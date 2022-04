POVERO SI, MA NON DISONESTO - A ROVIGO UN MAROCCHINO DISOCCUPATO, COSTRETTO A CHIEDERE AIUTO ALLA CARITAS, HA CONSEGNATO ALLA POLIZIA UNO ZAINO, CHE AVEVA TROVATO PER STRADA, CON DENTRO UN PORTAFOGLI CONTENENTE 1.300 EURO, UN TABLET ED EFFETTI PERSONALI DI VALORE - GLI AGENTI SONO RIUSCITI A RINTRACCIARE IL PROPRIETARIO, CHE HA RECUPERATO LA MERCE SMARRITA E INCONTRATO IL 30ENNE DANDOGLI UNA RICOMPENSA…

Da www.leggo.it

Un marocchino disoccupato si è rivolto alla polizia consegnando agli agenti uno zaino, che aveva trovato abbandonato, con dentro un portafogli contenente 1.300 euro, un tablet di valore ed effetti personali di pregio. Il legittimo proprietario è stato poi rintracciato, recuperando quando aveva creduto di aver perso.

Lo straniero, di circa trent'anni, originario del Marocco, privo di un lavoro fisso e costretto dalle vicissitudini della vita a chiedere aiuto alla «Caritas» e ad altre associazioni benefiche per «sbarcare il lunario», si è imbattuto nello zainetto camminando per la piazza nel centro di Rovigo. Lo ha raccolto e poi aperto, cercando un documento per identificarne il proprietario. Con stupore ha trovato all'interno cose di valore: contanti per circa 1300 euro, un nuovo tablet della marca più prestigiosa e molti altri oggetti di elevato valore commerciale.

Senza indugi, il marocchino si è diretto in questura consegnando lo zainetto agli agenti che sono risaliti al proprietario, un giovane e noto imprenditore rodigino che nel frattempo, come ha riferito, aveva già perso ogni speranza di trovare quanto da lui stesso smarrito, tra cui importanti documenti che riguardavano il suo lavoro. L'imprenditore ha così recuperato la merce smarrita e incontrato il 30enne dandogli una giusta ricompensa.