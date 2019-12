13 dic 2019 18:16

PREGIUDIZIO CANE - NESSUN ROTTWAILER HA SBRANATO IL PADOVANO TROVATO MORTO NEL GIARDINO DI CASA - L'INDAGINE DEI MEDICI SUL CORPO DEL 49ENNE HA CHIARITO LE CAUSE DEL DECESSO: L’UOMO SI È ACCASCIATO PER UN MALORE E I DUE CANI, ACCUSATI DELL'ATTACCO, LO HANNO MORSO SOLO SUCCESSIVAMENTE, E IN PUNTI NON MORTALI, TENTANDO DI "CHIAMARLO"…