari, il triplo dei direttori e dirigenti, con stipendi top, molti dei quali senza incarichi?

Non si può continuare a sperperare denaro dei cittadini...il malcontento poi in qualche modo si manifesta!

FB

VIGNETTA ELLEKAPPA - NO PASS E NO VAX

Lettera 17

Dago colendissimo, D’Agostino for president!

In un paese che da tempo è andato a sbattere, dobbiamo pure ciucciarci le manifestazioni deliranti dei no vax no pass. Per soprammercato i vertici politici dell’Italietta si distinguono in: a favore dei no vax, gli ambigui del vediamo, ed infine i sordomuti (non sentono, non parlano). Una lode speciale a D’agostino che in diretta televisiva ha parlato di minorati! Almeno uno che se ne fotte dei tweet!

Forza Dago! Cordiali saluti da Stregatto

Lettera 18

la protesta no green pass al porto di trieste 20

Caro Dago, Firenze, gemelli cambiano sesso insieme: è il primo caso in Italia. Da Giulio e Guido a Giulia e Gaia. "Siamo nate in corpi maschili - hanno raccontato le due gemelle prima del ricovero - ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi". Che botta per la scienza! Ci avevano sempre detto che il sesso era determinato da ciò che si aveva in mezzo alle gambe. Smentiti clamorosamente! E noi dovremmo fidarci di gente che ci consiglia un vaccino anti Covid ma non è nemmeno in grado di stabilire a quale sesso appartiene una persona?

Marino Pascolo

Lettera 19

Dago Magister vitae, con rulli di tamburi e squilli di trombe è stato annunciato che Camera e Senato hanno recepito la normativa per i parlamentari privi di green pass. Ricordo che per i normali lavoratori senza passaporto verde è previsto: divieto di entrare in azienda, sospensione dello stipendio, niente contributi, riduzione dell'anzianità e quindi dell'assegno pensionistico. Per i parlamentari sprovvisti di green pass si è previsto: divieto di entrare in Parlamento e sospensione della diaria (che se uno non va in aula non si capisce a che titolo dovrebbe riceverla). Nessun intervento su: indennità (che è il loro stipendio), contributi ed anzianità. Sembra anche che i tamponi, che permettono l'accesso al posto di lavoro per i non vaccinati, per loro siano gratuiti (quindi a carico di tutti i contribuenti, compresi quelli con lo stipendio sospeso). Ci credo che l'annuncio è stato dato con rulli di tamburi e squilli di trombe! Mi sia permesso di modificare leggermente una frase latina che mi sembra perfetta per l'occasione: "ubi maior, minor cesso".

la protesta no green pass al porto di trieste 6

Un suddito.

Lettera 20

Caro Dago, l'ex presidente Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per una infezione delle vie urinarie. Coraggio. Premesso che sicuramente non avrà fatto sesso, dica dove lo ha messo questa volta...

Frankie

Lettera 21

Dago darling, a Milano di mattino presto e di sera ormai fa molto freddo, ma la nuova assessora comunale verde, certa Elena Grandi, chiede di posticipare l'apertura dei termosifoni per favorire l'ambiente. Non una parola per i milioni di televisori rottamati o rottamandi che, dato il suo silenzio, si suppone saranno ecostenibili, biodegradabili, ecc. ecc. Insomma faranno molto bene all'ambiente! Ossequi

Natalie Paav

chiara valcepina carlo fidanza lobby nera inchiesta fanpage

Lettera 22

Caro Dago, la dittatura dei minorati no-vax (da condannare), un manipolo di persone che fermano il lavoro nelle aziende oggi. Ma quando anni fa qualche sigla sindacale organizzava dei scioperi selvaggi senza avviso (un giorno si e l’altro pure) mettendo a disagio migliaia di persone, tutto bene, Non parliamo della NO-TAV….bobilduro

inchiesta di fanpage su fidanza e fratelli d italia 11

Lettera 23

Caro Dago, Texas, da Corte di appello federale ok all'applicazione della legge anti-aborto. Che figura per i nostri media: la scorsa settimana, dopo che un giudice aveva provvisoriamente fermato la legge, celebravano la sentenza come una grande vittoria di Biden.

Nick Morsi

Lettera 24

d’Ago,

inchiesta di fanpage su fidanza e fratelli d italia 9

Ridicola la maretta sulle inchieste riguardanti FdI e la presunta “lobby nera”. Abbiamo scordato che siamo il paese ha permesso al ministro degli esteri designato del PCI, che non poteva non sapere del flusso di finanziamenti sporchi di sangue dall’Unione Sovietica, di accedere ai vertici dello stato? Sarà peggio quello di due scappati di casa che tendono il braccetto?

“Eh ma cosa c’entra quello che avveniva in Russia?! Eh ma questo è benaltrismo!” No! È un rifiuto del provincialismo di convenienza e della stupidità che vede solo quando vuol vedere.

Stammi bene - augurio superfluo visto che la punturina ti avrà reso immortale e magari anche sanato spiritualmente -,

processo per la morte di giulio regeni 7

G. Arditi

Lettera 25

Caro Dago,

apprezzo sempre i tuoi titoli, ma quello odierno “Un paese può essere ostaggio di una minoranza di svalvolati?” è puro e mero atto di prepotenza.

Sai quante volte io ho avuto disagi per scioperi non meglio spiegabili ATM? O di Ferrovie Nord? Non un perché ma sempre di venerdì (o lunedì) per dare weekend lungo…?

PASSAPORTO DI GIULIO REGENI

Poi sui camionisti chiediti perché tanti scioperino. Lo sai almeno che è da quando c’è il lockdown che non hanno avuto diritto a nulla? Agli inizi nemmeno potevamo fermarsi a mangiare a momenti. Poi sono arrivati i controlli alle frontiere con tamponi lunghi diversi cm (e non anali, come si usa solo in Cina per ora…) per viaggiare.

Scusami, ma forse non conosci la situazione. E poi almeno stavolta sempre di venerdì (coincidenza però voluta dal decreto draconiano di iniziare oggi: come mai?) capita uno sciopero per cui almeno c’è dato sapere perché!

Saluti dallo sciopero,

Lisa

Ita Alitalia piloti 5

Lettera 26

Caro Dago,

Ieri il processo per l’uccisione di Giulio Regeni è stato annullato alla prima udienza.

Certamente qualcuno ha sbagliato.

Certamente nessuno pagherà per gli errori fatti per cui anche in futuro si continuerà a sbagliare.

Questo, purtroppo, è il nostro paese.

Pietro Volpi

Lettera 27

Ieri a "Stasera Italia" ho assistito a uno spettacolo inquietante quanto indecoroso: tutti (Palombelli, D'Agostino, Cofferati, Cicciobello Toti e la Dall'Olio e Peperoncino) a favore del green pass e contro il portuale (moderato ed educato) di Trieste.

La parte peggiore è stata quando D'Agostino e la Palombelli hanno messo su la triste recita del poliziotto cattivo e di quello poliziotto buono. Addirittura, D'Agostino, non solo interrompeva continuamente l'ospite triestino, ma ha persino chiesto chiaramente che gli venisse tolta la parola. Cos'è questo, se non squadrismo e fascismo che in tanti oggi denunciano a "pene di loppide"?

ITA ALITALIA - NUOVO MARCHIO

E' inaccettabile che quel portuale venisse deriso e insultato da una pletora di personaggi benestanti che mai hanno fatto un solo giorno di lavoro (vero!) in tutta la loro vita. Per quale motivo, in studio, non c'era qualche voce contraria come la Maglie o Capezzone? E perché confondere un no-vax con un no-green pass? Io, per esempio, sono a favore dei vaccini e contro il green pass.

Infine, quel pseudo-sindacalista e peggior sindaco di Bologna di sempre, Cofferati, si chieda come mai la CGIL e i suoi compagnucci CISL e UIL sono diventati il sindacato dei pensionati, i quali manco sanno di essere iscritti. Si chieda come mai, nei settori dove ancora il "lavoro" è "fatica", la CGIL & Co è stata soppiantata dai sindacati di base. Degli altri due ospiti, data l'infima qualità dei loro ragionamenti, manco voglio parlarne.

disservizi sui voli alitalia

Infine, caro Dago, chiedi il motivo per cui il green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro c'è solo in Italia. Chiediti il motivo per cui un vaccinato (che dovrebbe essere immune o resistente alla malattia) dovrebbe temere un non vaccinato.

p.s.: Non mi aspetto che questa mia lettera venga pubblicata da chi pretende di censurare una voce contraria alla fasulla narrazione generale. E' il fascismo di quelli "buoni". Però, spero che almeno tu la legga.

p.p.s.:

[Il Gatto Giacomino]

DAGO STASERA ITALIA

Lettera 27

Caro Dago, ieri è morta Alitalia. Nessun viaggiatore ne sentirà la mancanza. Sarà ricordata per gli scioperi a ripetizione, per i ritardi astronomici dei suoi voli e soprattutto per i 13 miliardi di tasse pagate dagli italiani finiti nel corso degli anni nelle sue casse bucate.

Pietro Volpi