I PRECIPIZI DEL BUON GUSTO – CHIARA FERRAGNI E FEDEZ SI ARRAMPICANO SULLA VETTA PIÙ ALTA DI IBIZA PER UN VIDEO CON UN DRONE IN CUI SONO IMMORTALATI SU UN PRECIPIZIO E VENGONO MASSACRATI DAI FOLLOWER CHE LI BACCHETTANO PER L'INDELICATO TEMPISMO - SOLO 24 ORE PRIMA UN 30ENNE E' MORTO PER UN SELFIE ESTREMO CON LA FIDANZATA E I FAN NON HANNO APPREZZATO L’OSTENTAZIONE: “BELL’ESEMPIO CHE DATE...” - VIDEO

Emanuela Minnucci per www.lastampa.it

A volte basterebbe la lettura dei giornali – o dei siti, linguaggio più familiare a una coppia come i Ferragnez – per salvarsi dai precipizi del cattivo gusto oltre che da quelli veri, imperdibile sfondo al selfie in cui sembri mettere a rischio la tua vita. Succede però che Chiara e Federico stavolta abbiano scelto la giornata sbagliata per dimostrare ai propri follower di essere in un punto del mondo bello e impossibile, ma soprattutto molto pericoloso in quanto a penzoloni sul vuoto.

Complice un drone (mica il solito cellulare, i Ferragnez hanno altri mezzi) hanno realizzato un video che li ritrae su uno dei punti più alti dell’isola di Ibiza. Sorridenti, ma anche timorosi (Fedez dice «mi sto c….. addosso!») mentre sfidano l’abisso in bilico su uno sperone di roccia appeso sul mare. Titolo del post: «Magical sunset». Commento di Chiara fuori o dentro l’onda: «Se lo vede mia mamma...”.

Al di là delle precauzioni che i sovrani indiscussi del «mi piace» avranno certamente preso, e al di là del cattivo esempio che dà a chi in vena di emulazioni non potrà prendere tutte le precauzioni del caso e cercherà di filmarsi in scenari analoghi, (soltanto con il proprio telefonino vista abisso), il post è stato caricato nel giorno più inopportuno: a sole 24 ore dalla tragedia di Andrea Mazzetto, 30 anni, morto dopo essere caduto in un dirupo per cercare di recuperare il cellulare della fidanzata: dopo i selfie di rito, il cellulare è scivolato nell’abisso e pochi minuti lui è morto per riportarlo alla compagna.

La dura legge dei social, va detto, non salva neanche i Ferragnez. Annegati in decine di commenti adoranti c’è chi li ha bacchettati duramente: «Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto.Mi spiace vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influencer, quindi anche voi!» scrive canyman e non sono in pochi a concordare con questa analisi. «Poi non hanno le attrezzature per scalare ,foto fatta così tanto x visual..questo è il mondo virtuale ,pura ostentazione al limite del pericolo» aggiunge un altro follower.

«Insomma stavolta i Ferragnez sono saliti in vetta a Ibiza battendo solo un record quelle dei bassifondi del buon gusto» commenta un altro seguace. Va detto che in mezzo a qualche commento saggio che vorrebbe far tornare Fedez e Chiara con i piedi ben fermi sulla terra del buon gusto e del buon esempio, ce ne sono tanti altri «stregati da tanta bellezza e coraggio».

Ma stavolta, forse, anche loro, magari sull’aereo di ritorno da Ibiza, si renderanno conto che quel post si poteva e si doveva evitare.

