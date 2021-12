I POTENTI DEL MONDO TREMANO: GHISLAINE MAXWELL E’ PRONTA A PARLARE - L’EX COMPAGNA DI EPSTEIN, GIUDICATA COLPEVOLE DI RECLUTARE E SFRUTTARE SESSUALMENTE GIOVANI RAGAZZE, POTREBBE ESSERE TENTATA DI ATTENUARE LA DUREZZA DELLA SENTENZA IN CAMBIO DI RIVELAZIONI SUI CLIENTI DEI TANTI “LOVE HOTEL” CHE HA GESTITO CON IL SUO EX SOCIO - SUL LOLITA EXPRESS HANNO VIAGGIATO BILL CLINTON, DONALD TRUMP, KEVIN SPACEY, L'EX ASTRONAUTA E SENATORE JOHN GLENN, IL VIOLINISTA ITZHAK PERLMAN E MOLTI MASCHIETTI DEL JET SET INTERNAZIONALE…

1 - GHISLAINE PRONTA A PARLARE VIP E POTENTI GIÀ TREMANO

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

Un brivido di paura si è levato ieri dall'aula di tribunale a New York nella quale Ghislaine Maxwell è stata giudicata cinque volte colpevole per reati legati allo sfruttamento sessuale di ragazze minorenni. I primi a sentirlo sono stati i familiari della ex partner, nella vita e nel crimine, di Jeffrey Epstein, l'uomo per il quale ha reclutato e gestito per anni un racket di giovani vittime. Fuori dal palazzo però il gelo è sceso su una nutrita schiera di uomini, molti di loro potenti e famosi, che a quell'harem potrebbero aver attinto invitati da Epstein, il quale usava le ragazze per ottenere favori e soldi.

Ghislaine è la prima dell'entourage del finanziere a prendere la via del carcere. Il giudice l'ha rispedita ieri nella stessa odiatissima cella a Brooklyn nella quale la donna ha atteso per quattro mesi la celebrazione del processo, e nella quale è stata costretta il giorno di Natale a passare il suo sessantesimo compleanno. E sotto osservazione stretta per evitare che si suicidi, come riuscì a fare Epstein dopo il suo arresto nell'estate del 2019. A breve sarà trasferita in una prigione molto più comoda in Connecticut dove sconterà la pena.

Nell'attesa che il giudice decida la durata della carcerazione, Ghislaine potrebbe essere tentata di attenuare la durezza della sentenza in cambio di alcune indiscrezioni sui clienti dei tanti love hotel che ha gestito con il suo ex socio. Mercoledì in aula è stata vista conversare durante le pause del processo con giornalisti della Abc, e le immagini hanno immediatamente dato il via ad illazioni.

A New York i primi ad aver recepito il messaggio di allerta sono i legali del principe Andrew, figlio della regina Elizabeth e nono in fila nella successione al trono. Il suo nome è stato fatto solo due volte durante le udienze del processo Maxwell, ma in entrambi i casi le citazioni riguardavano la sua frequentazione di Virginia Giuffre, la donna che lo accusa di averla stuprata quando aveva sedici anni.

Martedì prossimo un tribunale civile di Manhattan dovrà stabilire se il reale britannico dovrà rispondere alle accuse che la Giuffre, oggi 38enne, gli muove dall'Australia, dove nel frattempo è andata a vivere. Gli avvocati che difendono Andrew opinano che il procedimento è illegittimo, in quanto per avviarlo la donna ha dichiarato un indirizzo in Tennessee al quale non vive da troppo tempo. Oltre il tecnicismo della decisione, un eventuale dibattito in aula, così vicino alla condanna della Maxwell, è molto pericoloso per l'accusato.

Quando la polizia fece irruzione nella villa del New Hampshire dove Ghislaine si era nascosta, trovò cassetti pieni di fotografie, tra le quali alcune che ritraevano la donna e Epstein in una dependance del castello scozzese di Balmoral, ospiti di Andrew, insieme ad un gruppo di giovani ragazze. Epstein amava esibire le sue conoscenze. Le pareti della villa di Miami erano decorate con foto che lo ritraevano accanto a Giovanni Paolo II e a Fidel Castro. Il pilota del suo aereo privato Larry Visoski, che l'ha servito per 25 anni, ha appena testimoniato di aver fatto volare sul Lolita Express in diverse occasioni Bill Clinton, Donald Trump e Kevin Spacey.

La lista si allunga con l'ex astronauta e senatore John Glenn, con il violinista Itzhak Perlman e il celebrity chef losangelino Adam Perry Lang, e molti altri componenti maschili del jet set internazionale. Donald Trump ha già messo le mani avanti: «Sicuramente non mancherà chi cercherà di gettarmi addosso anche l'accusa di pedofilo». Bill Clinton è rimasto in silenzio, anche quando si è saputo che Epstein ha firmato 17 volte in occasione di altrettante visite il registro della Casa Bianca durante il suo mandato. Il verdetto di mercoledì potrebbe essere solo la pietra miliare di una strada ancora lunga e tutta da percorrere.

2 - EPSTEIN: ARCHIVIATE ACCUSE CONTRO AGENTI PENITENZIARI

(ANSA-AFP) - Il giorno dopo la sentenza contro Ghislaine Maxwell, giudicata colpevole a New York per traffico sessuale di minori, la giustizia americana ha annunciato ieri sera l'archiviazione del procedimento contro le guardie carcerarie che non avevano sorvegliato il suo complice, il finanziere americano Jeffrey Epstein, la notte del suo suicidio nel 2019.

In un ordine giudiziario del tribunale federale di Manhattan, il pubblico ministero Damian Williams ha firmato una "caduta d'accusa" contro Tova Noel e Michael Thomas. Le due guardie penitenziarie di un carcere di New York erano state incriminate tre mesi dopo la morte di Epstein per impiccagione nella sua cella il 10 agosto, prima del suo processo per crimini sessuali. I due agenti erano accusati di non aver effettuato il giro di sorveglianza nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2019 e di essere rimasti nel loro ufficio, inchiodati su internet.

