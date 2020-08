POVERA CHIARA: COSTRETTA A SALIRE IN GOMMONE! – IL LUSSUOSO YACHT SU CUI LA FERRAGNI E UN GRUPPO DI AMICI STAVANO NAVIGANDO TRA LA CORSICA E LA MADDALENA IMBARCA ACQUA E L’’ALLEGRA COMBRICCOLA DEVE INTERROMPERE LA GITA – UN AMICO LA SFOTTE: “PROVIAMO QUESTA EXPERIENCE…”, E FEDEZ A FINE GIORNATA PUBBLICA UNA FOTO DELLA MOGLIE STRAVOLTA: “GIORNATONA EH”… – VIDEO

Brutta disavventura per Chiara Ferragni in gita tra la Corsica e La Maddalena. Il lussuoso yacht a bordo del quale solcava le onde con una bella compagnia di amici ha avuto un’avaria e ha imbarcato acqua. In soccorso della influencer è arrivato un gommone che l’ha riportata a riva da Fedez e Leone sana a e salva. Sul web l’ilarità dei follower…

“La barca si è rotta” ripete nelle storie Chiara che delusa e scapigliata si preoccupa di come ritornare presto a riva dalla sua famiglia. La giornata era partita alla grande con un bel gruppo di amici pronti a far baldoria. Scatti tra le acque limpide delle calette incontaminate, brindisi a bordo a base di bollicine, bikini, musica, balli scatenati tra le risate, sotto il sole della Sardegna.

Fila tutto liscio fino al momento di far ritorno. La Ferragni e la sua combriccola filmano l’acqua che imbarca lo yacht e si affidano al capitano che li riporta a riva su un gommone. Il vento è forte e la influencer si fa scapigliare e tra le onde sorride forzatamente all’obiettivo.

“Quando fai una giornata al mare e la tua barca affonda” scrive Fedez postando lo scatto della moglie stravolta. Poi tutti a cena e tutti con lo smartphone in mano con lo sguardo pensieroso. “Giornatona eh” dice il rapper ironico filmando il gruppo a tavola. La disavventura si è risolta bene, si può tornare a fare selfie e a sorridere…

