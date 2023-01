19 gen 2023 18:06

POVERI CRISTI! – OLTRE 360 MILIONI DI CRISTIANI IN TUTTO IL MONDO SONO PERSEGUITATI O DISCRIMINATI PER LA LORO FEDE – IL LUOGO PIÙ PERICOLOSO PER LORO È L'AFRICA (DOVE PRESTO ANDRÀ PAPA FRANCESCO): IN NIGERIA NEL 2022 SONO STATI MASSACRATI 5014 FEDELI, L'89% DI TUTTI GLI OMICIDI PER ODIO RELIGIOSO NEL MONDO - E ANCHE IN COREA DEL NORD SI RISCHIA GROSSO A PROFESSARSI CRISTIANI, VISTO CHE L’UNICO DIO AMMESSO È CICCIO KIM…