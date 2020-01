12 gen 2020 16:00

E I POVERI SEMPRE PIÙ POVERI - IN ITALIA CRESCE DIVARIO TRA I RICCHI E QUELLI CHE HANNO MENO: IL 20% DELLA POPOLAZIONE CON I REDDITI PIÙ ALTI PUÒ CONTARE SU ENTRATE SUPERIORI A SEI VOLTE QUELLE DI COLORO CHE SONO PIÙ IN DIFFICOLTÀ - TRA LE REGIONI LA SITUAZIONE PEGGIORE E’ IN CAMPANIA, LA MIGLIORE IN FRIULI…