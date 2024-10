Estratto dell’articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

fedez e gli ultras del milan 6

C’è da dire una cosa: con Fedez non ci si annoia mai. […] Ultima tegola: la procura di Milano ha arrestato i suoi amichetti ultras, quelli con i quali ha passato una splendida estate e con i quali era a Parigi due giorni prima del loro arresto.

Andiamo con ordine. A metà settembre c’è stato il “dissing”, cioè la lite a colpi di rime, con il rapper Tony Effe. I due ex amici si sono insultati a vicenda per questioni di machismo e di tradimenti, e alla fine ad averla vinta a furor di popolo è stato Tony Effe. Spietatissima la sua canzone Chiara: Tony Effe dice che Fedez è un infame per aver abbandonato la moglie quando aveva bisogno di lui dopo il Pandoro-gate, mette in dubbio le sue preferenze sessuali, lo accusa di avere amici solo perché li paga. A dissing finito, Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe e ora alleata di Fedez, rivela a Le Iene che, sì, lei e il rapper effettivamente hanno avuto una storia, forse anche quando lui stava con Chiara, ma tanto loro erano una coppia aperta, mica contava

[…]

fedez e gli ultras del milan 5

E veniamo al guaio vero, quello più recente, capace di ridurre praticamente

a zero il numero degli amici rimasti a Fedez.

Il 30 settembre la procura di Milano, dopo anni di indagini, ha decapitato la cupola del tifo organizzato di Milan e Inter, arrestando 19 persone e indagandone altrettante con l’accusa di associazione a delinquere ed estorsione con l’aggravante della infiltrazione della ’ndrangheta. Si prendevano i soldi dei biglietti, dai baracchini, dai parcheggi, minacciavano la società... […]

che ci azzecca Fedez? Moltissimo. Il suo bodyguard Christian Rosiello, che da qualche mese lo seguiva come un’ombra, è uno degli ultras del Milan “al gabbio”, come direbbero loro stessi. Rosiello ha fatto anche parte della spedizione punitiva che Fedez aveva con coraggio organizzato il 23 aprile per pestare in cinque contro uno il personal trainer Cristiano Iovino, salvo poi negare l’accaduto e pagare la vittima per il suo silenzio. Rosiello, prima della separazione dei Ferragnez, prestava la sua opera di bodyguard anche per la famiglia, come si nota dalle foto esclusive di Gente: sarà contenta la Ferragni di sapere che il marito le aveva portato in casa un delinquente e che gli aveva affidato i suoi figli (altra bottiglia stappata dagli avvocati di Ferragni).

chiara ferragni christian rosiello

Un altro degli arrestati è Alex Cologno (vero nome Islam Hagag): è il tracagnotto tutto tatuato che in estate abbiamo sempre visto in compagnia di Fedez tra voli privati, ville da sogno e concerti. Ma il vero pezzo da novanta, tra i catturati del 30 settembre, è Luca Lucci, 42 anni, feroce capo indiscusso della curva sud del Milan, uno capace di cavare un occhio con un pugno a un tifoso dell’Inter (che poi si è suicidato) e già condannato per narcotraffico a 7 anni.

Con questo signore, Fedez da circa un anno non solo intratteneva rapporti di amicizia, ma aveva cercato di fare affari.

Nell’ordinanza di 560 pagine infatti si leggono le intercettazioni delle telefonate tra i due, in cui Fedez propone a Lucci di distribuire durante le partite del Milan la sua ottima bevanda Boem […] L’affare non va in porto e allora i due fantasticano di rilevare l’Old Fashion, una storica discoteca milanese, e di farne un club cool.

fedez e gli ultras del milan 1

Nel frattempo partono i concerti di Fedez organizzati dalla società Why Event, la cui proprietà è di Valeria Bonomelli, moglie di Lucci, e di Marianna Tedesco (indagata anche lei).

A seguirli, Lucci mette il suo uomo di fiducia Alex Cologno. E così Fedez e Alex passano una bella estate insieme: il 17 agosto Fedez suona a Porto Rotondo, il 18 al Twiga di Montecarlo (ma Briatore lo sa con chi ha fatturato grazie a Fedez?), il 25 agosto la strana coppia vola a Trapani, il 7 settembre a Catanzaro. Ora che è rimasto senza bodyguard, senza organizzatore di eventi e senza moglie, che farà Fedez?

fedez FEDEZ NELLA VILLA DEL CAPO ULTRA DEL MILAN LUCA LUCCI A SCANZOROSCIATE fedez ultrà milan FEDEZ IN BARCA CON GLI ULTRAS DEL MILAN gente su fedez e gli ultras del milan 4 fedez ultras milanisti gente su fedez e gli ultras del milan 3 fedez e gli ultras del milan 2 Fedez con gli ultras Christian Rosiello e Islam Hagag detto Alex Cologno fedez christian rosiello