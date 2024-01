POVERO CADORNA: GLI VOGLIONO FAR PAGARE A DISTANZA DI ANNI LA DISFATTA DI CAPORETTO? UN CASO DI "CANCEL CULTURE" A VERBANIA DOVE VOGLIONO CAMBIARE IL NOME DELLA SCUOLA MEDIA, DA LUIGI CADORNA, IL GENERALE LEGATO ALLA SCONFITTA DI CAPORETTO DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE, A GINO STRADA, IDOLO DI PACIFINTI E SINISTRELLI – PROTESTANO LE ASSOCIAZIONI: “UN FENOMENO DI EPURAZIONE DELLA MEMORIA STORICA CHE COLPISCE LA FIGURA DEL MARESCIALLO D'ITALIA”

(ANSA) Il Comitato 10 Febbraio, che prende il nome dal Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe, esprime "grande preoccupazione e parere fortemente negativo" sull'ipotesi che la scuola media 'Luigi Cadorna' di Verbania cambi denominazione in 'Gino Strada'.

"Non intendiamo entrare nel merito delle attività del defunto dottor Strada - si legge in una nota dell'associazione -. Tuttavia vogliamo porre l'attenzione sul fenomeno di epurazione della memoria storica che, in questo caso, colpisce la figura del maresciallo d'Italia Luigi Cadorna".

"La figura di Luigi Cadorna è indubbiamente emblematica nel contesto della Grande guerra e, indipendentemente dai divergenti giudizi espressi a riguardo, merita il massimo rispetto istituzionale" prosegue il Comitato 10 Febbraio. "La famiglia Cadorna, originaria di Verbania, ha acquisito dal Risorgimento alla Liberazione indubbi meriti verso la patria ed è a pieno titolo parte integrante della storia d'Italia.

Il borgo di Pallanza deve molto del proprio prestigio a questo casato ed è bene che i cittadini, e in particolare gli allievi delle scuole, abbiano contezza di ciò che i Cadorna rappresentarono per la comunità e per il supremo bene della nazione". La vicenda non è nuova: la proposta risale al 2021 e venne approvata sia dal consiglio d'istituto sia dalla giunta comunale. Ora, stando a quanto riportato dalla stampa locale, il cambio di nome sarebbe vicino.

