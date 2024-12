PRECETTO LA QUALUNQUE – SALVINI HA FIRMATO IL PROVVEDIMENTO PER RIDURRE A QUATTRO ORE LO SCIOPERO DEI TRASPORTI PREVISTO PER VENERDÌ PROSSIMO: “PER NON BLOCCARE L’ITALIA INTERA A 10 GIORNI DAL NATALE” – È LA SECONDA PRECETTAZIONE NEL GIRO DI 15 GIORNI DECISA DAL “CAPITONE” – I SINDACATI TIRANO DRITTO E PROMETTONO DI DISOBBEDIRE AL MINISTRO DEI TRASPORTI: “ESISTE UNA LEGISLAZIONE SUGLI SCIOPERI, CI SONO DELLE REGOLE, E NOI LE ABBIAMO RISPETTATE TUTTE…”

Prima «ha invitato i sindacati alla responsabilità». E visto che dall’Usb non c’è stato alcun passo indietro, nell’incontro di ieri pomeriggio al ministero dei Trasporti, Matteo Salvini ha «firmato il provvedimento per ridurre lo sciopero proclamato dal 12 sera al 13 dicembre a sole 4 ore». «Per non bloccare l’Italia intera a 10 giorni dal Natale», ha spiegato, a margine dell’assemblea della Fiaip [...]

Dunque ancora una precettazione, nel giro di 15 giorni: dopo aver ridotto a 4 ore lo stop dei trasporti del 29 novembre, nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, il titolare del Mit ha destinato lo stesso trattamento anche all’Usb.

Anche in questo caso si tratta di uno sciopero generale, ma, a differenza di quello del 29 novembre, la Commissione di Garanzia sugli scioperi non aveva sollevato alcuna contestazione. Mentre 15 giorni fa la richiesta di riduzione a 4 ore dello stop nei trasporti era partita proprio dal Garante, che riteneva che, per via della sovrapposizione di diversi scioperi indetti anche da altri sindacati, ci fosse «il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati».

«Esiste una legislazione sugli scioperi, ci sono delle regole, e noi le abbiamo rispettate tutte», rivendica Francesco Staccioli, esecutivo nazionale Usb con delega ai trasporti. «Sentirci dire che abbiamo scelto il giorno di Santa Lucia (che a me fa venire in mente che è il giorno più corto dell’anno, ma certo non che non si possa scioperare) — spiega il dirigente sindacale — o che interrompiamo lo shopping natalizio, per il quale è prevista una franchigia dal 18 dicembre, non è accettabile. Impugneremo il provvedimento al Tar» [...]

Il rischio che l’Usb sa di correre è quello che chi sciopera in violazione delle disposizioni del Mit nel settore dei trasporti il 13 dicembre venga multato: le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro per i lavoratori, e per i sindacati si può arrivare fino a 50 mila euro. Ma l’Unione sindacale di base conta su una possibile pronuncia favorevole del Tar: è già avvenuto, in una situazione simile.

Un anno fa l’Usb ha proclamato, per il 15 dicembre, lo sciopero del trasporto pubblico locale: Salvini ha reagito nello stesso modo, con una precettazione che riduceva a quattro ore l’astensione. Il sindacato non si è adeguato, e ha impugnato l’ordinanza: alla fine di marzo, il Tar del Lazio ha accolto in pieno il ricorso dell’Usb, condannando il Mit al pagamento delle spese processuali. [...]

Lo stop di 24 ore riguarda tutte le categorie del lavoro pubblico e privato, «p er alzare i salari, diminuire la fatica, difendere salute e sicurezza sul lavoro», e per contestare le scelte della legge di Bilancio.

