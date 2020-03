30 mar 2020 13:02

POTREBBE ANDARE PEGGIO, POTREBBE PIOVERE! E INFATTI PIOVE – IN ITALIA STA ARRIVANDO ARIA FREDDA DAL CIRCOLO POLARE ARTICO, PORTANDO VENTI DI BORA E GRECALE, NEVE A QUOTE ANCHE BASSE E PIOGGIA IN PIEMONTE E LOMBARDIA – IL TEMPO PEGGIORERÀ ANCHE AL CENTRO E IN SARDEGNA. DA DOMANI DOVREBBE COMINCIARE AD AVANZARE L’ALTA PRESSIONE E…